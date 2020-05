Bán được iPhone cũ giá cao với 6 mẹo nhỏ dễ làm

1. Sử dụng ốp lưng: Một số người không thích dùng ốp lưng bởi nó có thể che đi thiết kế đẹp của điện thoại, tuy nhiên vật dụng này có ích hơn nếu bạn mong muốn sau này bán lại được iPhone với giá cao. Ốp lưng không chỉ bảo vệ điện thoại không bị trơn và rơi khi cầm ở trên tay mà còn hạn chế tối đa việc để iPhone bị trầy xước. Và tất nhiên một chiếc điện thoại với ''ngoại hình'' mới mẻ, ít xước khi đem bán lại sẽ thu hút hơn. 2. Dán kính cường lực: Tương tự như ốp lưng, kính cường lực giúp bảo vệ màn hình cảm ứng của iPhone trước các tác động bên ngoài và không bị vỡ hay rạn nứt nếu chẳng may bị rơi ở độ cao thấp. Nếu kính cường lực chẳng may bị rạn nứt, sứt hỏng sau khi máy rơi, bạn cần thay kính cường lực khác để tránh bị ảnh hưởng tới màn hình cảm ứng của iPhone. 3. Giữ lại hộp và phụ kiện: Một trong những lợi thế giúp bạn bán được iPhone cũ của mình với giá cao đó là những món phụ kiện đi kèm. Việc bán iPhone cùng với phụ kiện gốc như bộ sạc, tai nghe sẽ được giá cao hơn so với việc bán phụ kiện của bên thứ ba, đặc biệt là bộ sạc - đảm bảo tuổi thọ của thiết bị cũng như cung cấp tốc độ sạc ổn định nhất. 4. Vệ sinh điện thoại: Điều này là rất quan trọng nếu bạn muốn bán iPhone cũ với giá cao, bởi sau một thời gian sử dụng, một số bộ phận như loa, camera sẽ bị bẩn là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể sử dụng những dụng cụ chuyên dụng hoặc tăm bông, khăn microfiber vệ sinh iPhone thường xuyên để trông chiếc điện thoại lúc nào cũng như mới. 5. Sửa chữa nếu có hư hỏng nhẹ: Chẳng ai muốn mua lại một chiếc điện thoại bị hỏng, lỗi. Trong trường hợp iPhone bị nứt vỡ màn hình, camera chập hay lỗi nhỏ, bạn cần đem ra hàng để sửa chữa, khi đó bạn sẽ bán được iPhone với giá cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần xem xét chi phí bỏ ra để sửa chữa iPhone với số tiền thu được khi bán thiết bị hay mua một thiết bị mới. 5 TÍNH NĂNG ẨN TRÊN iPHONE 11 MÀ APPLE GIẤU BẠN !!!. Nguồn: Youtube

