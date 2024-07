Vì sao chó dữ thường “cắn con mồi đến chết”?

Gần đây, những tai nạn liên quan đến chó đang khiến dư luận hết sức hoang mang. Dù được biết đến là loài vật nuôi thân thiện nhất, tuy nhiên với do lý do, chó vẫn có thể tấn công và gây hại đối với con người. Pitbull hay một số giống chó hung dữ đã bị nhiều nơi trên thế giới cấm nuôi do bản tính hung dữ và khi đã tấn công thì nhất định sẽ không dừng lại đến khi con mồi hoàn toàn bất động. Bên cạnh đó, cách nuôi của chủ cũng quyết định đến hành vi của những chú chó dữ. Việc thường xuyên nhốt chó trong chuồng hoặc chỗ kín sẽ tạo cho con chó sự kìm kẹp và căng thẳng thần kinh. Những con chó khi không được thường xuyên chạy nhảy, chúng sẽ giải phóng năng lượng bằng cách cắn phá, và tính tình cũng trở nên hung dữ hơn. Nhiều người thường cho chó ăn thịt sống, điều này khiến chúng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao và kích thích bản năng hoang dã, ăn mồi sống của chó. Khi đó, con người có thể biến thành con mồi của chúng và chó sẽ lao vào tấn công, ăn thịt. Việc những người chủ để cho chó của mình cắn chú chó khác đến chết, thậm chí còn đánh cả người ra can ngăn là cách nuôi dạy hoàn toàn sai lầm. Chính điều đó đã hình thành bản tính hung hãn, thích thống trị, hay cắn bậy của những con vật. Và nguy cơ nó gây hại cho chính chủ nhân của mình cũng rất cao. Khi nuôi chó thường xuyên trừng mắt, đánh đập hoặc dọa nạt không những không thể thay đổi những tập tính của chó mà có thể tạo ra cho nó những phản ứng hung hăng. Nhiều người hay đá, lấy roi, gậy quất chó. Cứng rắn và kỷ luật khi dạy chó là điều cần thiết để tập bỏ những thói quen xấu. Nhưng nếu bạo hành thái quá, con chó sẽ phản ứng lại và bản năng hoang dã của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Trong trường hợp không may trên đường bạn gặp phải chó dữ có ý định tấn công, hãy tránh ánh mắt của nó, đặt thứ gì đó ở giữa để tạo khoảng cách. Vật đó có thể là ba lô, ô, giày hoặc áo khoác. Hy vọng con vật sẽ nghĩ những thứ đó là trở ngại giữa bạn và nó nên bị phân tâm. Đừng chạy trốn hay cố ném bất cứ thứ gì vào chú chó. Bản năng săn mồi của nó sẽ trỗi dậy và nghĩ bạn là con mồi lý tưởng. Nếu con chó đến gần bạn và bắt đầu ngửi, hãy để yên. Bạn đừng di chuyển và đừng cố chạm tay vào người nó. Hành động này có thể được coi là một cuộc tấn công. Nếu nuôi chó dữ, chủ nhân nên đeo rọ mõm cho nó khi đi ra ngoài. Nếu đã bị một con chó hung dữ tấn công và cắn chặt không buông, cách duy nhất để nó nhả ra là đeo một chiếc đai quanh cổ và thít chặt lại để nó nghẹt thở rồi từ từ giúp đỡ và sơ cứu cho nạn nhân. Mời các ban xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Gần đây, những tai nạn liên quan đến chó đang khiến dư luận hết sức hoang mang. Dù được biết đến là loài vật nuôi thân thiện nhất, tuy nhiên với do lý do, chó vẫn có thể tấn công và gây hại đối với con người. Pitbull hay một số giống chó hung dữ đã bị nhiều nơi trên thế giới cấm nuôi do bản tính hung dữ và khi đã tấn công thì nhất định sẽ không dừng lại đến khi con mồi hoàn toàn bất động. Bên cạnh đó, cách nuôi của chủ cũng quyết định đến hành vi của những chú chó dữ . Việc thường xuyên nhốt chó trong chuồng hoặc chỗ kín sẽ tạo cho con chó sự kìm kẹp và căng thẳng thần kinh. Những con chó khi không được thường xuyên chạy nhảy, chúng sẽ giải phóng năng lượng bằng cách cắn phá, và tính tình cũng trở nên hung dữ hơn. Nhiều người thường cho chó ăn thịt sống, điều này khiến chúng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao và kích thích bản năng hoang dã, ăn mồi sống của chó. Khi đó, con người có thể biến thành con mồi của chúng và chó sẽ lao vào tấn công, ăn thịt. Việc những người chủ để cho chó của mình cắn chú chó khác đến chết, thậm chí còn đánh cả người ra can ngăn là cách nuôi dạy hoàn toàn sai lầm. Chính điều đó đã hình thành bản tính hung hãn, thích thống trị, hay cắn bậy của những con vật. Và nguy cơ nó gây hại cho chính chủ nhân của mình cũng rất cao. Khi nuôi chó thường xuyên trừng mắt, đánh đập hoặc dọa nạt không những không thể thay đổi những tập tính của chó mà có thể tạo ra cho nó những phản ứng hung hăng. Nhiều người hay đá, lấy roi, gậy quất chó. Cứng rắn và kỷ luật khi dạy chó là điều cần thiết để tập bỏ những thói quen xấu. Nhưng nếu bạo hành thái quá, con chó sẽ phản ứng lại và bản năng hoang dã của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Trong trường hợp không may trên đường bạn gặp phải chó dữ có ý định tấn công, hãy tránh ánh mắt của nó, đặt thứ gì đó ở giữa để tạo khoảng cách. Vật đó có thể là ba lô, ô, giày hoặc áo khoác. Hy vọng con vật sẽ nghĩ những thứ đó là trở ngại giữa bạn và nó nên bị phân tâm. Đừng chạy trốn hay cố ném bất cứ thứ gì vào chú chó. Bản năng săn mồi của nó sẽ trỗi dậy và nghĩ bạn là con mồi lý tưởng. Nếu con chó đến gần bạn và bắt đầu ngửi, hãy để yên. Bạn đừng di chuyển và đừng cố chạm tay vào người nó. Hành động này có thể được coi là một cuộc tấn công. Nếu nuôi chó dữ, chủ nhân nên đeo rọ mõm cho nó khi đi ra ngoài. Nếu đã bị một con chó hung dữ tấn công và cắn chặt không buông, cách duy nhất để nó nhả ra là đeo một chiếc đai quanh cổ và thít chặt lại để nó nghẹt thở rồi từ từ giúp đỡ và sơ cứu cho nạn nhân. Mời các ban xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News