Tuyên bố chấn động: Siêu cá mập Megalodon không phải “kẻ săn mồi máu lạnh“

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã làm sáng tỏ một bí ẩn lớn về siêu cá mập Megalodon. Trước đó, nhiều người đã cho rằng loài cá mập này là "kẻ săn mồi máu lạnh" (theo nghĩa đen), nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Megalodon là loài máu nóng. Cụ thể, nhờ kỹ thuật địa hóa mới trên răng hóa thạch của Megalodon, các nhà khoa học đã xác định được nhiệt độ cơ thể của loài cá mập này cao hơn khoảng 7 độ C so với nhiệt độ nước biển ước tính vào thời điểm đó. Điều này chứng tỏ Megalodon có khả năng sản sinh nhiệt bên trong giống như động vật máu nóng hiện đại, khác với cá mập máu lạnh thông thường. Đặc điểm máu nóng đã giúp giải thích một số bí ẩn liên quan đến Megalodon. Về kích thước, cá mập này được cho là dài ít nhất 15 m và là một trong những loài săn mồi lớn nhất ở biển trong lịch sử Trái Đất. Nhiệt độ cơ thể cao cho phép Megalodon duy trì năng lượng và sẵn sàng săn mồi hiệu quả, giúp chúng tồn tại và phát triển với kích thước khổng lồ. Tuy nhiên, sự tuyệt chủng của Megalodon đã xảy ra cách đây khoảng 3,6 triệu năm trước, và nghiên cứu cho thấy đây có thể là do khả năng dễ bị tổn thương của loài máu nóng trong bối cảnh môi trường biển thay đổi. Khi nhiệt độ Trái Đất nguội đi, việc duy trì nhiệt độ cơ thể đòi hỏi lượng thức ăn liên tục, các thay đổi trong quần thể con mồi cũng đã ảnh hưởng đến việc săn mồi của Megalodon, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. >>>Mời quý độc giả xem thêm video: Vén màn bí ẩn “nghĩa địa cá mập” khổng lồ dưới đáy đại dương.

