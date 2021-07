Trước Axie Infinity, game nào của người Việt nổi đình nổi đám?

Tựa game Axie Infinity của người Việt vừa trở thành tâm điểm chú ý khi gây bão toàn cầu, trở thành tựa game NFT đắt giá nhất mọi thời đại với giá trị vốn hóa gần 2,5 tỷ USD (~ 60 nghìn tỷ VNĐ). Axie Infinity là tựa game được xây dựng trên nền tảng blockchain do một studio ở Việt Nam có tên Sky Mavis phát hành. Đây là một studio game có trụ sở tại TP.HCM. Công ty này được thành lập vào năm 2018 bởi CEO Nguyễn Thành Trung và các cộng sự. Trước đó, game Flappy Bird của người Việt - Nguyễn Hà Đông cũng nổi đình nổi đám không kém Axie Infinity. Năm 2013, khi vừa mới ra mắt, game này lập tức trở thành “quả bom tấn”, nổi tiếng khắp thế giới, dù thiết kế cực kỳ đơn giản từ tạo hình đồ họa cho đến cách chơi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Flappy Bird đã leo lên vị trí số một trong danh sách những game mobile được tải về nhiều nhất ở cả App Store và Google Play. Từ đó, giúp người sáng tạo ra nó nhận được khoản tiền quảng cáo lên đến 50.000 USD một ngày! Các tín đồ game mobile chắc chắn không lạ gì tựa game làm mưa làm gió đến từ Việt Nam "Free Fire". Đây là sản phẩm do 111dots Studio của Việt Nam phát triển và được Garena Studios phát hành trên nền tảng iOS lẫn Android. Năm 2020, game bắn súng của Việt Nam đã đạt mốc 500 triệu lượt tải về trên Google Play và 100 triệu lượt trên App Store. Đến tháng 6/2020, Free Fire lại gây bất ngờ khi lọt top 3 trong danh sách những game kiếm được nhiều tiền nhất trên nền tảng mobile của thế giới. Chính thức “chào sân” làng công nghệ vào đầu năm 2018, chỉ sau khoảng nửa năm Caravan War của công ty Hiker Games đến từ Việt Nam, đã chinh phục thị trường Trung Quốc vốn đã quá đông đúc các sản phẩm game đủ mọi chủng loại. Sau hơn 10 ngày làm quen với đất nước tỷ dân, tựa game của Việt Nam đã lọt top 10 trò chơi trả phí được tải về nhiều nhất trên hệ điều hành iOS. Sau đó lại hiên ngang xuất hiện trong danh sách 10 tựa game có lượt tải về nhiều nhất tại Hàn Quốc. Metal Squad là sản phẩm của một nhóm sinh viên Việt Nam yêu thích lập trình với tên gọi Sora Game. Sau nhiều lần update và hoàn thiện, game đã đạt số lượt tải về đáng mơ ước: 10 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Metal Squad có nội dung xoay quanh cuộc giải cứu con tin bên trong căn cứ của kẻ địch. Người chơi sẽ vào vai lính đặc nhiệm được trang bị đầy đủ các loại vũ khí để tiêu diệt những tay súng đang bắt giữ con tin. Game 7554 do Hiker Games phát hành, đây cũng là nhà sản xuất của Caravan War. Được lấy cảm hứng từ trận chiến Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu của dân tộc Việt Nam, game PC đầy tự hào này được ra mắt vào ngày 16/12/2011 và là cái tên tiên phong trong dòng game cấu hình đồ họa mạnh tại nước ta. Mặc dù thất bại về tài chính nhưng 7554 đã ghi điểm rất lớn trong lòng người dùng Việt Nam, được các game thủ đón nhận nồng nhiệt và mở ra niềm hy vọng rằng người Việt cũng có thể làm game không thua gì thế giới. Mời các bạn xem video: Hậu quả khôn lường khi trẻ nghiện game online. Nguồn: VTV

