Top 10 tuyệt chiêu biến điện thoại cũ thành đồ hữu dụng

Sử dụng điện thoại thay camera hành trình là phương án mà một số người từng áp dụng, để tận dụng chiếc điện thoại cũ của mình mà lại có nhiều chức năng. Tuy nhiên việc này cũng nhiều hạn chế đặc biệt là góc camera tương đối hẹp so với camera hành trình chuyên dụng. Ảnh Autopro Chuông báo cháy: Nhờ sử dụng microphone tích hợp trên điện thoại hoặc máy tính bảng, ứng dụng Smokey có thể theo dõi khói theo thời gian thực khi bạn đi vắng. Khi nghe thấy tiếng chuông báo khói, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn SMS cho người dùng để báo nguy có thể xảy ra. Camera trên điện thoại được đánh giá có chất lượng tốt hơn máy tính. Với điện thoại Android, bạn có thể tải ứng dụng DroidCam Wireless Webcam trên CH Play, EpocCom hoặc IVCam trên Apple Store của thiết bị iOS. Đồng thời ở máy tính, bạn cũng tải ứng dụng tương ứng, sau đó kết nối với smartphone bằng Wifi, mạng LAN chung hoặc dây nối USB. Bản đồ số: Một trong những cách thường dùng nhất đối với các điện thoại đã cũ là sử dụng thành chiếc bản đồ số thuận tiện . Giải pháp này được anh em sử dụng nhiều trên oto, xe may khi phưọt, hoặc các bạn chạy dịch vụ grab... Thiết bị phát nhạc: Smartphone nào cũng có chức năng này. Tuy nhiên sự tiện lợi ở đây là bạn không cần lo tin nhắn, cuộc gọi làm gián đoạn quá trình phát nhạc của máy. Lưu trữ một kho âm nhạc ưa thích trong điện thoại cũ, kết nối với loa và tận hưởng bữa tiệc cùng bạn bè trong khi vẫn có thể dùng smartphone mới để chat, gọi điện mà không ảnh hưởng tới cuộc vui. Ảnh: Gadgethacks. Điều khiển từ xa: Biến chiếc smartphone thành điều khiển từ xa: Đây là một trong những điểm hay ho của chiếc điện thoại thông minh, có nhiều phần mềm hỗ trợ công việc này như Samsung watchon, IR remote, ASmart reomote IR... Camera giám sát: Cài đặt điện thoại cũ thành camera tại nhà và theo dõi qua điện thoại mới giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mua camera an ninh. Bạn có thể tải ứng dụng Athome (Android và iOS) cho cả 2 smartphone. Kết nối chúng thông qua mã QR và sử dụng nhiều tùy chọn: ghi hình, thu âm hay thậm chí phát âm thanh từ xa cho camera an ninh tại nhà. Tùy chọn này rất phù hợp với các phụ huynh muốn nhắc nhở trẻ nhỏ trong trường hợp không ở cạnh con mình. Máy chơi game tại gia. Nếu sẵn có một chiếc điện thoại Android tương thích, máy Hyperkin Smartboy và mua thêm vỏ máy Game Boy, bạn có thể biến chiếc smartphone cũ thành máy chơi game Ninetendo Game Boy tại nhà. Hoặc nếu là tín đồ của PlayStation, bạn có thể mua một bộ điều khiển game Mogo với giá khoảng 30 USD, kết nối cùng điện thoại cũ để có ngay một bản PlayStation Portable. Chuột không dây từ smartphone. Chỉ cần tải xuống ứng dụng Remote Mouse và vài phút cài đặt, bạn đã có ngay một con chuột không dây mới, tiện lợi để mang đi làm, đi học. Ảnh: Gadgethacks. Google Home từ điện thoại Android. Hãy chuẩn bị một smartphone hệ điều hành Android từ 4.4 trở lên để kích hoạt “OK, Google”, một chiếc loa Bluetooth và kết nối chúng với nhau. Bạn có thể sử dụng rất nhiều chức năng hữu ích từ hệ thống này như trả lời câu hỏi, đặt báo thức, cập nhật tin tức, phát nhạc…tương tự như Google Assistant. Ảnh: Cnet.

