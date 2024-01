Top kỳ đà to lớn, “sát thủ” săn mồi đáng sợ nhất hành tinh

Rồng komodo (Varanus komodoensis) dài 3,1 mét, là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chỉ có ở một số hòn đảo của Indonesia. Chúng có thể bơi trên biển, đánh hơi thấy xác thối cách đó 8 km, có thể ăn thức ăn bằng 80% khối lượng cơ thể. Là loài săn mồi đáng gờm, chúng chuyên săn những con thú lớn bằng cú đớp mạnh, nước bọt có độc tính. Trong tự nhiên có thể nặng đến 80- 100 kg, trong điều kiện nuôi nhốt là 160 kg. Tuy cơ thể nặng nề nhưng chúng có thể chạy 20 km/h. Kỳ đà cá sấu (Varanus salvadorii) phân bố ở New Guinea. Có bộ răng cưa giống với cá sấu nên được gọi là kỳ đà cá sấu. Là loài có chiều dài cơ thể rất dài, có con dài hơn 3,5m dài hơn cả rồng Komodo. Được cho là loài kỳ đà dài nhất thế giới, cân nặng 20 kg.Kỳ đà sông Nile (Varanus niloticus) dài 2 mét, là loài bò sát lớn thứ hai châu Phi, chỉ sau cá sấu. Chúng ăn cả xác thối bên cạnh các loại thức ăn thông thường của kỳ đà. Loài này có thể nặng đến 18-20 kg.Kỳ đà châu Úc (Varanus Giganteus) có thể dài tới 2,5 mét, là loài thằn lằn lớn nhất Australia, sống ở các vùng khô hạn của châu lục này. Dù kích thước lớn, chúng khá nhút nhát. Nước bọt của loài này có độc tính nhẹ. 4 chi rất phát triển chạy nước rút nhanh nhất trong chi Kỳ đà. Kỳ đà hoa (Varanus salvator) hay kỳ đà nước dài 2 mét, sống trong rừng mưa và các sinh cảnh ẩm ướt ở Nam Á, thường cư trú gần nguồn nước.Kích thước lớn cho phép chúng săn được nhiều loại con mồi khác nhau. Loài này nặng tối đa lên đến 20-25 kg trong tự nhiên. Nuôi nhốt có thể nặng đến 70kg. Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) dài 1,7 mét, phân bố rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Con non của chúng chủ yếu ăn thực vật, trong khi con trưởng thành săn côn trùng, động vật có xương sống nhỏ và trứng chim.Kỳ đà thạch nam (Varanus rosenbergi) dài 1,5 mét, phân bố gần bờ biển phía Nam Australia. Loài kỳ đà này đào bới rất khỏe. Nhanh nhẹn và dẻo dai, chúng có thể săn những con mồi khá lớn. Kỳ đà đốm vàng (Varanus panoptes) dài 1,4 mét, phân bố ở Australia và phía Nam đảo New Guinea. Chúng săn các loài bò sát khác và hiếm khi xuất hiện xa nguồn nước. Kỳ đà xavan (Varanus exanthematicus) dài 1,3 mét, sống trong sinh cảnh xavan ở khu vực châu Phi Hạ Sahara. Chúng có các chi mạnh mẽ dùng để đào bới, bộ hàm khỏe và răng cùn, giống như răng cưa. Kỳ đà cát (Varanus gouldii) dài 1,4 mét, sống ở các khu rừng thưa hay đồng cỏ khắp Australia. Chúng thường săn đuổi bất cứ động vật nào nhỏ hơn mình. Mời quý độc giả xem video: Động vật được trao danh hiệu sinh vật chịu nóng tốt nhất thế giới.

Rồng komodo (Varanus komodoensis) dài 3,1 mét, là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chỉ có ở một số hòn đảo của Indonesia. Chúng có thể bơi trên biển, đánh hơi thấy xác thối cách đó 8 km, có thể ăn thức ăn bằng 80% khối lượng cơ thể. Là loài săn mồi đáng gờm, chúng chuyên săn những con thú lớn bằng cú đớp mạnh, nước bọt có độc tính. Trong tự nhiên có thể nặng đến 80- 100 kg, trong điều kiện nuôi nhốt là 160 kg. Tuy cơ thể nặng nề nhưng chúng có thể chạy 20 km/h. Kỳ đà cá sấu (Varanus salvadorii) phân bố ở New Guinea. Có bộ răng cưa giống với cá sấu nên được gọi là kỳ đà cá sấu. Là loài có chiều dài cơ thể rất dài, có con dài hơn 3,5m dài hơn cả rồng Komodo. Được cho là loài kỳ đà dài nhất thế giới, cân nặng 20 kg. Kỳ đà sông Nile (Varanus niloticus) dài 2 mét, là loài bò sát lớn thứ hai châu Phi, chỉ sau cá sấu. Chúng ăn cả xác thối bên cạnh các loại thức ăn thông thường của kỳ đà. Loài này có thể nặng đến 18-20 kg. Kỳ đà châu Úc (Varanus Giganteus) có thể dài tới 2,5 mét, là loài thằn lằn lớn nhất Australia, sống ở các vùng khô hạn của châu lục này. Dù kích thước lớn, chúng khá nhút nhát. Nước bọt của loài này có độc tính nhẹ. 4 chi rất phát triển chạy nước rút nhanh nhất trong chi Kỳ đà. Kỳ đà hoa (Varanus salvator) hay kỳ đà nước dài 2 mét, sống trong rừng mưa và các sinh cảnh ẩm ướt ở Nam Á, thường cư trú gần nguồn nước. Kích thước lớn cho phép chúng săn được nhiều loại con mồi khác nhau. Loài này nặng tối đa lên đến 20-25 kg trong tự nhiên. Nuôi nhốt có thể nặng đến 70kg. Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) dài 1,7 mét, phân bố rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Con non của chúng chủ yếu ăn thực vật, trong khi con trưởng thành săn côn trùng, động vật có xương sống nhỏ và trứng chim. Kỳ đà thạch nam (Varanus rosenbergi) dài 1,5 mét, phân bố gần bờ biển phía Nam Australia. Loài kỳ đà này đào bới rất khỏe. Nhanh nhẹn và dẻo dai, chúng có thể săn những con mồi khá lớn. Kỳ đà đốm vàng (Varanus panoptes) dài 1,4 mét, phân bố ở Australia và phía Nam đảo New Guinea. Chúng săn các loài bò sát khác và hiếm khi xuất hiện xa nguồn nước. Kỳ đà xavan (Varanus exanthematicus) dài 1,3 mét, sống trong sinh cảnh xavan ở khu vực châu Phi Hạ Sahara. Chúng có các chi mạnh mẽ dùng để đào bới, bộ hàm khỏe và răng cùn, giống như răng cưa. Kỳ đà cát (Varanus gouldii) dài 1,4 mét, sống ở các khu rừng thưa hay đồng cỏ khắp Australia. Chúng thường săn đuổi bất cứ động vật nào nhỏ hơn mình. Mời quý độc giả xem video: Động vật được trao danh hiệu sinh vật chịu nóng tốt nhất thế giới.