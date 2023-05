Vì sao 2023 - 2027 có thể là khoảng thời gian nóng nhất lịch sử?

WMO cho biết giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 nhiều khả năng là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận, khi khí gây hiệu ứng nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ năm 5 năm tới, không may cho chúng ta là đó sẽ là một trong những giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận. Với sự kết hợp giữa khí gây hiệu ứng nhà kính và El Nino, nhiệt độ của Trái Đất sẽ tăng vọt, gây ra những hậu quả khó lường. Những tác động của sự gia tăng nhiệt độ này có thể có những hậu quả lớn đối với môi trường và con người. Hiệu ứng nhà kính là kết quả của việc tồn tại quá nhiều khí nhà kính trong không khí, gây ra việc giữ lại nhiệt từ Mặt Trời và làm tăng nhiệt độ Trái đất. Việc khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch, đốt cháy nhiên liệu hoá thạch và các hoạt động công nghiệp khác đã làm gia tăng nồng độ của các khí nhà kính này. Kết hợp với hiện tượng El Nino, một dạng biến đổi khí hậu tự nhiên, sự gia tăng nhiệt độ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu của WMO đã cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng lên 1,5-2 độ C so với mức tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ. Các tác động của sự tăng nhiệt này là đáng lo ngại, gồm có sự tăng mực nước biển, thay đổi môi trường sống và làm suy yếu nền kinh tế. Trong giai đoạn 2023-2027, các quốc gia trên thế giới sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Tăng mực nước biển có thể gây ra lụt lớn ở các vùng ven biển và các đảo quốc. Đồng thời, sự tăng nhiệt cũng làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan như cơn bão, hạn hán và lũ lụt. >>>Xem thêm video: Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng.

WMO cho biết giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 nhiều khả năng là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận, khi khí gây hiệu ứng nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ năm 5 năm tới, không may cho chúng ta là đó sẽ là một trong những giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận. Với sự kết hợp giữa khí gây hiệu ứng nhà kính và El Nino, nhiệt độ của Trái Đất sẽ tăng vọt, gây ra những hậu quả khó lường. Những tác động của sự gia tăng nhiệt độ này có thể có những hậu quả lớn đối với môi trường và con người. Hiệu ứng nhà kính là kết quả của việc tồn tại quá nhiều khí nhà kính trong không khí, gây ra việc giữ lại nhiệt từ Mặt Trời và làm tăng nhiệt độ Trái đất. Việc khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch, đốt cháy nhiên liệu hoá thạch và các hoạt động công nghiệp khác đã làm gia tăng nồng độ của các khí nhà kính này. Kết hợp với hiện tượng El Nino, một dạng biến đổi khí hậu tự nhiên, sự gia tăng nhiệt độ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu của WMO đã cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng lên 1,5-2 độ C so với mức tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ. Các tác động của sự tăng nhiệt này là đáng lo ngại, gồm có sự tăng mực nước biển, thay đổi môi trường sống và làm suy yếu nền kinh tế. Trong giai đoạn 2023-2027, các quốc gia trên thế giới sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Tăng mực nước biển có thể gây ra lụt lớn ở các vùng ven biển và các đảo quốc. Đồng thời, sự tăng nhiệt cũng làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan như cơn bão, hạn hán và lũ lụt. >>>Xem thêm video: Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng.