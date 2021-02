“Vật thể ma” ngoài vũ trụ liên tục gửi chớp sóng vô tuyến tới Trái đất

Theo tiến sĩ Deborah Good, nhà thiên văn học từ Đại học Ohio, đây là một cơ hội tuyệt vời để giải mã " chớp sóng vô tuyến", một trong những bí ẩn lớn nhất mà giới thiên văn đeo đuổi. Chớp sóng vô tuyến mới mà "ngôi sao ma" gửi đến là tín hiệu thứ 2, 3, 4 cùng một nguồn, giúp phơi bày mối quan hệ tiềm ẩn giữa các trừ trường mạnh mẽ và chớp sóng vô tuyến. Chớp sóng vô tuyến như một nguồn phát xạ radio nhanh, mạnh mẽ, ngắn ngủi và bí ẩn mà thỉnh thoảng Trái đất vẫn nhận được. Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó: từ các sao neutron siêu năng lượng, một vụ va chạm sao neutron, một siêu tân tinh hay là tín hiệu từ một nền văn minh ngoài Trái đất. Nguồn chớp sóng vô tuyến SGR 1935 + 2154 tiếp tục phát đến Trái đất 3 tín hiệu bí ẩn và mạnh mẽ, để lộ rõ bản chất của một ngôi sao ma đã chết, cùng thiên hà với chúng ta. Lần đầu tiên SGR 1935 + 2154 bắn tín hiệu đến Trái đất là tháng 4 năm nay. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy nó cách chúng ta tận 30.000 năm ánh sáng nhưng vẫn thuộc Milky Way - thiên hà chứa Trái đất. "Ngôi sao ma" được xác định là một sao lùn trắng, dạng sao giống Mặt trời nhưng đã chết, đã bùng nổ rồi co cụm thành một "xác sống" trắng, bé nhỏ nhưng cực kỳ giàu năng lượng. Sao lùn trắng quay siêu nhanh, chỉ mất 3,24 giây cho mỗi vòng. Lần phát tín hiệu này, nó bất ngờ đẩy ra các chớp sóng cách nhau chỉ 1-2 giây, khiến các nhà khoa học bối rối. Liệu có bàn tay của một nền văn minh ngoài hành tinh không hay đó chỉ là sức mạnh đầy biến động của vật thể từ tính, là những gì các nhà khoa học đang cố gắng giải đáp. Một đài quan sát tia X được đặt trên tàu vũ trụ của Trung Quốc đã lần ra nguồn gốc của FRB lặp lại nhiều lần này. Đó chính là một sao từ (magnetar) cùng thuộc thiên hà Milky Way với Trái đất. Sao từ là dạng mạnh mẽ nhất của sao neutron, nhóm vật thể đã được coi là "siêu năng lượng". Sao neutron là một ngôi sao như Mặt trời của chúng ta khi dần cạn nặng lượng sẽ bùng lên thành ngôi sao đỏ khổng lồ, sau đó dần sụp đổ, co hẹp lại thành sao lùn trắng. Sau một thời gian sao lùn trắng "chết" lần thứ 2 trong một vụ nổ siêu tân tinh, trơ lại một lõi vật chất siêu năng lượng là sao neutron.

