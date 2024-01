Tuyên bố nóng: “Quái vật hồ Loch Ness có nhiều anh em đang ẩn nấp"?

Trong năm 2023, một cuộc săn tìm quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn đã được tổ chức. Hàng trăm chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới đã sử dụng các công nghệ hiện đại để săn tìm tung tích của sinh vật huyền bí Nessie. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh quái vật hồ Loch Ness có thực sự tồn tại hay không. Là hồ lớn thứ hai ở Scotland, Loch Ness có chiều dài 3km và chiều rộng 1,2-3km. Những ghi chép đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness là vào năm 565. Khi ấy, một tu sĩ người Ireland là Saint Columba, được cho là đã xua đuổi một "quái vật dưới nước" đang tấn công một trong những người bạn hành hương của mình. Trong những thập kỷ tiếp theo, một số nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness trồi chiếc cổ dài lên trên mặt hồ trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi biến mất. Tác giả Andy McGrath của cuốn sách "Beasts of Britain" đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về quái vật hồ Loch Ness và các sinh vật bí ẩn khác ở nước Anh. Theo đó, vị chuyên gia này đã nghiên cứu kỹ việc 7 nhân chứng tận mắt chứng kiến một loài động vật lưỡng cư dài khoảng 3,6m ở hồ lớn nhất và sâu nhất xứ Wales là hồ Bala trong Vườn quốc gia Snowdonia. Một số nhân chứng đã nhìn thấy quái vật được đặt tên là Teggie of Llyn Tegid. Những báo cáo về sinh vật này có từ năm 1975. Theo các nhân chứng, Teggie of Llyn Tegid trông giống quái vật hồ Loch Ness nhưng kích thước nhỏ hơn. Teggie of Llyn Tegid có màu nâu xám hoặc đen, có chiều dài cơ thể từ 2,4 - 3,6m, có một hoặc hai bướu, cổ dài và đầu tròn cỡ quả bóng với mõm cá sấu. "Đột nhiên tôi nhìn thấy một vật thể màu xám di chuyển trong nước. Dù là gì đi nữa, nó cũng dài khoảng 2,34m và có một cái bướu nhỏ ở giữa. Nó đang di chuyển về phía bờ biển Llanycil (phía đông)", Dewi Bowen, một người từng trông coi hồ Bala cho biết đã chứng kiến sự việc kỳ lạ này vào năm 1975. Từ những thông tin thu thập được, tác giả Andy cho rằng, quái vật Nessie có thể có những "người anh em" khác đang ẩn náu ở các hồ nước, sông, đầm khác của Anh, bao gồm hồ Bala. Theo tác giả Andy, chúng có thể là động vật lưỡng cư, vừa có thể bơi dưới nước vừa có thể di chuyển trên đất liền khi cần thiết. "Anh em" của quái vật hồ Loch Ness có khả năng lên bờ để kiếm ăn hoặc sinh sản ở các vùng nước khác. Mời độc giả xem video: Sắp có cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn.

Trong năm 2023, một cuộc săn tìm quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn đã được tổ chức. Hàng trăm chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới đã sử dụng các công nghệ hiện đại để săn tìm tung tích của sinh vật huyền bí Nessie. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh quái vật hồ Loch Ness có thực sự tồn tại hay không. Là hồ lớn thứ hai ở Scotland, Loch Ness có chiều dài 3km và chiều rộng 1,2-3km. Những ghi chép đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness là vào năm 565. Khi ấy, một tu sĩ người Ireland là Saint Columba, được cho là đã xua đuổi một " quái vật dưới nước" đang tấn công một trong những người bạn hành hương của mình. Trong những thập kỷ tiếp theo, một số nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness trồi chiếc cổ dài lên trên mặt hồ trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi biến mất. Tác giả Andy McGrath của cuốn sách "Beasts of Britain" đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về quái vật hồ Loch Ness và các sinh vật bí ẩn khác ở nước Anh. Theo đó, vị chuyên gia này đã nghiên cứu kỹ việc 7 nhân chứng tận mắt chứng kiến một loài động vật lưỡng cư dài khoảng 3,6m ở hồ lớn nhất và sâu nhất xứ Wales là hồ Bala trong Vườn quốc gia Snowdonia. Một số nhân chứng đã nhìn thấy quái vật được đặt tên là Teggie of Llyn Tegid. Những báo cáo về sinh vật này có từ năm 1975. Theo các nhân chứng, Teggie of Llyn Tegid trông giống quái vật hồ Loch Ness nhưng kích thước nhỏ hơn. Teggie of Llyn Tegid có màu nâu xám hoặc đen, có chiều dài cơ thể từ 2,4 - 3,6m, có một hoặc hai bướu, cổ dài và đầu tròn cỡ quả bóng với mõm cá sấu. "Đột nhiên tôi nhìn thấy một vật thể màu xám di chuyển trong nước. Dù là gì đi nữa, nó cũng dài khoảng 2,34m và có một cái bướu nhỏ ở giữa. Nó đang di chuyển về phía bờ biển Llanycil (phía đông)", Dewi Bowen, một người từng trông coi hồ Bala cho biết đã chứng kiến sự việc kỳ lạ này vào năm 1975. Từ những thông tin thu thập được, tác giả Andy cho rằng, quái vật Nessie có thể có những "người anh em" khác đang ẩn náu ở các hồ nước, sông, đầm khác của Anh, bao gồm hồ Bala. Theo tác giả Andy, chúng có thể là động vật lưỡng cư, vừa có thể bơi dưới nước vừa có thể di chuyển trên đất liền khi cần thiết. "Anh em" của quái vật hồ Loch Ness có khả năng lên bờ để kiếm ăn hoặc sinh sản ở các vùng nước khác. Mời độc giả xem video: Sắp có cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn.