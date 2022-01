Trái đất chứa hàng loạt bí ẩn, đến chuyên gia cũng "lắc đầu bó tay"

Các nhà khoa học cho rằng Trái Đất là một tảng đá khô sau khi nó kết tụ cách đây 4,5 tỷ năm. Vậy, hóa chất thiết yếu này, H2O, đến từ đâu? Sự khởi đầu của nước trên Trái đất bị che đậy trong bí ẩn vì rất ít bằng chứng về đá vẫn còn sót lại từ khoảng thời gian này. Các nhà địa chấn học tin rằng lõi bên trong của hành tinh chúng ta là rắn, còn lớp bên ngoài là chất lỏng và nóng. Phía trên là lớp phủ, vỏ Trái Đất dường như trượt trên lớp phủ đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết lớp vỏ này được cấu tạo bằng gì, bởi vì chúng ta chưa bao giờ đến đó. Các cực từ của Trái Đất có thể dịch chuyển và thậm chí đổi hướng hoàn toàn. Sự kiện thay cực cuối cùng cách đây gần 10 triệu năm và có khả năng xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết chính xác tại sao điều đó lại xảy ra. Theo nghiên cứu, vào 4,6 triệu năm trước Trái Đất có tới hai vệ tinh. Vệ tinh - Mặt Trăng thứ hai có đường kính khoảng 1.200 km và quay cùng quỹ đạo cho đến khi nó va chạm với Mặt Trăng "chính" nên bị đẩy ra xa. Một trong những trở ngại lớn nhất là các nhà địa chất vẫn không hiểu tại sao động đất bắt đầu và dừng lại. Nhưng đã có những tiến bộ trong việc dự đoán dư chấn và động đất nhân tạo, chẳng hạn như những trận động đất liên quan đến giếng phun nước thải (như được sử dụng trong quá trình nứt vỡ). Trái Đất quay với tốc độ 1.600 km/h. Nó cũng quay quanh Mặt Trời với tốc độ thậm chí còn lớn hơn – 108.00 km/h. Trong thực tế, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được chuyển động nếu tốc độ của nó thay đổi. Do tốc độ quay của Trái Đất và lực hấp dẫn là không đổi, chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được. Một ngày trên Trái đất đang dài hơn và các nhà khoa học không biết nguyên nhân vì sao. 620 triệu năm trước, một ngày trên Trái Đất kéo dài 21,9 giờ. Theo thời gian, Trái Đất giảm tốc độ quay của nó, nhưng điều này xảy ra rất chậm, khoảng 70 mili giây trong 100 năm. Như vậy, sẽ phải mất 100 triệu năm để một ngày có 25 giờ. Các địa điểm trên Trái đất lại có trọng lực thấp và cao khác nhau. Một trong những điểm dị thường về trọng lực như vậy là Vịnh Hudson ở Canada. Các nhà khoa học đã phát hiện ra trọng lực thấp ở nơi này có liên quan đến sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng. Nơi nóng nhất trên hành tinh của chúng ta là ở El-Aziziyah (Libya) với nền nhiệt lên tới +58 °С. Và lạnh nhất là Nam Cực. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đó giảm xuống -73 °C. Nhưng nhiệt độ cực thấp (-89,2 °С) được ghi nhận tại trạm Vostok của Nga, vào ngày 21/71983. Trái Đất ngày càng mờ hơn do ô nhiễm môi trường nặng nề. Tầm nhìn về Trái Đất từ không gian vào năm 1978 rất khác so với hiện tại. Do lượng lớn các mảnh vụn và chất thải không gian, hành tinh có màu xanh lá cây-trắng - xanh chuyển sang màu nâu - xám - đen. Trái Đất được cấu tạo bởi sắt, oxy và silic. Nếu chúng ta muốn phân chia hành tinh theo thành phần, nó sẽ giống như sau: sắt 32,1%, oxy 30,1%, silic 15,1%, và magiê 13,9%. Người ta tin rằng hầu hết sắt (khoảng 90%) được tìm thấy trong lõi Trái Đất và phần lớn oxy (khoảng 47%) ở vỏ Trái Đất. Trái Đất thuở xưa có màu tím do thực vật cổ đại không sử dụng chất diệp lục để hấp thụ ánh sáng Mặt Trời mà là một sắc tố khác - retinal. Nhờ retinal, chúng hấp thụ ánh sáng màu lục, và phản xạ lại màu đỏ và tím, khi trộn lẫn lại sẽ thành màu tím. