Top loài vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, Việt Nam sở hữu một loài

1. Báo Amur: Báo Amur là loài mèo lớn hiếm nhất thế giới, số lượng chỉ còn khoảng 60 cá thể. Số lượng báo Amur giảm do săn bắt cho bộ lông đẹp và mất môi trường sống. WWF và các tổ chức bảo tồn đang cố gắng cứu lấy loài động vật này và bảo vệ môi trường sống của chúng. 2. Đười ươi Borneo: Số lượng đười ươi Borneo giảm đến 50% trong vòng 60 năm qua. Chúng sống chủ yếu ở đảo Borneo, loài động vật quý hiếm này đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và khai thác gỗ. 3. Khỉ đột núi: Khỉ đột núi sống chủ yếu ở Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, số lượng dưới 900 cá thể trên thế giới. Mất môi trường sống và xâm lấn con người là nguyên nhân chính khiến loài này đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. 4. Sao la: Sao la là loài linh trưởng quý hiếm, số lượng khoảng 200 cá thể. Sống chủ yếu ở vùng núi Việt Nam và Lào, loài này gặp nguy cơ mất môi trường sống và săn bắt. 5. Đồi mồi: Số lượng đồi mồi giảm 80% trong thế kỷ 20 do săn bắt và mất môi trường sống. Loài này đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng do việc săn bắt, khai thác trứng và mai của chúng. 6. Hổ Hoa Nam: Loài hổ này đang trên bờ vực tuyệt chủng với khoảng 24 cá thể còn sống. Săn bắt và mất môi trường sống là nguyên nhân chính khiến Hổ Hoa Nam trở thành một trong những loài vật quý hiếm sắp tuyệt chủng 7. Cá heo không vây Trường Giang: Số lượng cá heo này giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 1.800 đến 2.000 cá thể. Mất môi trường sống và đánh bắt quá mức làm giảm số lượng cá heo này. 8. Voi Sumatra: Voi Sumatra đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, số lượng giảm xuống dưới 3.000 con. Săn bắt và mất môi trường sống làm giảm số lượng voi Sumatra đang sống hoang dã. Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

