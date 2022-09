Top loài chim dị như "người ngoài hành tinh", ai thấy cũng giật mình

Kền kền vua có tên khoa học là Sarcoramphus. Kền kền vua sinh sống từ miền nam México tới miền bắc Argentina chủ yếu ở các khu rừng đất thấp nhiệt đới. Kền kền vua là hình ảnh phổ biến trong các ghi chép tôn giáo và văn hóa của người Maya. Theo truyền thuyết, loài chim này là một "vị vua" có sứ mệnh truyền tải thông điệp của các vị thần cho con người. Ảnh: Petvn. Chim Rupicola sống ở các khu rừng sương mù Andes thuộc Nam Mỹ. Chúng có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, nổi bật với hai màu đen-cam. Con trống có thêm cái mào hình rẽ quạt nổi bật để quyến rũ bạn tình mùa giao phối. Loài chim này không gắn bó kết đôi mà sau khi giao phối, con cái tự làm tổ và chăm sóc trứng. Ảnh: Lolwot. Loài chim này cũng rất nổi tiếng trong việc quan hệ đồng tính ở động vật. Có tới 40% số chim trong loài tham gia vào các hoạt động đồng tính luyến ái, một số con đực thậm chí không bao giờ quan hệ với bất cứ con cái nào. Greater lophorina sống tại các khu rừng mưa của New Guinea và Indonesia. Loài chim này có bộ lông đặc biệt, có thể phát quang trước ngực, giống như một viên "ngọc lam huỳnh quang". Để thu hút con mái, con trống phải trình diễn những điệu nhảy hết sức kỳ quặc và phức tạp bậc nhất trong thế giới các loài chim để thu hút con mái. Trĩ vàng có tên khoa học là Chrysolophus pictus. Chúng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng cũng sinh sống ở Anh, Scotland, Tây Ban Nha và Pháp. Loài chim này có bộ lông rực rỡ với cái đuôi rất dài. Loài chim này được coi là dấu hiệu của may mắn và thịnh vượng. Tê điểu (Buceros rhinoceros) là một loài chim quý hiếm sống trong những cánh rừng mưa nguyên sinh ở Đông Á. Khác với các loài chim khác mỏ có sừng rỗng bên trong, tê điểu sở hữu mỏ sừng đặc, cứng chắc, có cùng cấu tạo với sừng tê giác.. Chúng dùng chiếc mỏ này để kiếm thức ăn. Ảnh: Người đưa tin. Cái tên Cốc biển đảo Giáng sinh, Ấn Độ Dương xuất phát từ nơi mà chúng được tìm thấy. Chim trống của loài này trông thật đặc biệt với một túi màu đỏ ở cổ, đây cũng là dấu hiệu cho biết, “chim đã có chủ”. Chim Potoo sinh sống trong rừng rậm Amazon. Ngoài ra, Potoo cũng sinh sống ở các nước như Mexico và Argentina. Loài này gây ấn tượng với đôi mắt to, miệng rộng, và luôn trố mắt há mồm trông có vẻ hơi “ngố”. Tuy nhiên, tiếng kêu của chúng lại khá đáng sợ với âm thanh ồm ồm, trầm trầm ai oán này cứ như đang than khóc một điều gì đó khiến người đi rừng cảm giác ghê rợn. Chim Cephalopterus Penduliger sở hữu ngoại hình vô cùng kỳ lạ với chiếc cổ dài hơn cả thân mình. Loài chim này có thể được tìm thấy ở Tây Colombia và Ecuador. Dù đã tuyệt chủng, loài chim béo lùn Dodo này vẫn nằm trong danh sách những loài chim kỳ lạ nhất thế giới. Dodo sở hữu một chiếc mỏ quá khổ và khuôn mặt có biểu hiện luôn luôn sợ hãi. Kền kền khoang cổ được tìm thấy trong dãy núi Andes và bờ biển Thái Bình Dương liền kề miền tây Nam Mỹ. Kền kền khoang cổ Andean được coi là loài chim bay lớn nhất thế giới với khối lượng lớn (lên tới 15kg), độ dài sải cánh là 3,05m. Vì điều này mà kền kền Andean thích sống trong những khu vực có nhiều gió, nơi chúng có thể bay lượn trên bầu trời mà không cần phải dùng nhiều sức lực như các khu vực có nhiều núi lớn hoặc gần các bờ biển, thậm chí là cả sa mạc nơi có luồng không khí lớn. Cò mỏ giày sở hữu cái mỏ khổng lồ giống như mặt trước của một đôi giày cao gót và biểu cảm gương mặt vô cùng "khó ở". Loài chim xấu lạ này được tìm thấy trên khắp Congo, Rwanda, Uganda và các đầm lầy khác nhau ở Trung Phi.