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Các nhà khoa học cho rằng Trái Đất là một tảng đá khô sau khi nó kết tụ cách đây 4,5 tỷ năm. Vậy, hóa chất thiết yếu này, H2O, đến từ đâu? Sự khởi đầu của nước trên Trái đất bị che đậy trong bí ẩn vì rất ít bằng chứng về đá vẫn còn sót lại từ khoảng thời gian này. Các nhà địa chấn học tin rằng lõi bên trong của hành tinh chúng ta là rắn, còn lớp bên ngoài là chất lỏng và nóng. Phía trên là lớp phủ, vỏ Trái Đất dường như trượt trên lớp phủ đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết lớp vỏ này được cấu tạo bằng gì, bởi vì chúng ta chưa bao giờ đến đó. Các cực từ của Trái Đất có thể dịch chuyển và thậm chí đổi hướng hoàn toàn. Sự kiện thay cực cuối cùng cách đây gần 10 triệu năm và có khả năng xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết chính xác tại sao điều đó lại xảy ra. Theo nghiên cứu, vào 4,6 triệu năm trước Trái Đất có tới hai vệ tinh . Vệ tinh - Mặt Trăng thứ hai có đường kính khoảng 1.200 km và quay cùng quỹ đạo cho đến khi nó va chạm với Mặt Trăng "chính" nên bị đẩy ra xa. Một trong những trở ngại lớn nhất là các nhà địa chất vẫn không hiểu tại sao động đất bắt đầu và dừng lại. Nhưng đã có những tiến bộ trong việc dự đoán dư chấn và động đất nhân tạo, chẳng hạn như những trận động đất liên quan đến giếng phun nước thải (như được sử dụng trong quá trình nứt vỡ). Trái Đất quay với tốc độ 1.600 km/h. Nó cũng quay quanh Mặt Trời với tốc độ thậm chí còn lớn hơn – 108.00 km/h. Trong thực tế, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được chuyển động nếu tốc độ của nó thay đổi. Do tốc độ quay của Trái Đất và lực hấp dẫn là không đổi, chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được. Một ngày trên Trái đất đang dài hơn và các nhà khoa học không biết nguyên nhân vì sao. 620 triệu năm trước, một ngày trên Trái Đất kéo dài 21,9 giờ. Theo thời gian, Trái Đất giảm tốc độ quay của nó, nhưng điều này xảy ra rất chậm, khoảng 70 mili giây trong 100 năm. Như vậy, sẽ phải mất 100 triệu năm để một ngày có 25 giờ. Các địa điểm trên Trái đất lại có trọng lực thấp và cao khác nhau. Một trong những điểm dị thường về trọng lực như vậy là Vịnh Hudson ở Canada. Các nhà khoa học đã phát hiện ra trọng lực thấp ở nơi này có liên quan đến sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng. Nơi nóng nhất trên hành tinh của chúng ta là ở El-Aziziyah (Libya) với nền nhiệt lên tới +58 °С. Và lạnh nhất là Nam Cực. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đó giảm xuống -73 °C. Nhưng nhiệt độ cực thấp (-89,2 °С) được ghi nhận tại trạm Vostok của Nga, vào ngày 21/71983. Trái Đất ngày càng mờ hơn do ô nhiễm môi trường nặng nề. Tầm nhìn về Trái Đất từ không gian vào năm 1978 rất khác so với hiện tại. Do lượng lớn các mảnh vụn và chất thải không gian, hành tinh có màu xanh lá cây-trắng - xanh chuyển sang màu nâu - xám - đen. Trái Đất được cấu tạo bởi sắt, oxy và silic. Nếu chúng ta muốn phân chia hành tinh theo thành phần, nó sẽ giống như sau: sắt 32,1%, oxy 30,1%, silic 15,1%, và magiê 13,9%. Người ta tin rằng hầu hết sắt (khoảng 90%) được tìm thấy trong lõi Trái Đất và phần lớn oxy (khoảng 47%) ở vỏ Trái Đất. Trái Đất thuở xưa có màu tím do thực vật cổ đại không sử dụng chất diệp lục để hấp thụ ánh sáng Mặt Trời mà là một sắc tố khác - retinal. Nhờ retinal, chúng hấp thụ ánh sáng màu lục, và phản xạ lại màu đỏ và tím, khi trộn lẫn lại sẽ thành màu tím. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT