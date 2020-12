Trăn khổng lồ hoành hành ở Florida, chính quyền “cầu cứu” người dân

Theo sáng kiến mới của Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã (FWC) và Cá cùng Cơ quan Y tế, chính quyền bang Florida đang cân nhắc xem xét lượng thủy ngân ở trăn nhằm đưa ra tư vấn để người dân ăn thịt chúng một cách an toàn. Sau 3 năm phát động chiến dịch săn tìm trăn Miến Điện khổng lồ, bang Florida vẫn không kiểm soát nổi số lượng loài sinh vật ngoại lai này. Ngoài thuê thêm thợ săn, đầu tư vào công nghệ cận hồng ngoại để phát hiện trăn tốt hơn và huấn luyện chó đánh hơi, Sutton cho biết FWC đang tiến hành kiểm tra thủy ngân ở thịt trăn để Cơ quan Y tế có thể ban hành hướng dẫn cho người dân. Nếu được xác nhận là an toàn, những con trăn khổng lồ có thể sớm xuất hiện trên thực đơn nhà hàng và bữa tối tại các gia đình ở Florida, Mỹ. Theo nữ thợ săn Donna Kalil làm việc cho Cơ quan quản lý nước Nam Florida, thịt trăn có vị rất ngon nếu nấu đúng cách. Kalil chỉ ăn thịt trăn vài lần một năm và sử dụng một bộ dụng cụ kiểm tra để xem thịt trăn cô dùng có nồng độ thủy ngân cao hay không. Trăn Miến Điện được ghi nhận lần đầu tiên ở vườn quốc gia Everglades năm 2000, theo nghiên cứu của Đại học Florida. Nhưng mãi tới tháng 3/2012, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (FWS) mới đưa chúng vào danh mục loài xâm hại, cấm nhập khẩu và vận chuyển loài trăn này. FWC khuyến khích người dân giết trăn vào bất cứ thời điểm nào trong năm và nếu phát hiện trăn khổng lồ, hãy thông báo ngay cho giới chức địa phương. Từ năm 1996 đến năm 2006, FWS ước tính 99.000 con trăn Miến Điện được nhập khẩu vào Mỹ. Hiện nay, giới nghiên cứu chưa biết chính xác có bao nhiêu con trăn trong tự nhiên ở Nam Florida. Các thợ săn của bang đã tiêu diệt 6.300 con trăn từ năm 2017. Điều quan trọng là cơ quan y tế bang phải xác minh xem thịt trăn có an toàn hay không. Giới chức Florida hi vọng người dân ở bang có thể sớm được phép làm thịt trăn, giúp kiểm soát số lượng loài sinh vật ngoại lai này. Phần lớn thủy ngân ở Florida đến từ ô nhiễm không khí. Ở vườn quốc gia Everglades, thủy ngân trộn lẫn với lưu huỳnh đến từ hoạt động nông nghiệp ở thượng nguồn. Lưu huỳnh bị oxy hóa thành sulfate, cung cấp năng lượng cho vi sinh vật biến thủy ngân thành metyl thủy ngân và tích tụ trong chuỗi thức ăn.

Theo sáng kiến mới của Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã (FWC) và Cá cùng Cơ quan Y tế, chính quyền bang Florida đang cân nhắc xem xét lượng thủy ngân ở trăn nhằm đưa ra tư vấn để người dân ăn thịt chúng một cách an toàn. Sau 3 năm phát động chiến dịch săn tìm trăn Miến Điện khổng lồ, bang Florida vẫn không kiểm soát nổi số lượng loài sinh vật ngoại lai này. Ngoài thuê thêm thợ săn, đầu tư vào công nghệ cận hồng ngoại để phát hiện trăn tốt hơn và huấn luyện chó đánh hơi, Sutton cho biết FWC đang tiến hành kiểm tra thủy ngân ở thịt trăn để Cơ quan Y tế có thể ban hành hướng dẫn cho người dân. Nếu được xác nhận là an toàn, những con trăn khổng lồ có thể sớm xuất hiện trên thực đơn nhà hàng và bữa tối tại các gia đình ở Florida, Mỹ. Theo nữ thợ săn Donna Kalil làm việc cho Cơ quan quản lý nước Nam Florida, thịt trăn có vị rất ngon nếu nấu đúng cách. Kalil chỉ ăn thịt trăn vài lần một năm và sử dụng một bộ dụng cụ kiểm tra để xem thịt trăn cô dùng có nồng độ thủy ngân cao hay không. Trăn Miến Điện được ghi nhận lần đầu tiên ở vườn quốc gia Everglades năm 2000, theo nghiên cứu của Đại học Florida. Nhưng mãi tới tháng 3/2012, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (FWS) mới đưa chúng vào danh mục loài xâm hại, cấm nhập khẩu và vận chuyển loài trăn này. FWC khuyến khích người dân giết trăn vào bất cứ thời điểm nào trong năm và nếu phát hiện trăn khổng lồ, hãy thông báo ngay cho giới chức địa phương. Từ năm 1996 đến năm 2006, FWS ước tính 99.000 con trăn Miến Điện được nhập khẩu vào Mỹ. Hiện nay, giới nghiên cứu chưa biết chính xác có bao nhiêu con trăn trong tự nhiên ở Nam Florida. Các thợ săn của bang đã tiêu diệt 6.300 con trăn từ năm 2017. Điều quan trọng là cơ quan y tế bang phải xác minh xem thịt trăn có an toàn hay không. Giới chức Florida hi vọng người dân ở bang có thể sớm được phép làm thịt trăn, giúp kiểm soát số lượng loài sinh vật ngoại lai này. Phần lớn thủy ngân ở Florida đến từ ô nhiễm không khí. Ở vườn quốc gia Everglades, thủy ngân trộn lẫn với lưu huỳnh đến từ hoạt động nông nghiệp ở thượng nguồn. Lưu huỳnh bị oxy hóa thành sulfate, cung cấp năng lượng cho vi sinh vật biến thủy ngân thành metyl thủy ngân và tích tụ trong chuỗi thức ăn.