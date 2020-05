Top máy chơi game hiếm nhất Thế giới, có tiền chưa chắc mua được

Game Boy Light là một trong những chiếc máy chơi game hiếm nhất thế giới, chỉ có 5500 máy được sản xuất ở Nhật. Với thiết kế vỏ nhựa trong suốt độc đáo, đèn nền cho phép người chơi sử dụng máy ở độ sáng thấp, hiện nó được bán với giá 250 USD (khoảng 5,8 triệu đồng).. Fan của Pokemon hẳn sẽ thích mê khi nhận được bộ chơi game này, tuy nhiên có một sự thật là không dễ để bạn mua được nó. Pikachu Nintendo 64 cháy hàng từ những ngày đầu ra mắt, bạn sẽ phải chi tới 500 USD (khoảng 11,6 triệu đồng) để được nhìn thấy cặp má hồng nhấp nháy đáng yêu của Pikachu. Ceramic White PlayStation 2 hay còn được gọi là PS2 phiên bản bạch tuyết nằm trong bộ sưu tập được thiết kế để ăn mừng chiếc PlayStation2 thứ 20 triệu đã được bán ra, vậy nên toàn bộ 2000 chiếc đều được gửi đến người hâm mộ dưới dạng rút thăm may mắn. Giá mua lại của nó là 700 USD (khoảng 16,3 triệu đồng). Chiếc Xbox trắng muốt sang chảnh có thể phát tiếng chuông này là món quà đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết của chuỗi nhà hàng Taco Bell. Trong trường hợp game thủ muốn tìm mua lại Taco Bell Plantinum Xbox One X, mức giá sẽ đắt hơn rất nhiều, khoảng 700 USD (khoảng 16,3 triệu đồng). Để ăn mừng chiếc PlayStation thứ 500 triệu được bán ra, PS đã cho ra đời PS4 Pro 500 Million Edition xanh navy cực cool này. Máy được trang bị vỏ nhựa trong màu xanh, ổ cứng 2TB, giá đỡ và một chiếc camera PlayStation, hiện có giá 720 USD (khoảng 16,7 triệu đồng). Chiếc PS Vita hiếm hoi phiên bản Hatsuni Miku chỉ được phát hành tại Nhật Bản. Không chỉ có vỏ máy bên ngoài được thiết kế dành riêng cho Hatsuni Miku, các phần mềm cũng được thay đổi theo đúng chủ đề của tựa game nổi tiếng. Chỉ có duy nhất bốn chiếc Xbox One X phiên bản vàng tươi này được sản xuất trên khắp thế giới, bởi vậy không khó để đoán giá ''khủng'' của chiếc máy chơi game ''có một không hai'' này. 4 khách hàng may mắn duy nhất nhận được Xbox One X hẳn là đang sở hữu một kho báu bởi hiện nay mỗi chiếc máy có giá lên tới 3000 USD (khoảng 68,7 triệu đồng). Dreamcast Maziora mang màu xanh lá cây, nhưng thực chất chiếc máy game hiếm hoi này có vỏ ngoài mang phong cách hologram xanh la tím bắt mắt. 6000 USD (khoảng 139,5 triệu đồng) là mức giá khủng của bộ game gồm một chiếc móc chìa khoá mũ bảo hiểm, một bộ sticker hình dán và một tấm hộ chiếu giấc mơ. Chiêm ngưỡng những chi tiết chạm khắc tinh xảo của chiếc Xbox One X phiên bản Shadow of the Tomb Raider duy nhất trên thế giới bạn sẽ không bất ngờ khi biết nó được định giá lên tới 8300 USD (khoảng 193 triệu đồng). Chiếc máy game này được bán đấu giá để gây quỹ cho tổ chức từ thiên Best Friends. Tại Các tiểu vương quốc Ả Rập giàu có, đồ vật gì cũng có thể dát vàng, ngay cả những chiếc máy chơi game. Chiếc Xbox One hoa cả mắt này chứa tới 220g vàng 9K là sản phẩm của công ty đá quý Gatti Luxury Lab, giá khoảng 13.669 USD (khoảng 317,9 triệu đồng). 7 chiếc Game Boy dát vàng sẽ thuộc về 7 người may mắn trúng vé vàng được giấu trong gói game của Nintendo hoặc trong một bộ Game Boy Advance SP. Chính vì khan hiếm đến vậy mà chiếc Game Boy này có giá bán lại lên tới 20.000 USD (khoảng 465 triệu đồng). Đây chính là chiếc máy chơi game hiếm nhất thế giới và cũng là phiên bản đắt nhất thế giới. "Cục vàng" Nintendo Wii Supreme này được tạo nên từ hơn 2,5kg vàng 22k và 78 viên kim cương có giá 433.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng). ROG Phone - smartphone chơi Game mạnh nhất của Asus. Nguồn: Youtube

