Top quái vật biển sâu nhìn mặt một lần cả đời ám ảnh

Cá mập mào là một loài cá mập đầu bò, sống ở độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy đại dương. Cá mập mào là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới, thậm chí còn được mệnh danh là sát thủ đại dương. Cá mập mào có chiều dài khoảng 1,2m và sở hữu bộ hàm với 300 chiếc răng sắc nhọn có thể xé nát bất cứ con mồi nào. Cá mập mào còn sở hữu chiếc miệng có thể phồng ra, vì vậy mà nó có thể nuốt trọn cả những con mồi có kích thước to bằng một nửa của nó.Lươn biển Gulper có tên khoa học là pelecanoides Eurypharynx. Đây có lẽ là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất trong đại dương sâu thẳm. Chúng có miệng khổng lồ và chiếc đuôi thon dài. Chiều dài của chúng có thể lên đến 1,5m và thường tồn tại ở độ sâu từ 1000m - 1800m. Lươn biển Gulper có hàm răng dạng hình túi rất giống bồ nông và vô cùng sắc nhọn. Cũng chính vậy mà lươn biển Gulper còn có tên gọi là rắn bồ nông. Cá răng nanh có tên khoa học là Anoplogaster cornuta. Chúng sống trong những vùng biển tăm tối, yên tĩnh và chúng lẩn trốn trong những hang hốc, những chiếc tàu đắm, rạn san hô. Cá răng nanh có cơ thể khá ngắn, chỉ trên dưới 15cm. Nhưng chúng có cái đầu rất to, với cái miệng rộng ngoác khi há hết cỡ để săn mồi. Bất cứ ai nhìn thấy cá răng nanh há miệng, khoe những chiếc răng sắc nhọn đều lạnh người sợ hãi. Cá rắn lục được tìm thấy ở độ sâu 4.500m dưới biển và là đại diện của một trong những loài cá trông đáng sợ nhất sống dưới nước. Loài cá này cũng được biết đến là tay săn mồi hung hãn với nhiều chiếc răng có móc, cực sắc nhọn, cùng chiếc miệng to đến nỗi không thể khép lại được. Chiếc bụng có khả năng phát sáng nhấp nháy sẽ là điểm thu hút con mồi ở cá rắn lục. Những sinh vật xấu số lao vào sẽ trở thành miếng mồi ngon của cá rắn lục. Giống như cá rắn lục, cá cần thủ cũng sử dụng ánh sáng từ chiếc "cần câu" trên lưng với phần đầu cần là chiếc bóng đèn nhỏ phát ra để thu hút con mồi. Khi con mồi tò mò lại gần và những gì chúng nhận được là một cú đớp cực mạnh của hàm răng sắc nhọn của cá cần thủ, nuốt con mồi vào dạ dày. Sau đó, cá cần thủ lại di chuyển và tiếp tục chờ đợi con mồi khác. Cá mập yêu tinh (Goblin Shark) là một trong những loài cá mập hiếm nhất trên thế giới và được mệnh danh là "hóa thạch sống". Theo các nhà sinh vật học, loài cá mập này có lẽ là loài duy nhất còn sót lại của loài Mitsukuridae, sống từ khoảng 125 triệu năm trước. Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất trong họ cá mập bởi hình dáng xấu xí. Nó sở hữu cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

