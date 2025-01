Vẻ đẹp có một không hai của hành tinh 'hot' nhất Hệ Mặt Trời

Là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời. Sao Thổ có đường kính khoảng 120.536 km, chỉ nhỏ hơn sao Mộc, hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Hệ thống vành đai “đẹp nhất” trong Hệ Mặt Trời. Hệ thống vành đai của sao Thổ được cấu tạo từ hàng tỷ hạt băng và đá nhỏ, tạo nên cảnh tượng kỳ diệu khi quan sát. Ảnh: Getty. Hệ thống vành đai rất mỏng. Mặc dù rộng hàng trăm nghìn km, hệ thống vành đai của sao Thổ chỉ dày khoảng 10 mét. Ảnh: Pinterest. Chủ yếu được cấu tạo từ khí. Sao Thổ là hành tinh khí khổng lồ, chủ yếu gồm hydro (khoảng 96%) và heli (3%), tương tự như sao Mộc. Ảnh: Pinterest. Khối lượng riêng rất thấp. Sao Thổ có khối lượng riêng thấp nhất trong Hệ Mặt Trời (khoảng 0,687 g/cm³), thấp hơn cả nước. Nếu đặt sao Thổ vào một đại dương khổng lồ, nó sẽ nổi! Ảnh: Pinterest. Có tốc độ quay rất nhanh. Một ngày trên sao Thổ (chu kỳ quay quanh trục) chỉ kéo dài khoảng 10 giờ 33 phút. Ảnh: Pinterest. Hình dạng dẹt đặc trưng. Do tốc độ quay nhanh, sao Thổ có hình dạng dẹt ở hai cực và phình ra ở xích đạo. Ảnh: Pinterest. Gió mạnh mẽ trên bề mặt. Cũng do tốc độ quay nhanh, Sao Thổ có những cơn gió cực kỳ mạnh, đạt tốc độ lên tới 1.800 km/h, nhanh hơn bất kỳ hành tinh nào khác của Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Có hàng trăm vệ tinh. Tính đến nay, sao Thổ có hơn 145 vệ tinh tự nhiên được xác nhận, trong đó Titan là vệ tinh lớn nhất. Ảnh: Pinterest. Titan có khí quyển dày. Vệ tinh Titan có khí quyển chủ yếu là nitơ và được coi là một trong những nơi có khả năng chứa sự sống trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Áp suất cực cao trong lõi. Lõi của sao Thổ có áp suất lớn gấp hàng triệu lần so với bề mặt Trái Đất, tạo ra một môi trường độc nhất vô nhị trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Có thể có mưa kim cương. Các nhà khoa học dự đoán rằng điều kiện trên sao Thổ có thể tạo ra mưa kim cương nhờ áp suất và nhiệt độ cao. Ảnh: Pinterest. Nhiệt độ cực lạnh. Sao Thổ có nhiệt độ trung bình khoảng -178°C, lạnh hơn nhiều so với Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Sao Thổ từng được quan sát từ thời cổ đại. Sao Thổ là một trong năm hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường và được biết đến từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: Pinterest. Tàu Cassini khám phá sao Thổ. Tàu thăm dò Cassini (1997–2017) đã cung cấp cho chúng ta những hình ảnh và dữ liệu quý giá về sao Thổ và các thiên thể gắn với nó, bao gồm cả việc phát hiện các đại dương dưới bề mặt vệ tinh Enceladus. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

