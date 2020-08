Vách đá kỳ quái khổng lồ biết “đẻ trứng” thách thức giới khoa học

Tại Qian Nam Buyi và Miao, thuộc khu vực phía Tây Nam tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) có tồn tại một vách đá kỳ quái thách thức giới khoa học lý giải trong nhiều thập kỷ. Người dân nơi đây gọi nó là vách đá Chan Dan Ya - vách đá đẻ trứng. Chan Dan Ya có chiều dài 20 m, rộng 6 m, cao 2,4m, tọa lạc trên một ngọn núi, cạnh ngôi làng dân tộc thiểu số lâu đời. Sở dĩ có cái tên kỳ lạ đến vậy bởi vách đá này có khả năng...đẻ trứng theo chu kỳ 30 năm/lần. Nổi lên giữa mặt vách đá gồ ghề là những ''hòn đá trứng'' lồi hình tròn nhẵn nhụi, kích thước khác nhau. Theo thời gian chúng càng ngày càng lớn hơn, dần lộ ra và khi không thể bám trên vách nữa thì rơi xuống để nhường chỗ cho những ''quả trứng" mới. Những quả trứng có đường kính khoảng từ 30-60 cm và nặng tới 300 kg, có màu xanh đậm và hình dạng giống trứng khủng long. Người dân địa phương tin rằng quả trứng đá có thể mang lại may mắn cho họ và giúp các cặp vợ chồng mới cưới sinh con trai. Do đó, họ sẽ thu thập đá và thờ cúng chúng tại nhà. Nhiều thế hệ người dân địa phương nơi đây đã biết về vách đá đẻ trứng và thường xuyên ghé thăm vách đá để chạm vào "trứng thần'' nhằm cầu may mắn. Dữ liệu từ năm 2005 cho thấy hầu hết trong số 125 gia đình ở Gulu đều có ít nhất một quả trứng bí ẩn này trong nhà như một lá bùa may mắn. Còn với các nhà khoa học, đây là hiện tượng tự nhiên bất thường và kỳ lạ trên thế giới, hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức. Một số chuyên gia cho biết trứng đá được hình thành trên biển trong thời kỳ Cambri. Cụ thể, trong cuốn sách Hiện tượng đáng sợ, tiến sĩ Wang Shangyan từ Cục Địa chất, Khai thác và Phát triển Khoáng sản tỉnh Quý Châu nói rằng lớp bùn dưới biển tạo thành núi và các quả trứng. Do quá trình đá bùn tạo núi nhanh hơn nên dường như vách đá đang sinh ra những quả trứng. Giải thích nguyên nhân các vật thể tròn, giáo sư Xu Ronghua từ Viện Địa chất và Địa vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết: "Diện tích bề mặt của quả cầu nhỏ nhất so với hình dạng khác cùng thể tích. Do đó, việc các phân tử tạo thành hình cầu sẽ mất ít nỗ lực hơn. Nước chảy cũng có thể là một yếu tố khiến đá tròn". Những năm gần đây, vách đá kỳ quái biết đẻ trứng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách khắp nơi đến tận mắt nhì, tay sờ, cầu may mắn. Tuy nhiên, chính vì ý nghĩa đặc biệt, những quả trứng đá thường xuyên bị đánh cắp để đem bán kiếm lời. Hiện chỉ còn hơn 70 viên còn sót lại được những người dân địa phương bảo vệ cẩn thận. Vách đá kỳ quái cứ 30 năm lại "đẻ trứng" một lần. Nguồn: Youtube

Tại Qian Nam Buyi và Miao, thuộc khu vực phía Tây Nam tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) có tồn tại một vách đá kỳ quái thách thức giới khoa học lý giải trong nhiều thập kỷ. Người dân nơi đây gọi nó là vách đá Chan Dan Ya - vách đá đẻ trứng. Chan Dan Ya có chiều dài 20 m, rộng 6 m, cao 2,4m, tọa lạc trên một ngọn núi, cạnh ngôi làng dân tộc thiểu số lâu đời. Sở dĩ có cái tên kỳ lạ đến vậy bởi vách đá này có khả năng...đẻ trứng theo chu kỳ 30 năm/lần. Nổi lên giữa mặt vách đá gồ ghề là những ''hòn đá trứng'' lồi hình tròn nhẵn nhụi, kích thước khác nhau. Theo thời gian chúng càng ngày càng lớn hơn, dần lộ ra và khi không thể bám trên vách nữa thì rơi xuống để nhường chỗ cho những ''quả trứng" mới. Những quả trứng có đường kính khoảng từ 30-60 cm và nặng tới 300 kg, có màu xanh đậm và hình dạng giống trứng khủng long. Người dân địa phương tin rằng quả trứng đá có thể mang lại may mắn cho họ và giúp các cặp vợ chồng mới cưới sinh con trai. Do đó, họ sẽ thu thập đá và thờ cúng chúng tại nhà. Nhiều thế hệ người dân địa phương nơi đây đã biết về vách đá đẻ trứng và thường xuyên ghé thăm vách đá để chạm vào "trứng thần'' nhằm cầu may mắn. Dữ liệu từ năm 2005 cho thấy hầu hết trong số 125 gia đình ở Gulu đều có ít nhất một quả trứng bí ẩn này trong nhà như một lá bùa may mắn. Còn với các nhà khoa học, đây là hiện tượng tự nhiên bất thường và kỳ lạ trên thế giới, hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức. Một số chuyên gia cho biết trứng đá được hình thành trên biển trong thời kỳ Cambri. Cụ thể, trong cuốn sách Hiện tượng đáng sợ, tiến sĩ Wang Shangyan từ Cục Địa chất, Khai thác và Phát triển Khoáng sản tỉnh Quý Châu nói rằng lớp bùn dưới biển tạo thành núi và các quả trứng. Do quá trình đá bùn tạo núi nhanh hơn nên dường như vách đá đang sinh ra những quả trứng. Giải thích nguyên nhân các vật thể tròn, giáo sư Xu Ronghua từ Viện Địa chất và Địa vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết: "Diện tích bề mặt của quả cầu nhỏ nhất so với hình dạng khác cùng thể tích. Do đó, việc các phân tử tạo thành hình cầu sẽ mất ít nỗ lực hơn. Nước chảy cũng có thể là một yếu tố khiến đá tròn". Những năm gần đây, vách đá kỳ quái biết đẻ trứng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách khắp nơi đến tận mắt nhì, tay sờ, cầu may mắn. Tuy nhiên, chính vì ý nghĩa đặc biệt, những quả trứng đá thường xuyên bị đánh cắp để đem bán kiếm lời. Hiện chỉ còn hơn 70 viên còn sót lại được những người dân địa phương bảo vệ cẩn thận. Vách đá kỳ quái cứ 30 năm lại "đẻ trứng" một lần. Nguồn: Youtube