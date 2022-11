Vật lạ nghi long diên hương ở Huế quý - hiếm - đắt giá cỡ nào?

Mới đây, ngư dân Trần Quân ở phường Thuận An (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa vớt được một khối vật chất hình tròn, nghi ngờ là long diên hương có giá trị cao. Bên ngoài khối vật chất có màu trắng xám, phía trong có màu hồng nhạt, dẻo và có mùi thơm. Vật này nặng gần 3 kg và đang được ông Quân bảo quản tại nhà. Cách đây 10 ngày, khi đánh cá cách bờ biển Quảng Trị khoảng 90 hải lý, những thuyền viên trên tàu ông Quân tình cờ thấy một vật màu trắng, nổi trên mặt nước nên vớt lên. "Khi vớt lên, mặt ngoài của vật này dẻo, khá lồi lõm và có mùi rất thơm nên chúng tôi nghi rằng đây chính là long diên hương. Tôi đã liên hệ một số người trong giới mua bán long diên hương để xác thực một khối vật chất có phải loại này hay không", ông Quân nói. Sau khi đưa lên tàu, khối vật chất này được ông Quân bảo quản trong kho lạnh để tiếp tục hành nghề đánh cá. Đến nay, vật lạ này không tan chảy, mùi rất thơm. Long diên hương (còn gọi là long duyên hương) là một chất sáp màu xám được tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Cá nhà táng thuộc về bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Cá nhà táng là loài cá lớn nhất đại dương. Long diên hương là phần tinh túy của loài cá khủng này. Nhiều người cho rằng long diên hương là phân của cá nhà táng. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì long diên hương không hẳn là phân, nó có dạng chất sáp với thành phần là chất béo. Sau khi cá nhà táng thải ra biển, khối vật chất dẻo có thể trải qua nhiều năm nằm trong lòng biển sâu hoặc trôi dạt vào bờ biển. Qua thời gian, vật chất quý hiếm này sẽ dần chuyển thành một khối rắn có màu xám đậm hay đen, vàng hoặc trắng với một kết cấu dạng sáp và cứng giòn với hương thơm rất kỳ lạ bao gồm có mùi đất, mùi biển và mùi của động vật. Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi, trở thành thứ khiến giới sành nước hoa phải khao khát. Lý do là bởi bên trong long diên hương có chứa một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn. Đặc tính của long diên hương là nó giữ mùi thơm rất lâu. Một thí nghiệm cho thấy khi nhúng phần đầu của một que tăm vào long diên hương dạng lỏng rồi thả vào chai rượu 750ml đã mở nắp thì sau 3 tháng, mùi rượu bay hơi hết nhưng mùi thơm long diên hương vẫn còn nguyên. Đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước hoa cần đến nó. Và không chỉ quý hiếm, đắt tiền, long diên hương còn là loại hàng hóa khó mua nhất thế giới bởi lẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhà táng. Theo khảo sát của những chuyên gia sinh vật biển, trung bình cứ 100 con cá nhà táng thì mới có 1 con nôn ra long diên hương. Hiện tại 1kg long diên hương có giá 350.000 USD, đủ để làm ra 20.000 chai nước hoa Clive Christian nổi tiếng. >>>Xem thêm video: Đồng hồ Rolex, nước hoa Chanel, giày Adidas giá bèo trên Sendo, Lazada và Shopee (Nguồn: VTV24).

