Tròn mắt kinh ngạc cảnh tượng chim làm tổ trong hộp sọ cá

Nhiếp ảnh gia Ryan Gulotta đã chụp được hình ảnh chim làm tổ trong hộp sọ của một con cá đã chết trên cây. Các cành cây cũng gần như hòa nhập với bộ xương cá tạo thành một kiến trúc vững chắc theo thời gian. Theo quan sát, đây là hộp sọ của một con cá chó phương Bắc (tên khoa học là Esox lucius). Có thể nó đã bị mắc kẹt trên cây do nhảy lên bờ trong cơn lũ. Esox lucius là loại cá dữ thích sống ở nơi nước ít chảy, ven bờ sông, bờ hồ có nhiều cây cỏ. Chúng là loài cá thể thao nổi tiếng, có thân thon tròn, dài khoảng 1,5m; mõm to; miệng rộng; mắt có thể chuyển động nhanh và nhìn được hầu như theo mọi hướng; cân nặng khoảng 23kg. Chúng thường nấp ở một nơi, thân mình luôn co thành hình chữ "S", sẵn sàng búng người ra bắt mồi. Chúng chỉ sống một mình và bảo vệ lãnh địa kiếm mồi của mình. Cá chó kiên nhẫn ẩn mình giữa cây cỏ dưới nước, chúng ngụy trang nhờ những đốm đen trắng trên người và lặng im bất động suốt một thời gian dài, chờ những con mồi lơ đãng đến đúng tầm. Khi thời cơ đến, cá chó lao ra, chộp con mồi bằng hai cái hàm chắc khỏe. Cá chó tấn công với tốc độ cực nhanh, nên khó có con mồi nào chạy thoát. Đến 90% thức ăn của cá chó là những con cá có kích thước nhỏ, nhưng cá chó cũng bắt ăn thêm bất cứ động vật sống nào mà hàm của chúng chộp được. Cá chó ăn cả côn trùng, rắn, vịt con, ếch nhái, tôm, chim nước, loài gặm nhấm và nhiều loại thú có vú nhỏ khác. Kích thước thức ăn "vừa miệng" nhất của cá chó là từ 1/3 đến 1/2 kích thước cơ thể chúng. Cá chó lớn cũng thích ăn thịt cả những con cá chó nhỏ hơn. Những con cá chó to (thường là cá mái) còn ăn cả cá chết, cá sắp chết hay cá bệnh. Nhiều câu truyện cổ còn kể rằng cá chó sống nuốt tươi cả những con chó, vịt, thiên nga,... Răng của cá chó Esox lucius không thể cắn đứt con mồi mà chỉ có chức năng giữ chặt con mồi và đẩy con mồi xuống thực quản nhờ vào chuyển động xen kẽ của hàm trên và hàm dưới. Dịch tiêu hóa của cá chó rất mạnh, có thể tiêu hủy không chỉ con mồi mà còn làm tiêu biến luôn cả lưỡi câu, muỗng thép hay dây kim loại. Do vậy, cá chó chẳng ngần ngại gì mà không tấn công và ăn cả những con cá đang bị mắc câu.

