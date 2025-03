8 giả thuyết gây sốc về các dạng sống ngoài hành tinh

1. Sự sống dựa trên silicon. Trái Đất có sự sống dựa trên carbon, nhưng một số nhà khoa học cho rằng silicon cũng có thể là nền tảng cho sự sống ngoài hành tinh do tính chất hóa học tương tự carbon. Các sinh vật silicon có thể tồn tại trong môi trường cực đoan hơn nhiều so với Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 2. Dạng sống dựa trên amoniac. Nước là dung môi chính của sự sống trên Trái Đất, nhưng một số nhà khoa học giả thuyết rằng amoniac có thể thay thế nước trong điều kiện lạnh giá, tạo ra các dạng sống có cấu trúc sinh học khác biệt. Ảnh: Pinterest. 3. Sự sống có thể tồn tại trong các đại dương ngoài Trái Đất. Hành tinh Europa (một mặt trăng của Sao Mộc) và Enceladus (một mặt trăng của Sao Thổ) đều có đại dương nước lỏng bên dưới lớp băng dày, nơi có thể tồn tại vi sinh vật hoặc thậm chí các sinh vật phức tạp. Ảnh: Pinterest. 4. Các dạng sống dựa trên từ trường hoặc năng lượng plasma. Một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết về các thực thể không cần vật chất hữu cơ, mà tồn tại dưới dạng năng lượng thuần túy, có thể sống nhờ vào từ trường hoặc các đám mây plasma trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 5. Sự sống có thể du hành giữa các hành tinh. Giả thuyết "Panspermia" cho rằng sự sống có thể di chuyển qua vũ trụ trên các thiên thạch hoặc sao chổi, gieo mầm sự sống trên các hành tinh khác, bao gồm cả Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 6. Giả thuyết "Bóng tối sinh học". Giả thuyết này cho rằng có thể tồn tại các dạng sống khác ngay trên Trái Đất nhưng hoàn toàn khác biệt với hệ sinh thái mà con người biết đến, khiến chúng ta chưa thể nhận ra sự tồn tại của chúng. Ảnh: Pinterest. 7. Nhiều nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã diệt vong. Giả thuyết "Bộ lọc lớn" cho rằng có thể tồn tại nhiều nền văn minh tiên tiến ngoài Trái Đất, nhưng phần lớn đã bị tuyệt chủng do các thảm họa tự nhiên hoặc tự hủy diệt. Điều này có thể giải thích vì sao chúng ta chưa tìm thấy dấu hiệu của họ. Ảnh: Pinterest. 8. Người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất trong quá khứ. Một số giả thuyết cho rằng các nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm Trái Đất từ xa xưa, để lại dấu vết trong các truyền thuyết, công trình cổ đại hoặc hiện tượng bí ẩn mà con người ngày nay chưa thể giải thích. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

