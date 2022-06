Trái đất tận thế trong 5 tỷ năm nữa: Con người trốn thoát ra sao?

Trong tương lai, con người có thể sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng khiến Trái đất bị huỷ diệt. Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ rời khỏi dãy chính và trở thành một sao khổng lồ đỏ. Nó sẽ nở ra và biến thành một quả cầu phát sáng, phá hủy mọi thứ xung quanh gồm sao Thủy, sao Kim, Trái đất và sao Hỏa. Liệu chúng ta có thể sống sót bằng cách di cư đến một hệ thống sao khác mà không sử dụng tàu vũ trụ? Một phương án được đưa ra đó là con người sẽ di cư đến các hành tinh khác để sinh sống. Tuy nhiên, khó khăn về khoảng cách, năng lượng và lương thực sẽ là vấn đề khó có thể giải quyết. Một nghiên cứu mới trên tạp chí International Journal of Astrobiology nói rằng, các ETC (nền văn minh ngoài địa cầu) có thể không cần tàu du hành xuyên thế hệ để thoát khỏi các mối đe dọa này. Thay vào đó, họ có thể sử dụng các hành tinh trôi nổi tự do để làm phương tiện di chuyển. Bài báo cho biết, các nền văn minh ngoài Trái đất có thể dùng kiểu hành tinh trôi nổi tự do làm phương tiện di chuyển giữa các vì sao để tiếp cận, khám phá và thuộc địa hóa các hệ hành tinh. Khi nhắc đến việc tìm kiếm các nền văn minh khác, những nỗ lực này có thể để lại các technosignatures - kỹ thuật tín hiệu (tín hiệu là từ các hành tinh xa xôi) hay các đồ tạo tác. Có thể các hành tinh lang thang trong Dải Ngân hà hoặc một số trong hàng trăm tỷ thiên hà khác, đã mang theo sự sống của chính chúng trong các đại dương dưới bề mặt được giữ ấm bằng cách phân rã phóng xạ. Sau đó, nếu chúng gặp một ngôi sao và bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, thì sự sống đó đã sử dụng một cách hiệu quả một hành tinh trôi nổi để vận chuyển chính nó đến một nơi nào đó "hiếu khách" hơn. Chúng ta có thể bắt chước điều đó! Có thể những hành tinh trôi nổi tự do là những hành tinh tối tăm, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Vốn dĩ chúng có thể như vậy trừ khi chúng có các đại dương dưới bề mặt ấm áp. Tuy khắc nghiệt nhưng cũng vẫn mang đến một số lợi thế nhất định. Các hành tinh trôi nổi tự do có thể cung cấp trọng lực bề mặt không đổi, lượng lớn không gian và tài nguyên. Các hành tinh trôi nổi tự do với các đại dương bề mặt và dưới bề mặt có thể cung cấp nước như một nguồn tài nguyên tiêu hao và để bảo vệ khỏi bức xạ không gian. Một nền văn minh tiên tiến cũng có thể thiết kế hành tinh để có một lợi thế lớn hơn nữa bằng cách điều khiển nó và phát triển các nguồn năng lượng. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Trong tương lai, con người có thể sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng khiến Trái đất bị huỷ diệt. Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ rời khỏi dãy chính và trở thành một sao khổng lồ đỏ. Nó sẽ nở ra và biến thành một quả cầu phát sáng, phá hủy mọi thứ xung quanh gồm sao Thủy, sao Kim, Trái đất và sao Hỏa. Liệu chúng ta có thể sống sót bằng cách di cư đến một hệ thống sao khác mà không sử dụng tàu vũ trụ? Một phương án được đưa ra đó là con người sẽ di cư đến các hành tinh khác để sinh sống. Tuy nhiên, khó khăn về khoảng cách, năng lượng và lương thực sẽ là vấn đề khó có thể giải quyết. Một nghiên cứu mới trên tạp chí International Journal of Astrobiology nói rằng, các ETC (nền văn minh ngoài địa cầu) có thể không cần tàu du hành xuyên thế hệ để thoát khỏi các mối đe dọa này. Thay vào đó, họ có thể sử dụng các hành tinh trôi nổi tự do để làm phương tiện di chuyển. Bài báo cho biết, các nền văn minh ngoài Trái đất có thể dùng kiểu hành tinh trôi nổi tự do làm phương tiện di chuyển giữa các vì sao để tiếp cận, khám phá và thuộc địa hóa các hệ hành tinh. Khi nhắc đến việc tìm kiếm các nền văn minh khác, những nỗ lực này có thể để lại các technosignatures - kỹ thuật tín hiệu (tín hiệu là từ các hành tinh xa xôi) hay các đồ tạo tác. Có thể các hành tinh lang thang trong Dải Ngân hà hoặc một số trong hàng trăm tỷ thiên hà khác, đã mang theo sự sống của chính chúng trong các đại dương dưới bề mặt được giữ ấm bằng cách phân rã phóng xạ. Sau đó, nếu chúng gặp một ngôi sao và bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, thì sự sống đó đã sử dụng một cách hiệu quả một hành tinh trôi nổi để vận chuyển chính nó đến một nơi nào đó "hiếu khách" hơn. Chúng ta có thể bắt chước điều đó! Có thể những hành tinh trôi nổi tự do là những hành tinh tối tăm, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Vốn dĩ chúng có thể như vậy trừ khi chúng có các đại dương dưới bề mặt ấm áp. Tuy khắc nghiệt nhưng cũng vẫn mang đến một số lợi thế nhất định. Các hành tinh trôi nổi tự do có thể cung cấp trọng lực bề mặt không đổi, lượng lớn không gian và tài nguyên. Các hành tinh trôi nổi tự do với các đại dương bề mặt và dưới bề mặt có thể cung cấp nước như một nguồn tài nguyên tiêu hao và để bảo vệ khỏi bức xạ không gian. Một nền văn minh tiên tiến cũng có thể thiết kế hành tinh để có một lợi thế lớn hơn nữa bằng cách điều khiển nó và phát triển các nguồn năng lượng. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV