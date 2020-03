Tròn 6 năm, mọi công nghệ tìm kiếm MH370 đều vô nghĩa

Sáng ngày 8/3/2014, máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 cất cánh rời Kuala Lumpur, Malaysia lúc 0h41 để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong vòng chưa đầu 1 giờ sau, dù đã đến giờ hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, người ta vẫn không thấy máy bay đến. Malaysia Airlines sau đó tuyên bố máy bay MH370 mất tích, mất liên lạc. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày MH370 mất tích, 239 hành khách, trong đó có hai trẻ sơ sinh, cùng với 16 thành viên phi hành đoàn mãi mãi không có tin tức gì. Câu chuyện về chiếc máy bay xấu số trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Ngày 8/3/2020 vừa qua, sau lễ tưởng nhớ lần thứ 6, gia đình của 239 nạn nhân tiếp tục kêu gọi giới hữu trách mở lại cuộc điều tra nhằm tìm kiếm tung tích MH370. Trước đó, các cuộc điều tra chính thức kết luận rằng máy bay có khả năng bị không tặc tấn công và bay qua Ấn Độ Dương trước khi rơi xuống biển. Nhiều giả thuyết về lý do máy bay biến mất và nơi có thể tìm thấy nó đã được đưa ra. Ban đầu người ta cho rằng MH370 đã đi lên phía bắc tới trung tâm châu Á, thay vì xuống vùng biển phía nam. Tuy nhiên, ý tưởng máy bay hạ cánh ở phía bắc này đã được công ty sở hữu vệ tinh Inmarsat loại trừ và tiếp tục bị bác bỏ vào năm 2015 sau khi các mảnh vỡ được phát hiện ngoài khơi châu Phi. Một giải thuyết khác từ chính phủ Malaysia và Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) cho rằng có thể MH370 gặp phải hỏa hoạn, tai nạn hoặc trục trặc, và phải chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp. Từ đó gây ra tình trạng thiếu oxy đồng loạt, khiến phi hành đoàn và hành khách bất tỉnh trước khi máy bay tự hạ cánh vì hết nhiên liệu. Năm 2016, các nhà điều tra Mỹ và ATSB từng đưa ra suy đoán về vụ cơ trưởng Zaharie cố tình chuyển hướng máy bay hoặc giết người tự sát theo kế hoạch, sau đó đã lập tức phủ nhận. Chính phủ Malaysia củng cố giả thuyết Zaharie đã bất tỉnh và là nạn nhân của một vụ tai nạn. Năm 2017, ATBS tiếp tục điều tra về những bí ẩn MH370 có thể đã rơi xuống nước ở "độ rơi cao và tăng dần" , có nghĩa là nó rơi tự do và phi công đã bất tỉnh. Mặc dù chưa thực sự tìm kiếm nhưng ATBS cũng tin rằng MH370 nằm ở "vùng ưu tiên'', phía bắc khu vực tìm kiếm ban đầu. Tuy nhiên, các cuộc tìm kiếm tại "vùng ưu tiên'' rộng 25.000 km2 năm 2018 cũng không có kết quả, làm dấy lên các lập luận trước đây, cũng như nghi ngờ phi công tỉnh táo "hạ cánh máy bay xuống nước''. Một trong những giả thuyết được nhiều người tin là một đám cháy trong máy bay giết chết tất cả mọi người trước khi kịp làm hư hại vỏ ngoài, bởi theo radar MH370 vẫn tiếp tục hành trình ở chế độ bay tự động một đoạn đường khá dài sau đó. Thậm chí nhiều người dùng mạng còn cho rằng có sự can thiệp từ... sự sống ngoài vũ trụ hay người ngoài hành tinh vào sự vụ MH370. Sau tất cả chỉ là những giải thuyết và thông tin không rõ ràng, còn MH370 vẫn bặt vô âm tín và chưa có lời giải. Vì sao hành khách trên MH370 không gọi điện kêu cứu. Nguồn: Youtube Kênh VTC14



