Tuyên bố sốc: "Quái vật Cthulhu có thật, dính dáng sinh vật ngoài Trái đất"?

Quái vật Cthulhu xuất hiện lần đầu tiên trong truyện ngắn The Call of Cthulhu (Tiếng gọi Cthulhu) được viết bởi nhà văn H.P. Lovecraft vào năm 1926, mặc dù không hề có một nhân vật nào trong câu chuyện được xác nhận là có trong thực tế cả. Cthulhu trong cuốn sách này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của tác giả. Người dẫn chuyện nói rằng bức tượng Cthulhu, một phần nào đó, giống với bạch tuộc, rồng và con người hoặc một sinh vật có hình hài giống con người. Lovecraft không miêu tả nhiều về quái vật Cthulhu. Tác giả đề cập đến Cthulhu đã từng kiểm soát Trái Đất và một ngày nào đó, quái vật này sẽ quay trở lại hành tinh xanh để tiếp tục thực thi sứ mệnh này. Theo diễn biến câu chuyện, người dẫn chuyện đã khám phá ra rằng Cthulhu bị giam trong một thành phố đá nằm sâu dưới đáy đại dương nhưng một trận động đất bất ngờ đã khiến một phần của thành phố nổi lên trên mặt nước. Mặc dù Cthulhu không bị đánh thức nhưng nó có thể truyền tín hiệu tới bộ não của một số sinh vật và những người đặc biệt (những người sở hữu bộ não có khả năng "miễn dịch" với ảnh hưởng của Cthulhu). Theo Lovecraft, con người chưa bao giờ hiểu hoàn toàn về Cthulhu bởi vì sự tồn tại của quái vật này thường đồng nghĩa với cái chết. Thế giới của Lovecraft chứa nhiều loài sinh vật mà không một ai có thể hiểu được hết. Vào năm 1977, Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện ra một loại âm thanh bí ẩn trong lòng Thái Bình Dương khi đang sử dụng microphone để thăm dò tàu ngầm của Xô Viết trong Chiến tranh lạnh. Âm thanh này được phát ra với tần số cực thấp, trong khoảng 50° S, 100° W (một điểm xa xôi ở phía nam Thái Bình) nhưng âm lượng lại lớn đến mức ngay cả các thiết bị ở cách đó 5.000km cũng có thể bắt được. Khi tiến hành tăng tốc độ âm thanh đã thu được thì có vẻ nó giống như tiếng Bloop. Một số ý kiến nhận định Bloop giống như âm thanh do cá voi phát ra, tuy nhiên, các nhà sinh vật học lại khẳng định chú cá voi này phải có kích thước lớn hơn rất nhiều kích thước của chú cá voi lớn nhất mà con người biết đến. Đáng nói là sau một thời gian lặp đi lặp lại trong lòng biển, Bloop bất ngờ biến mất không dấu vết. Những người tin vào sự tồn tại của Cthulhu đưa ra ý kiến cho rằng đây chính là tiếng ngáy của con quái vật đang ngủ dưới lòng thành phố bị chôn vùi R'lyeh. Nhờ sự bí ẩn mà đến nay, Cthulhu đã xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, tivi, truyện tranh, game, âm nhạc và cả những nền văn hóa cổ. Lovecraft đã nỗ lực gây tác động mạnh tới người đọc mặc dù là thực tế, Cthulhu không hề xuất hiện nhiều trong các tác phẩm của tác giả. Có lẽ, bởi vì Cthulhu có liên hệ với Trái Đất và đã bị giam giữ ở hành tinh này hàng ngàn năm hoặc có lẽ, một sự mô tả về ngoại hình của quái vật này sẽ khiến chúng ta có cảm giác sợ hãi, ghê tởm và bị ám ảnh. Cho dù là lý do gì đi nữa (dù chưa được tìm ra) thì Cthulhu đã trở thành "The Great Old One" thực sự.

