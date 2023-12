Top phát hiện khảo cổ học nổi bật nhất Việt Nam năm 2023

Vào tháng 3/2023, Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại vùng lõi quần thể danh thắng Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau gần 2 tháng khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện mộ táng có hài cốt nằm co bó gối của cư dân Văn hóa Hòa Bình, niên đại 10.000 năm trước. Ảnh: ANTĐ. Cũng trong tháng 3/2023, đoàn nghiên cứu của Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật mái đá Phứng Quyền ở xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cuộc khai quật làm phát lộ các mẫu than và vỏ nhuyễn thể thuộc các tầng văn hóa cổ xưa, giàu giá trị về khoa học và lịch sử. Ảnh" Báo Hòa Bình. Từ ngày 19/5-16/8/2023, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa tiến hành khai quật di tích chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều di tích kiến trúc tôn giáo thời Trần đã được phát hiện trong đợt khai quật này. Ảnh: Lại Tấn / Kinh tế & Đô thị. Vào tháng 7/2023, đoàn khảo cổ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn tiến hành khai quật các hang Nậm Lù, hang Thẳm Pán và hang Thẳm Un 2 ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, phát hiện gần 200 di vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá, xương và đồ gốm, có niên đại cách ngày nay khoảng 8.000 - 10.000 năm. Ảnh: Tuổi Trẻ Online. Vào cuối tháng 7/2023, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ tại hang Ngườm Sâu ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong cuộc khai quật này, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 900 hiện vật khảo cổ học giá trị thuộc nền văn hóa Bắc Sơn. Ảnh: TTXVN. Trong tháng 7-8/2023, BT Lịch sử quốc đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện khảo cổ di tích điện Cần Chánh (Đại Nội Huế). Qua hoạt động đào khảo cổ, các nhà khoa học đã thu thập được nhiều vật liệu kiến trúc và làm xuất lộ các dấu tích nền móng cổ của điện Cần Chánh. Ảnh: CAND. Vào ngày 3/11/2023, di chỉ gốm Bá Thủy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên được khai quật kể từ khi được phát hiện vào năm 1984. Kết quả thu được trên 5.300 hiện vật gốm men trong nước từ thời Lê sơ đến thời Mạc và Lê trung hưng cùng nhiều loại hình hiện vật khác. Ảnh: Báo Hải Dương. Tháng 11/2023, Sở CHTT & DL tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND huyện Bắc Mê, khảo sát chùa Bó Củng thuộc thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cuộc khảo sát đã làm phát lộ dấu tích ngôi chùa cổ có niên đại từ thời nhà Trần, thế kỷ 13-14. Ảnh: Pháp Luật Plus. Cũng trong tháng 11, Bảo tàng Quảng Ninh đã phối hợp với Trường ĐH KHXHVNV khai quật khảo cổ tại di tích đình Xích Thổ. Cuộc khai quật làm phát lộ nhiều chân tảng kê cột, cầu đá, đồ gốm, sành sứ, vật dụng sinh hoạt... có niên đại khoảng thế kỷ 18-20, cung cấp cơ sở cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh. Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Vào tháng 3/2023, Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại vùng lõi quần thể danh thắng Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau gần 2 tháng khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện mộ táng có hài cốt nằm co bó gối của cư dân Văn hóa Hòa Bình, niên đại 10.000 năm trước. Ảnh: ANTĐ. Cũng trong tháng 3/2023, đoàn nghiên cứu của Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật mái đá Phứng Quyền ở xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cuộc khai quật làm phát lộ các mẫu than và vỏ nhuyễn thể thuộc các tầng văn hóa cổ xưa, giàu giá trị về khoa học và lịch sử. Ảnh" Báo Hòa Bình. Từ ngày 19/5-16/8/2023, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa tiến hành khai quật di tích chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều di tích kiến trúc tôn giáo thời Trần đã được phát hiện trong đợt khai quật này. Ảnh: Lại Tấn / Kinh tế & Đô thị. Vào tháng 7/2023, đoàn khảo cổ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn tiến hành khai quật các hang Nậm Lù, hang Thẳm Pán và hang Thẳm Un 2 ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, phát hiện gần 200 di vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá, xương và đồ gốm, có niên đại cách ngày nay khoảng 8.000 - 10.000 năm. Ảnh: Tuổi Trẻ Online. Vào cuối tháng 7/2023, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ tại hang Ngườm Sâu ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong cuộc khai quật này, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 900 hiện vật khảo cổ học giá trị thuộc nền văn hóa Bắc Sơn. Ảnh: TTXVN. Trong tháng 7-8/2023, BT Lịch sử quốc đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện khảo cổ di tích điện Cần Chánh (Đại Nội Huế). Qua hoạt động đào khảo cổ, các nhà khoa học đã thu thập được nhiều vật liệu kiến trúc và làm xuất lộ các dấu tích nền móng cổ của điện Cần Chánh. Ảnh: CAND. Vào ngày 3/11/2023, di chỉ gốm Bá Thủy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên được khai quật kể từ khi được phát hiện vào năm 1984. Kết quả thu được trên 5.300 hiện vật gốm men trong nước từ thời Lê sơ đến thời Mạc và Lê trung hưng cùng nhiều loại hình hiện vật khác. Ảnh: Báo Hải Dương. Tháng 11/2023, Sở CHTT & DL tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND huyện Bắc Mê, khảo sát chùa Bó Củng thuộc thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cuộc khảo sát đã làm phát lộ dấu tích ngôi chùa cổ có niên đại từ thời nhà Trần, thế kỷ 13-14. Ảnh: Pháp Luật Plus. Cũng trong tháng 11, Bảo tàng Quảng Ninh đã phối hợp với Trường ĐH KHXHVNV khai quật khảo cổ tại di tích đình Xích Thổ. Cuộc khai quật làm phát lộ nhiều chân tảng kê cột, cầu đá, đồ gốm, sành sứ, vật dụng sinh hoạt... có niên đại khoảng thế kỷ 18-20, cung cấp cơ sở cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh. Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.