Trước An Nguy, Vlogger Việt nào từng “dính” tin đồn chuyện tình cảm?

An Nguy (Ngụy Thiên An, sinh năm 1987) là vlogger đời đầu cùng thời với JVevermind, Huyme, Toàn Shinoda. Nữ Vlogger An Nguy là số ít cô gái theo đuổi sự nghiệp vlogger nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng nhờ ngoại hình nổi bật, cách nói chuyện thẳng thắn, hài hước. An Nguy từng khiến dân mạng bất ngờ khi lên tiếng cho biết bị rung động khi đóng phim cùng Kiều Minh Tuấn. Tuy vậy, cô không nhận được sự ủng hộ của số đông mọi người, hầu hết cho rằng 8X đang cố tạo scandal để PR phim mới. Sau đó, An Nguy âm thầm quay trở lại Mỹ học tập và tiếp tục vướng vào tin đồn hẹn hò với người yêu đồng giới Alexandra Nguyen. Mới đây, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi nữ vlogger này đã chia sẻ hình ảnh về việc đang mang thai, bên cạnh là người yêu đồng giới của An Nguy. Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993) là một trong những vlogger có lượng lớn người theo dõi. Huyme vẫn có nhiều sản phẩm được đánh giá cao nhờ cách nói chuyện hài hước, ngoại hình điển trai. Ngoài ra, chuyện tình cảm của 9X cũng nhận được sự chú ý của dân mạng. Sau khi Nam tiến vào năm 2016, Huyme công khai mối tình với bạn gái Trúc Anh (sinh năm 1998). Đôi trẻ nhận được nhiều lời khen của dân mạng và thường xuyên khoe ảnh tình cảm, đi du lịch chung trên trang cá nhân. Đến gần cuối năm 2019 cặp đôi lên tiếng rạn nứt, cũng thời điểm đó, vlogger 9X lộ nhiều hình ảnh chung với hot girl Thanh Hóa Hàn Hải Hằng. Nhiều người cho rằng anh phản bội bạn gái, để người thứ ba xen vào mối tình 3 năm. Sau đó Huyme lên tiếng cho biết anh không phải người thay đổi nhanh, mối quan hệ với Hàn Hằng cũng dừng ở mức bạn bè. JVevermind (Trần Đức Việt, sinh năm 1992) là một trong những vlogger có lượng người đăng ký trên kênh cá nhân lớn nhất. Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của JV và hot girl Mie Nguyễn cũng từng khiến người hâm mộ quan tâm. Sau 2 năm quen nhau, đôi trẻ chia tay vào năm 2015. Không lâu sau đó, JVevermind cũng biến mất khỏi mạng xã hội, ngừng làm vlog và "ở ẩn". Trước đó, năm 2018, anh từng cho biết đã có người yêu nhưng chưa muốn để lộ danh tính. Ảnh: Tổng hợp Internet An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar

