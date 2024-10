Trông đợi gì ở Robotaxi sắp ra mắt của Tesla?

Sự kiện “We, Robot” được Tesla thông báo sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối ngày 10/10 tới theo giờ Thái Bình Dương tại trường quay phim Warner Bros. Ảnh: Tesla Theo như những gì mà CEO của hãng, Elon Musk đã nhiều lần tiết lộ, sự kiện sẽ ra mắt chiếc taxi robot mà tỷ phú này thường hay gọi bằng cái tên Cybercab. Một chiếc taxi không người lái hoàn toàn. Ảnh: CarWorld Cũng như các lần giới thiệu xe khác của Tesla, thiết kế của mẫu xe vẫn còn là điều khiến nhiều người trông đợi và gây tranh cãi nhất. Tuy nhiên đối với nhiều suy đoán có căn cứ cho thấy một chiếc xe hai chỗ ngồi nhỏ gọn với phần đuôi xe khá ngắn nhưng đủ lớn để chứa hai xe đẩy trong cốp xe. Thiết kế này là có cơ sở bởi nó đã nhiều lần xuất hiện gián tiếp, trong đó có một bức ảnh Franz von Holzhausen, giám đốc thiết kế của Tesla, đang làm việc gần một mô hình nghiên cứu nội thất và ngoại thất. Ông chủ Elon Musk ban đầu đã có kế hoạch ra mắt Robotaxi vào ngày 8 tháng 8. Musk tự đặt ra cho mình và Tesla vài giờ sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra họ đã hủy kế hoạch chế tạo một loại xe điện giá rẻ, thay vào đó sẽ tập trung nguồn lực vào một loại xe taxi robot. Tuy nhiên, Tesla có truyền thống chẳng bao giờ đáp ứng các thời hạn mà CEO của họ đặt ra. Lần này cũng vậy, sự kiện ra mắt cuối cùng cũng bị lùi lại đến hơn 2 tháng. Robotaxi sẽ là mẫu xe đầu tiên của Tesla kể từ khi hãng công bố Cybertruck vào tháng 11 năm 2019. Ảnh: Indipendent Car Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe mới này sẽ không có vô lăng cũng như bàn đạp. Nghĩa là nó hoàn toàn không có chế độ điều khiển thủ công bởi con người. Đây là mong muốn của CEO Elon Musk, tuy nhiên các kỹ sư thì lại phản đối. Tesla có thể gặp phải các vấn đề về quy định của pháp luật đối với lựa chọn thiết kế đó, vốn không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của động cơ của Mỹ. Nhiều người cho rằng Elon Musk sẽ lấy đó làm lý do tại sao việc đưa Cybercab ra thị trường sẽ khó khăn. Ảnh: Autoinlife Tuy nhiên, trên hết nhiều người hâm mộ vẫn trông đợi một chiếc xe đủ an toàn để có thể tin cậy ngồi lên đó di chuyển. Musk đã hứa hẹn về một chiếc Tesla hoàn toàn tự động trong nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa giới thiệu. Ảnh Vin AI Trước đây, Musk đã nói rằng các xe Tesla trên đường hiện nay có thể tiến tới chế độ tự động chỉ bằng một bản cập nhật phần mềm. Tesla đã có những tiến bộ trong hệ thống hỗ trợ lái xe, với Full Self-Driving (FSD). Nhưng nó vẫn đòi hỏi người lái xe phải chú ý khi ngồi sau tay lái và tiếp quản nếu cần. Ảnh: Tesla Đây cũng là lý do Tesla chọn cái tên sự kiện là WE ROBOT, nó lấy cảm hứng từ cuốn truyện được chuyển thể thành phim có tên I Robot của Isaac Asimov, với 3 định luật về sự an toàn của con người được lập trình cứng bắt buộc các robot phải tuân thủ. Ảnh AP Địa điểm trường quay Warner Bros được chọn cũng vì tại đây có những không gian hệt như một đô thị thu nhỏ nhưng không có xe cộ qua lại, thuận tiện cho mẫu xe mới có thể trình diễn cách thức hoạt động mà không có những trợ ngại ngoài ý muốn. Ảnh: Auto Dailly Ngoài ra, người hâm mộ cũng trông đợi một bản xem trước (không phải nguyên mẫu) cho mẫu xe điện trị giá 25.000 đô la, mà người hâm mộ gọi là Model 2. Các nhà phân tích Gene Munster và Brian Baker cho biết họ kỳ vọng Model 2 sẽ có ngoại hình và cảm giác tương tự như Cybercab. Ảnh: Auto Atlas Cùng với đó, sẽ là thông tin chi tiết về Cybervan, một xe chở khách hoàn toàn tự động có thể tăng cường giao thông công cộng trong tương lai. Dự đoán này dựa trên bài thuyết trình của Tesla với các nhà đầu tư vào tháng 3 năm 2023. Ảnh: Tesla Đương nhiên, là để gọi một chiếc robotaxi, người dùng trông đợi Tesla ra mắt một ứng dụng gọi xe. Có thể có sự tham gia của Mc Donald's với việc giao thức ăn nhanh thông qua một hợp tác với hãng này. Và một điều cuối cùng, như trở thành truyền thống của hãng xe điện này, họ quá lâu, quá chậm kể từ lúc công bố cho đến khi xe được giao đến khách hàng. Người hâm mộ sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để đặt trước, nhưng phải chờ ít cả năm và thậm chí vừa nhận xe đã bị triệu hồi. Trong khi đó các hãng xe Trung Quốc đã vượt lên, triển khai loại hình này trong nước. Ảnh Econo on Streets. Mời quý độc giả xem thêm video: Taxi bay điện đầu tiên Trung Quốc vừa cấp phép có gì đặc biệt?

