Vì sao một số hành tinh khổng lồ lại lao dần về phía sao mẹ?

Trong vũ trụ bao la, có những hành tinh khổng lồ, thường được gọi là “Sao Mộc nóng”, có quỹ đạo rất gần với sao mẹ của chúng. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và nhà thiên văn học. Vậy tại sao những hành tinh này lại có xu hướng lao dần về phía sao mẹ? (Ảnh: Space) Một trong những nguyên nhân chính khiến các hành tinh khổng lồ này di chuyển gần hơn về phía sao mẹ là do lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa hành tinh và sao mẹ. Khi hành tinh quay quanh sao mẹ, lực hấp dẫn này tạo ra các tương tác thủy triều, làm biến dạng hành tinh và sao mẹ. Quá trình này dẫn đến việc mất năng lượng quỹ đạo của hành tinh, khiến nó dần dần di chuyển vào quỹ đạo gần hơn. (Ảnh: Sci.News) Các hành tinh khổng lồ thường hình thành ở các vùng xa hơn của hệ sao, nơi có đủ vật liệu để tạo thành các hành tinh lớn. Tuy nhiên, sau khi hình thành, chúng có thể di chuyển vào gần sao mẹ do tương tác với đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ trong giai đoạn đầu của hệ sao. Quá trình này được gọi là "di cư hành tinh". (Ảnh: Cell to Singularity Wiki) Trong một hệ sao có nhiều hành tinh, các hành tinh có thể tương tác với nhau thông qua lực hấp dẫn. Những tương tác này có thể làm thay đổi quỹ đạo của các hành tinh, khiến một số hành tinh khổng lồ bị đẩy vào quỹ đạo gần hơn với sao mẹ. (Ảnh: Princeton University) Trong giai đoạn đầu của sự hình thành hệ sao, đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ có thể tạo ra lực kéo lên các hành tinh, làm giảm tốc độ quỹ đạo của chúng. Điều này dẫn đến việc các hành tinh khổng lồ di chuyển vào gần sao mẹ hơn. Một ví dụ điển hình là hành tinh WASP-12b, một hành tinh khổng lồ khí có quỹ đạo rất gần với sao mẹ của nó. WASP-12b đang bị kéo vào sao mẹ do tương tác thủy triều mạnh mẽ, và dự kiến sẽ bị nuốt chửng trong vài triệu năm tới. Ngoài ra, hành tinh HD 209458b, còn được gọi là Osiris, cũng là một hành tinh khổng lồ khí đang di chuyển gần hơn về phía sao mẹ của nó. Quá trình này diễn ra do sự mất năng lượng quỹ đạo thông qua tương tác với đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ. Hiện tượng các hành tinh khổng lồ lao dần về phía sao mẹ là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm lực hấp dẫn, tương tác thủy triều, sự hình thành và di chuyển của hành tinh, tương tác với các hành tinh khác, và ảnh hưởng của đĩa khí và bụi. Những nghiên cứu về hiện tượng này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của các hệ sao, mà còn mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ. (Ảnh: WASP Planets) Mời quý độc giả xem thêm video: Tiết lộ “sốc” về hành tinh thứ 9 được làm hoàn toàn bằng vàng.

Trong vũ trụ bao la, có những hành tinh khổng lồ, thường được gọi là “Sao Mộc nóng”, có quỹ đạo rất gần với sao mẹ của chúng. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và nhà thiên văn học. Vậy tại sao những hành tinh này lại có xu hướng lao dần về phía sao mẹ? (Ảnh: Space) Một trong những nguyên nhân chính khiến các hành tinh khổng lồ này di chuyển gần hơn về phía sao mẹ là do lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa hành tinh và sao mẹ. Khi hành tinh quay quanh sao mẹ, lực hấp dẫn này tạo ra các tương tác thủy triều, làm biến dạng hành tinh và sao mẹ. Quá trình này dẫn đến việc mất năng lượng quỹ đạo của hành tinh, khiến nó dần dần di chuyển vào quỹ đạo gần hơn. (Ảnh: Sci.News) Các hành tinh khổng lồ thường hình thành ở các vùng xa hơn của hệ sao, nơi có đủ vật liệu để tạo thành các hành tinh lớn. Tuy nhiên, sau khi hình thành, chúng có thể di chuyển vào gần sao mẹ do tương tác với đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ trong giai đoạn đầu của hệ sao. Quá trình này được gọi là "di cư hành tinh". (Ảnh: Cell to Singularity Wiki) Trong một hệ sao có nhiều hành tinh, các hành tinh có thể tương tác với nhau thông qua lực hấp dẫn. Những tương tác này có thể làm thay đổi quỹ đạo của các hành tinh, khiến một số hành tinh khổng lồ bị đẩy vào quỹ đạo gần hơn với sao mẹ. (Ảnh: Princeton University) Trong giai đoạn đầu của sự hình thành hệ sao, đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ có thể tạo ra lực kéo lên các hành tinh, làm giảm tốc độ quỹ đạo của chúng. Điều này dẫn đến việc các hành tinh khổng lồ di chuyển vào gần sao mẹ hơn. Một ví dụ điển hình là hành tinh WASP-12b, một hành tinh khổng lồ khí có quỹ đạo rất gần với sao mẹ của nó. WASP-12b đang bị kéo vào sao mẹ do tương tác thủy triều mạnh mẽ, và dự kiến sẽ bị nuốt chửng trong vài triệu năm tới. Ngoài ra, hành tinh HD 209458b, còn được gọi là Osiris, cũng là một hành tinh khổng lồ khí đang di chuyển gần hơn về phía sao mẹ của nó. Quá trình này diễn ra do sự mất năng lượng quỹ đạo thông qua tương tác với đĩa khí và bụi xung quanh sao mẹ. Hiện tượng các hành tinh khổng lồ lao dần về phía sao mẹ là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm lực hấp dẫn, tương tác thủy triều, sự hình thành và di chuyển của hành tinh, tương tác với các hành tinh khác, và ảnh hưởng của đĩa khí và bụi. Những nghiên cứu về hiện tượng này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của các hệ sao, mà còn mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ. (Ảnh: WASP Planets) Mời quý độc giả xem thêm video: Tiết lộ “sốc” về hành tinh thứ 9 được làm hoàn toàn bằng vàng.