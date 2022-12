Top hiện vật lịch sử bí ẩn nhất Trung Quốc, đánh đố cả chuyên gia

Thanh kiếm đồng không bị rỉ sét sau 2000 năm của Việt Vương Câu Tiễn là một hiện vật lịch sử được các nhà khảo cổ nhận định là có niên đại từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Thanh kiếm khi được các nhà khảo cổ tìm thấy bị bùn đất bao quanh nhưng điều kì diệu là bề mặt của nó gần như không bị han rỉ. Thực sự khó tin với bất cứ nhà khoa học nào. Lưỡi kiếm còn như được phủ một lớp kim loại khiến nó vẫn có phần sáng bóng. Có nhà khảo cổ thậm chí đã bị thương vì lỡ tay chạm nhẹ vào lưỡi kiếm, cho thấy độ sắc bén của nó vẫn tốt. Đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng nào cho "thanh kiếm bất tử" này. Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh tịch thu những dụng cụ bằng đồng của người dân sau đó cho người nấu chảy chúng rồi đúc thành 12 bức tượng đồng lớn, mỗi tượng nặng gần 30 tấn. Với những hiện vật lịch sử có tính "khổng lồ" về kích thước như vậy, lại được tạo nên từ đồng thì đáng ra phải tồn tại cho đến ngày nay cho dù có thể bị biến dạng nhưng điều kì lạ là chúng hoàn toàn biến mất ngay sau khi nhà Tần sụp đổ. Các tài liệu lịch sử cũng chỉ nêu rằng có sự việc về những mệnh lệnh của Tần Thủy Hoàng dẫn đến sự xuất hiện của chúng (12 bức tượng đồng lớn) chứ không còn tài liệu hay dấu tích khảo cổ nào nhắc về sự tồn tại của những bức tượng này. Trước khi qua đời, Nữ đế Võ Tắc Thiên lại dựng một bia đá hoàn toàn không có bất cứ một chữ nào trước mộ của mình. Bia đá này là một bia đá lớn, cân đối, có hoa văn. Nhiều câu hỏi được đặt ra là lí do gì người xưa dựng nên một công trình cẩn thận như vậy mà lại không ghi bất cứ dòng chữ nào về chủ nhân của nó khi người đó là vị vua của một đế quốc. Một người quyền lực và kiêu ngạo như Võ Tắc Thiên lại không ghi danh trước lăng mộ của mình? Hồ Phủ Tiên nổi tiếng nhờ quần thể động vật có một không hai bên trong hồ, nhưng hơn hết là một thành phố bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ. Theo người dân địa phương, vào một ngày đẹp trời, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một thành phố dưới đáy hồ nếu quan sát từ một ngọn núi gần đó. Năm 2001, họ phát hiện các công trình bằng đá bên dưới hồ, bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4-2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy, có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét. Vậy tại sao nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ? Nằm ở ngoại ô quận Đồn Khê thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, quần thể hang động Hoa Sơn là nơi gắn với nhiều truyền thuyết huyền bí. Mỗi hang động Hoa Sơn cao từ 10-20m, được đục khoét bằng tay từ cách đây hơn 1.700 năm Các ghi chép lịch sử không giải thích tại sao người cổ đại đào hang Hoa Sơn, nhưng một số người cho rằng đây có thể là những gì sót lại sau khi người cổ đại khai thác đá để xây dựng một thị trấn gần đó, hoặc cũng có thể là mộ hoàng tộc bị lãng quên. Bí ẩn tiếp theo là những kim tự tháp được tìm thấy gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Các kim tự tháp này được cho có niên đại hơn 8.000 năm và một trong số đó có thể có kích thước lớn hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Nhiều năm qua, cũng xuất hiện các báo cáo về khoảng 100 ngọn đồi kim tự tháp nằm rải rác ở Thiểm Tây. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác minh ai đã xây lên những kim tự tháp bí ẩn này. >>>Xem thêm video: Ngắm những hiện vật độc nhất vô nhị được phát hiện trên thế giới. Nguồn: Kienthucnet.

