Vì sao các phi hành gia châm lửa trên trạm vũ trụ?

NASA đã tạo nên sự ngạc nhiên khi thông báo về kế hoạch thực hiện một thí nghiệm đầy táo bạo trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS): châm lửa bên trong một đường hầm gió thu nhỏ của tàu vũ trụ. Nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng các phi hành gia làm như vậy hoàn toàn không phải "cho vui". Mục tiêu của thí nghiệm này là giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách lửa hoạt động và lan truyền trong môi trường vi trọng lực. Trái Đất có một lớp khí quyển mà trong đó lửa có thể tồn tại và lan truyền dễ dàng. Tuy nhiên, trong không gian, môi trường không có áp suất khí quyển và hiệu ứng vi trọng lực cũng khác biệt. Do đó, cần hiểu rõ hơn về cách lửa cháy và lan truyền trong môi trường này, nhất là khi có một trạm không gian như ISS đang hoạt động. Thí nghiệm này sẽ yêu cầu phi hành gia châm lửa trong một đường hầm gió thu nhỏ được tạo ra trên ISS. Đường hầm này cho phép các nhà khoa học quan sát lửa trong điều kiện vi trọng lực thấp và áp suất không khí thay đổi. Trước đó, các phi hành gia cũng được yêu cầu đốt lửa trong vũ trụ. Những thí nghiệm kiểu vậy đã được tiến hành từ năm 2008, và liên tục được tiến hành trong giai đoạn 2016 – 2017. Kết quả thu được cho thấy, lửa có thể được tạo ra trong môi trường vi trọng lực. Mặc dù vậy, tốc độ lửa cháy lan ra môi trường xung quanh trên vũ trụ lại chậm hơn so với các đám cháy trên mặt đất. Bằng cách theo dõi và nghiên cứu sự phát triển của lửa trong môi trường không gian, các nhà khoa học hy vọng sẽ nhận được thông tin quý giá về cách lửa hoạt động và lan truyền trong điều kiện không khí thưa thớt và áp suất thấp. Hiểu rõ hơn về cách lửa hoạt động trong không gian có thể có ứng dụng quan trọng cho việc thiết kế và duy trì trạm không gian, cũng như trong các nhiệm vụ khám phá không gian dài hạn. Ngoài ra, nắm vững kiến thức về lửa trong không gian cũng giúp cải thiện an toàn trong các nhiệm vụ đưa con người vào không gian và đảm bảo việc sử dụng lửa một cách hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt này. >>>Xem thêm video: Bất ngờ nguyên nhân phi hành gia bị lão hóa khi về Trái Đất

NASA đã tạo nên sự ngạc nhiên khi thông báo về kế hoạch thực hiện một thí nghiệm đầy táo bạo trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS): châm lửa bên trong một đường hầm gió thu nhỏ của tàu vũ trụ. Nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng các phi hành gia làm như vậy hoàn toàn không phải "cho vui". Mục tiêu của thí nghiệm này là giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách lửa hoạt động và lan truyền trong môi trường vi trọng lực. Trái Đất có một lớp khí quyển mà trong đó lửa có thể tồn tại và lan truyền dễ dàng. Tuy nhiên, trong không gian, môi trường không có áp suất khí quyển và hiệu ứng vi trọng lực cũng khác biệt. Do đó, cần hiểu rõ hơn về cách lửa cháy và lan truyền trong môi trường này, nhất là khi có một trạm không gian như ISS đang hoạt động. Thí nghiệm này sẽ yêu cầu phi hành gia châm lửa trong một đường hầm gió thu nhỏ được tạo ra trên ISS. Đường hầm này cho phép các nhà khoa học quan sát lửa trong điều kiện vi trọng lực thấp và áp suất không khí thay đổi. Trước đó, các phi hành gia cũng được yêu cầu đốt lửa trong vũ trụ . Những thí nghiệm kiểu vậy đã được tiến hành từ năm 2008, và liên tục được tiến hành trong giai đoạn 2016 – 2017. Kết quả thu được cho thấy, lửa có thể được tạo ra trong môi trường vi trọng lực. Mặc dù vậy, tốc độ lửa cháy lan ra môi trường xung quanh trên vũ trụ lại chậm hơn so với các đám cháy trên mặt đất. Bằng cách theo dõi và nghiên cứu sự phát triển của lửa trong môi trường không gian, các nhà khoa học hy vọng sẽ nhận được thông tin quý giá về cách lửa hoạt động và lan truyền trong điều kiện không khí thưa thớt và áp suất thấp. Hiểu rõ hơn về cách lửa hoạt động trong không gian có thể có ứng dụng quan trọng cho việc thiết kế và duy trì trạm không gian, cũng như trong các nhiệm vụ khám phá không gian dài hạn. Ngoài ra, nắm vững kiến thức về lửa trong không gian cũng giúp cải thiện an toàn trong các nhiệm vụ đưa con người vào không gian và đảm bảo việc sử dụng lửa một cách hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt này. >>>Xem thêm video: Bất ngờ nguyên nhân phi hành gia bị lão hóa khi về Trái Đất