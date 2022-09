Vì sao iPhone 14 màu tím rất được lòng dân làm tài chính?

Tại sự kiện Far Out diễn ra vào rạng sáng ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng thế hệ iPhone mới với 4 phiên bản, gồm: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Năm nay, bộ đôi iPhone 14 Pro của Apple đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm thiết kế khuyết đỉnh (tai thỏ) được loại bỏ, đi kèm đó là tuỳ chọn màu tím chưa từng có trên bất kỳ phiên bản iPhone Pro. Với tên gọi "Deep Purple", sắc tím trên bộ iPhone 14 Pro/Pro Max thiên về tông tối và tương đối đậm. Màu sắc này khác với sắc tím từng xuất hiện trên loạt iPhone XR, iPhone 11, 12 series, hay iPhone 14/14 Plus cùng ra mắt trong sự kiện. Nếu màu tím trên iPhone 14/14 Plus được nhà sản xuất xử lý theo hướng sáng, nhạt thì Apple lại mang một màu tím than lên bộ đôi iPhone 14 Pro. Kết hợp với lớp hoàn thiện nhám trên bề mặt, iPhone 14 Pro trông sang trọng và có phần nam tính. Theo một số thông tin từ các hệ thống phân phối điện thoại, màu tím mới của iPhone đã thu hút lượng lớn sự quan tâm từ những người làm tài chính. Nguyên nhân là vì họ cho rằng, màu tím mới sẽ đại diện cho mức giá cao nhất (giá trần) có thể đặt lệnh mua hoặc bán ra trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó, màu tím cũng được xem là biểu tượng cho sự quyền quý, sang trọng. Bên cạnh phiên bản "Deep Purple", bộ đôi iPhone 14 Pro còn đi kèm màu trắng, đen và vàng. Trong khi đó, 2 phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn còn được Apple trang bị cho 5 tuỳ chọn màu sắc trẻ trung là đen, starlight, xanh, tím và đỏ. Ngoài khác biệt về màu sắc, iPhone 14 năm nay đã có sự phân cấp rõ rệt giữa hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max lại chuyển sang màn "viên thuốc" mới mẻ, tốc độ làm mới hỗ trợ từ 1Hz tới 120Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 MP, hỗ trợ quay phim 8K. Apple cũng lần đầu trang bị khả năng kết nối vệ tinh cho dòng iPhone 14, tuy nhiên chỉ hỗ trợ cho các tình huống khẩn cấp. iPhone 14 Pro có giá từ 999 USD trong khi bản Pro Max có giá từ 1.099 USD. Máy bắt đầu cho đặt hàng từ 9/9 và "lên kệ" từ ngày 13/9. Theo ghi nhận ở một số đơn vị phân phối, chỉ 3 ngày sau khi Apple ra mắt sản phẩm mới, lượng người dùng đăng kí thông tin về iPhone mới đã vượt mốc 11.000 người, tăng 4-5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

