11 loài chó hung dữ nhất thế giới, pitbull không phải đầu bảng

1. Chó Pitbull có nguồn gốc từ châu Mỹ và hiện nay được nuôi khá phổ biến ở Việt Nam. Nó rất nguy hiểm vì không lùi bước trước bất kì đối thủ nào. Loài chó này gần như không bao giờ chịu thua, và chiến đấu đến cùng khi xác định được mục tiêu. Tuy nhiên, chó Pitbull chưa phải là loài chó hung dữ nhất. 2.Chó Tosa inu là giống chó duy nhất được sử dụng trong các trận chọi chó của Nhật Bản. Những con chó này thường rất im lặng và sở hữu thân hình to lớn, dày và khỏe như võ sĩ sumo. Chúng bị cấm nuôi vì nếu được huấn luyện một cách không bài bản, chúng cực kỳ hung hăng với người lạ và không tuân theo mệnh lệnh. 3.Chó Dogo Argentino có khả năng săn các động vật hoang dã như lợn rừng và báo. Ban đầu chúng được lai tạo để sử dụng làm chó chiến đấu ở Argentina, nhưng cùng với việc trở thành "chiến binh", chúng cũng trở thành những thợ săn cừ khôi. 4. Chó American PitBull Terrier thông minh hơn đáng kể so với các giống chó pitbull khác. Chúng có một thể chất tốt và nhiệt tình nhưng nếu không được xã hội hóa đúng cách, chúng trở thành loài chó rất nguy hiểm và đáng sợ. 5.Chó Presa Canario là một giống chó rất trung thành, nhưng khi tấn công, các hành động của chúng rất bất ngờ và không thể đoán trước được. Ban đầu giống chó này được sử dụng để canh gác và bảo vệ gia súc hoặc đôi khi cũng được sử dụng trong các trận chọi chó. Đây là một giống chó rất cơ bắp và các đòn tấn công của chúng có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong. 6. Chó Neapolitan Mastiff là một giống chó của Ý và có tính cách khá điềm tĩnh, nhưng một con chó trưởng thành hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì thân hình to lớn của chúng. 7. Chó Fila Brasileiro bị cấm nuôi ở nhiều nơi vì chúng quá hung dữ đối với người và chó lạ. Chúng không thân thiện với việc huấn luyện và không phản ứng lại với các mệnh lệnh. Chó Fila Brasileiro có khả năng chiến đấu với báo đốm nên có thể dễ dàng giết người. 8. Chó Rottweiler là một giống chó khiến nhiều người khiếp sợ. Đây là một giống chó dữ, gần như một nửa các ca tử vong do chó tấn công ở Mỹ là do loài chó này gây ra. 9. Wolfdog là sự lai tạo của chó nhà thuần chủng và chó sói hoang dã. Những con thú này có bản năng bảo vệ và có thể rất hoang dã với những hành vi không thể lường trước. 10. Chó Boerboel có nguồn gốc từ Nam Phi, chúng là một giống chó dũng cảm, không sợ hãi. Lý do tại sao chúng bị cấm ở một số quốc gia là chúng có những vết cắn cực kỳ nguy hiểm. Trong một số trường hợp, cú đớp của nó có thể làm rách cơ, gân của một người, thậm chí có thể nghiền nát xương. 11. Chó Doberman Pinschers rất nhạy cảm, và có thể nổi tính khí hung hăng bất cứ khi nào cảm thấy có điều nguy hiểm xảy ra với chủ nhân, gia đình hoặc khi nhận lệnh tấn công người từ chủ nhân hoặc người huấn luyện. Loài này cũng được đánh giá là giống chó thông minh và vâng lời bậc nhất. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

1. Chó Pitbull có nguồn gốc từ châu Mỹ và hiện nay được nuôi khá phổ biến ở Việt Nam. Nó rất nguy hiểm vì không lùi bước trước bất kì đối thủ nào. Loài chó này gần như không bao giờ chịu thua, và chiến đấu đến cùng khi xác định được mục tiêu. Tuy nhiên, chó Pitbull chưa phải là loài chó hung dữ nhất. 2. Chó Tosa inu là giống chó duy nhất được sử dụng trong các trận chọi chó của Nhật Bản. Những con chó này thường rất im lặng và sở hữu thân hình to lớn, dày và khỏe như võ sĩ sumo. Chúng bị cấm nuôi vì nếu được huấn luyện một cách không bài bản, chúng cực kỳ hung hăng với người lạ và không tuân theo mệnh lệnh. 3.Chó Dogo Argentino có khả năng săn các động vật hoang dã như lợn rừng và báo. Ban đầu chúng được lai tạo để sử dụng làm chó chiến đấu ở Argentina, nhưng cùng với việc trở thành "chiến binh", chúng cũng trở thành những thợ săn cừ khôi. 4. Chó American PitBull Terrier thông minh hơn đáng kể so với các giống chó pitbull khác. Chúng có một thể chất tốt và nhiệt tình nhưng nếu không được xã hội hóa đúng cách, chúng trở thành loài chó rất nguy hiểm và đáng sợ. 5.Chó Presa Canario là một giống chó rất trung thành, nhưng khi tấn công, các hành động của chúng rất bất ngờ và không thể đoán trước được. Ban đầu giống chó này được sử dụng để canh gác và bảo vệ gia súc hoặc đôi khi cũng được sử dụng trong các trận chọi chó. Đây là một giống chó rất cơ bắp và các đòn tấn công của chúng có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong. 6. Chó Neapolitan Mastiff là một giống chó của Ý và có tính cách khá điềm tĩnh, nhưng một con chó trưởng thành hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì thân hình to lớn của chúng. 7. Chó Fila Brasileiro bị cấm nuôi ở nhiều nơi vì chúng quá hung dữ đối với người và chó lạ. Chúng không thân thiện với việc huấn luyện và không phản ứng lại với các mệnh lệnh. Chó Fila Brasileiro có khả năng chiến đấu với báo đốm nên có thể dễ dàng giết người. 8. Chó Rottweiler là một giống chó khiến nhiều người khiếp sợ. Đây là một giống chó dữ, gần như một nửa các ca tử vong do chó tấn công ở Mỹ là do loài chó này gây ra. 9. Wolfdog là sự lai tạo của chó nhà thuần chủng và chó sói hoang dã. Những con thú này có bản năng bảo vệ và có thể rất hoang dã với những hành vi không thể lường trước. 10. Chó Boerboel có nguồn gốc từ Nam Phi, chúng là một giống chó dũng cảm, không sợ hãi. Lý do tại sao chúng bị cấm ở một số quốc gia là chúng có những vết cắn cực kỳ nguy hiểm. Trong một số trường hợp, cú đớp của nó có thể làm rách cơ, gân của một người, thậm chí có thể nghiền nát xương. 11. Chó Doberman Pinschers rất nhạy cảm, và có thể nổi tính khí hung hăng bất cứ khi nào cảm thấy có điều nguy hiểm xảy ra với chủ nhân, gia đình hoặc khi nhận lệnh tấn công người từ chủ nhân hoặc người huấn luyện. Loài này cũng được đánh giá là giống chó thông minh và vâng lời bậc nhất. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News