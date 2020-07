JVermind, An Nguy và dàn vlogger đình đám một thời giờ ra sao?

''Du học sinh Mỹ'' (Nguyễn Lê Hưng) được coi là người đầu tiên mang trào lưu làm vlog trên Youtube đến Việt Nam. Anh nhanh chóng nổi tiếng với giới trẻ bằng những vlog chia sẻ việc học tiếng Anh hay cuộc sống, suy nghĩ của một du học sinh,...nhưng cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Tuy vậy, chàng vlogger đình đám một thời này dừng làm vlog chỉ sau hơn 1 năm được biết đến, cũng rất hiếm cập nhật thông tin trên trang cá nhân. Một lần hiếm hoi cư dân mạng ''soi'' được bức ảnh hiện tại, khác xa với quá khứ của anh. Nhắc đến những vlogger đời đầu nổi tiếng nhất trên Youtube, thì JVermind là một trong số đó. Ban đầu gây chú ý bởi ''phản biện'' lại ý kiến của Du học sinh Mỹ, thời gian sau JV nổi lên với loạt video nội dung hài hước, sáng tạo và được giới trẻ cực kỳ quan tâm. JV cũng được biết đến qua mối tình đẹp như mơ với hotgirl Mie Nguyễn nhưng hậu chia tay, anh chàng cũng ra vlog thưa thớt dần rồi tạm dừng một thời gian dài. Năm 2016, anh được Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 Châu Á trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, truyền thông và cũng từng thử sức với lĩnh vực phim ảnh. Gần đây JV trở lại với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, lịch lãm với series bản tin mới có tên Cuối tuần mất ngủ, thể hiện quan điểm về những vấn đề gây tranh cãi hiện nay. Sau thời gian dài vắng bóng, vlogger này vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, thể hiện ở lượt xem video khủng. An Nguy (Ngụy Thiên An) là nữ vlogger hiếm hoi thời đầu trào lưu làm vlog. Những video của An Nguy chỉ đơn giản là ngồi trước máy quay chia sẻ kinh nghiệm, những gì cô đã trải qua trong cuộc sống,...nhưng vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nổi tiếng từ việc làm vlog, An Nguy lấy đó làm ''bàn đạp'' dấn thân'' vào showbiz. Năm 2017, cô tham gia The Face và là một trong những thí sinh được chú ý nhưng dừng chân khá sớm, sau đó tham gia vào dự án phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai (cùng Trấn Thành) và Chú ơi đừng lấy mẹ con (với Kiều Minh Tuấn),... Không gây được nhiều dấu ấn với vai trò diễn viên, An Nguy thậm chí còn mất đi một lượng fan lớn sau lùm xùm tình cảm với bạn diễn Kiều Minh Tuấn. Gần đây, An Nguy trở lại với một vài vlog mới và xóa sạch những vlog thời xưa. Những ''mọt Youtube'' hẳn không còn xa lạ với cái tên Huyme (Phạm Công Thành) - chàng vlogger với nụ cười tươi thương hiệu cùng những video có tính thực tế mà không kém phần hài hước. Thời điểm được biết đến nhiều hơn, Huyme quyết định thử sức với vai trò diễn viên nhưng không để lại dấu ấn. Hiện nay, Huyme đang là đại diện của một số nhãn hàng về giày thể thao, trang phục đá bóng, là khách VIP của nhiều sự kiện giải trí. Thời gian vừa qua, anh còn vướng scandal tình cảm với hotgirl Hàn Hằng hậu chia tay bạn gái cũ Trúc Anh Lê. Khác với những vlogger khác, chủ yếu hoạt động cá nhân, tự phát, vlogger Phở Đặc Biệt tham gia cùng team Thích Ăn Phở gồm nhiều cái tên đình đám khác, dưới sự quản lý của Yeah1. Thời kỳ đầu, Phở cũng có những vlog kết hợp với các vlogger nổi tiếng thời đó như JV, Toàn Shinoda, Huyme,... Phở Đặc Biệt từng có thời gian hẹn hò với hotgirl Sun HT, tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi. Hiện Phở Đặc Biệt vẫn thường xuyên ra những vlog mới, song song với công việc kinh doanh. Cùng với JV, Huyme hay An Nguy, He Always Smile (Đỗ Hoàng Minh Khôi) là một trong những vlogger đời đầu nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ Việt và cực kỳ bí ẩn vì luôn xuất hiện với chiếc hộp giấy có vẽ hình mặt cười che toàn bộ khuôn mặt. He Always Smiles làm vlog với style lãng mạn, đầu tư chỉn chu về nội dung và hình ảnh nhưng sau đó dừng làm vlog để tập trung cho những dự án kinh doanh. Ít ai biết rằng đằng sau lớp ''mặt nạ'' He Always Smile ấy là một ông chủ thành công của chuỗi cửa hàng cafe nổi tiếng. Sau nhiều năm rời bỏ Youtube, anh chàng đã trở lại, công khai diện mạo của mình với những vlog mới.

