Bất ngờ những điều thú vị ít ai biết về các phi hành gia

1. Các phi hành gia hiếm khi nằm mơ trên vũ trụ, đơn giản là bởi phi hành gia quá mệt mỏi đến mức không còn sức để mơ mà thôi. 2. Phi hành gia phải mặc đồ trắng vì màu trắng mang lại cảm giác mát mẻ hơn so với đồ màu tối và nổi bật trên nền trời tối, khi làm việc bên ngoài phi thuyền, đồng nghiệp dễ dàng nhận ra họ. 3. Các phi hành gia có thể thấy tới 16 lần mặt trời mọc trong một ngày. Lý do là mặt trời mọc và lặn cứ mỗi 90 phút ở vùng quỹ đạo thấp của trái đất. 4. Tất cả các món ăn, thực phẩm đưa lên tàu không gian đều phải qua quy trình đóng gói nghiêm ngặt, đạt chuẩn bởi vì sự an toàn cũng như các khối lượng mang theo đều đóng góp vào việc hao tốn nhiên liệu của tàu vũ trụ, trạm không gian... 5. Các phi hành gia có thể giải trí bằng bộ cờ vua với các con cờ được dán mút vào bàn cờ để giữ cho chúng không bị trôi vương vãi ra ngoài không gian. 6. Trong môi trường không trọng lượng, tim không phải hoạt động vất vả để truyền máu đi khắp cơ thể. Kết quả là tim sẽ đập chậm lại và yếu hơn, vì vậy các phi hành gia phải tập luyện mỗi ngày để giúp tim khỏe mạnh. 7. Một nghiên cứu năm 2001 đã chứng minh rằng những phi hành gia dù ngáy khi ngủ trên trái đất nhưng sẽ yên lặng khi ngủ trên tàu không gian. Lí do là trọng lực đóng vai trò quyết định sự ngừng thở, thở chậm và ngáy. 8. Bạn có thể hét toáng lên trong vũ trụ mà chẳng ai nghe thấy. Âm thanh không truyền được trong không gian vũ trụ do không có không khí. Các phi hành gia phải giao tiếp với nhau bằng sóng radio. 9. Một số phi hành gia nói rằng khi quay trở về Trái Đất, họ thường đánh rơi ly, chén một cách vô thức. Đó là bởi họ vẫn đang quen với điều kiện không trọng lượng ngoài vũ trụ. 10. Trang phục của phi hành gia nặng gần 130kg và phải mất 40 phút để mặc. Các phi hành gia chẳng thể vội vàng mặc quần áo và chạy đi làm như chúng ta. >>>Xem thêm video: Bất ngờ nguyên nhân phi hành gia bị lão hóa khi về Trái Đất.

