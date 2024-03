Việt Nam phát hiện thêm một loài rắn mới ở Đắk Nông

Trong bài báo “A new species of mud snake (Squamata: Homalopsidae: Myrrophis) from southern Vietnam” công bố trên tạp chí Vertebrate Zoology ngày 11/3, nhóm nghiên cứu đang đi thực địa ở huyện Đăk Glong (Đắk Nông) thì được người dân bàn giao 2 con rắn lớp vảy nhẵn không có gai. Sau khi kiểm tra, nghiên cứu, họ xác định đó là một loài rắn mới.



Cụ thể, nhóm nghiên cứu gồm TS. Nguyễn Ngọc Sang, nhà khoa học Lê Văn Mạnh (Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), TS Võ Thị Diệu Hiền (Đại học Nguyễn Tất Thành) và các nhà khoa học quốc tế. Họ cho hay 2 con rắn trên có những đặc điểm khác thường. Thêm nữa, họ cũng bắt được con rắn thứ ba có hình dáng tương tự trong một đồn điền cao su gần đó.

Chuyên gia công bố phát hiện loài rắn mới.

Sau khi phân tích DNA của 3 con rắn, nhóm nhà nghiên cứu xác nhận đó là 2 cá thể đực và một cá thể cái. Chúng là một loài rắn mới chưa từng được phát hiện trước đó.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đặt tên cho loài rắn mới là Myrrophis dakkrongensis hay rắn bùn Dak Krong. Tên gọi này được đặt theo hệ thống sông Đăk Krông - nơi chúng được phát hiện.

Các chuyên gia cho biết xác định loài rắn mới dựa trên kích thước “trung bình”, vảy “nâu sẫm đến đen”, sọc “trắng hoặc vàng đến cam”, cơ quan sinh sản và DNA của 3 con rắn trên.