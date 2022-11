Tròn mắt kinh ngạc 11 người có ngoại hình kỳ lạ nhất thế giới

1. Người đàn ông có bàn tay to: Jeff Dabe đến từ bang Minnesota của Mỹ là một trong những người có ngoại hình kỳ lạ nhất thế giới, anh có chu vi cẳng tay là 50,8 cm. Anh ấy lấy biệt danh "Popeye" ở trường trung học sau khi một trong những huấn luyện viên trung học của đưa anh đến một sự kiện từ thiện địa phương để cạnh tranh danh hiệu vật tay. 2. Người đàn ông cao nhất trên Trái đất: Với chiều cao 2,51m, Sultan Kösen (Thổ Nhĩ Kỳ) có sự phát triển chiều cao quá mức như vậy là do anh mang một khối u làm ảnh hưởng đến tuyến yên. Với tầm vóc to lớn như vậy, anh phải sử dụng 2 nạng để giúp di chuyển đi lại dễ dàng hơn. 3. Sanju Bhagat - Người đàn ông mang người anh em song sinh của mình trong bụng suốt 36 năm vì bị đột biến. Bác sĩ quyết định giúp anh Hajite làm phẫu thuật loại bỏ “cái thai 36 tuổi”. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. 4. Con người sinh ra không có chân: Zion Clark được sinh ra tại thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ vào năm 1997. Từ lúc mới lọt lòng, chàng trai này đã mắc phải một hội chứng vô cùng hiếm gặp khiến phần thân dưới của anh không phát triển được, hay nói theo cách khác thì anh là một người không chân bẩm sinh. 5. Người đàn ông có nhiều khuyên trên khuôn mặt nhất: Kỷ lục gia Guinnness Thế giới Rolf Buchholz có rất nhiều khuyên trên cơ thể (khoảng hơn 450 cái) và hơn một nửa trong số đó nằm ở bộ phận sinh dục. Đặc biệt, Rolf còn có hình xăm ở nhãn cầu. 6. Cặp song sinh dính liền: Ra đời vào ngày 7/3/1990, cặp song sinh dính liền Abby và Brittany Hensel là cặp song sinh parapagus dị tật (có hai đầu trên một thân), lần đầu tiên xuất hiện trên The Oprah Winfrey Show vào tháng 4/1996. 7. Cô gái nhiều lông nhất thế giới: Supatra (Bangkok, Thái Lan) bị mắc hội chứng Ambras - bệnh về da bẩm sinh do đột biến gen, gây ra sự phát triển lông quá mức trên cơ thể ở mặt, tai, lưng và tay chân. Căn bệnh này hiếm gặp đến mức chỉ có 50 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ thời Trung cổ. 8. Người đàn ông nhiều lông nhất: Yu Zhenhuan, đến từ Trung Quốc, là người đàn ông nhiều lông nhất thế giới. 96% cơ thể của anh được bao phủ bởi một lớp lông đen rất dày. Nơi duy nhất anh ta không có lông là lòng bàn tay và lòng bàn chân. 9. Vòng 3 to nhất thế giới: Mikel Ruffinelli, 39 tuổi, đến từ Los Angeles (Mỹ) – bà mẹ của 4 đứa con đã trở thành người có vòng 3 lớn nhất thế giới với số đo 8ft (2,4m), trong khi vòng eo chỉ 102cm. Mikel rất tự hào về dáng vẻ của mình và để duy trì tình trạng “hoàn hảo” này, cô phải tuân theo chế độ cung cấp 3.000 calo một ngày. 10. Người đàn ông ăn tất cả: Michel Lotito (Pháp) được biết đến với danh hiệu Monsieur Mangetout (Ngài ăn tuốt) bởi khả năng có thể ăn bất kỳ đồ vật gì, từ xe đạp, dao cạo râu, nhựa, thủy tinh… Bữa ăn xa xỉ nhất của “Ngài ăn tuốt” là một… chiếc máy bay. Tuy nhiên, tivi, xe đạp mới thực sự là những món khoái khẩu đạm bạc, thậm chí có thể xác định là khẩu phần hàng ngày không thể thiếu của Lotito. 11. Búp bê Barbie phiên bản người: Valeria Lukyanova là một người mẫu và người có sức ảnh hưởng tại Ukraine, tuy nhiên cô lại trở nên nổi tiếng với vai trò "Búp bê Barbie ngoài đời thực". Với vẻ ngoài giống y hệt một búp bê Barbie, ai cũng sẽ cho rằng Valeria đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng cô gái này khẳng định rằng bản thân chỉ thực hiện duy nhất một thủ thuật đó là nâng ngực. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ hòn đảo có số mèo nhiều gấp 6 lần số dân (Nguồn: VTC14).

