Top hiện tượng bí ẩn đánh đố các bộ óc thiên tài suốt trăm năm

1. Người ngoài hành tinh: Một số hình ảnh và video đã ghi lại sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và các phương tiện di chuyển không xác định trên Trái Đất. Mặc dù vậy, thông tin về những sinh vật này vẫn được giữ bí mật bởi một số chính phủ, nhưng có hy vọng trong tương lai chúng ta có thể biết thêm về họ. Đây là một trong những bí ẩn "đánh đố" các bộ óc thiên tài. Có nhiều giả thuyết về hình dạng và nguồn gốc của các sinh vật ngoài Trái Đất, từ dạng giống con người đến vi khuẩn và virus. 2. Năng lực tâm linh và khả năng ngoại cảm: Các hiện tượng bí ẩn này không thể giải thích bằng cách khoa học truyền thống. Một số người cho rằng năng lực tâm linh và khả năng ngoại cảm là một loại giác quan thứ sáu. Các nỗ lực để kiểm tra những người tuyên bố có những khả năng này thường không mang lại kết quả rõ ràng. Có thể vì tính chất không thể đo lường của chúng hoặc vì sự hiện diện của nhà khoa học đã làm suy yếu chúng. 3. Những tiếng vo ve tại Mexico: Một bí ẩn khó giải "thách thức" giới khoa học tìm ra lời giải là The Hum - âm thanh tần số thấp chỉ có khoảng 2% dân số nghe thấy. Âm thanh bí ẩn này được báo cáo xuất hiện từ những năm 1950. Người dân ở Bristol (Anh), Taos (New Mexico, Mỹ) và một số thành phố ven biển nghe thấy âm thanh kỳ quái trên và cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí, một số người còn mất ngủ, đau đầu vì mẫn cảm với âm thanh này. Dù các nhà khoa học tìm kiếm những nguồn phát gây ra âm thanh tần số thấp trên nhưng chưa tìm được lời giải thích hợp lý nhất. Trong khi các nhà khoa học chưa giải mã được thì những người nghe thấy The Hum phải sử dụng máy chống ồn và các thiết bị khác để giảm thiểu hay loại bỏ âm thanh khó chịu ra khỏi cuộc sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Nguồn gốc bí ẩn của thiên thạch boomerang đầu tiên trên thế giới.

1. Người ngoài hành tinh: Một số hình ảnh và video đã ghi lại sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và các phương tiện di chuyển không xác định trên Trái Đất. Mặc dù vậy, thông tin về những sinh vật này vẫn được giữ bí mật bởi một số chính phủ, nhưng có hy vọng trong tương lai chúng ta có thể biết thêm về họ. Đây là một trong những bí ẩn "đánh đố" các bộ óc thiên tài. Có nhiều giả thuyết về hình dạng và nguồn gốc của các sinh vật ngoài Trái Đất, từ dạng giống con người đến vi khuẩn và virus. 2. Năng lực tâm linh và khả năng ngoại cảm: Các hiện tượng bí ẩn này không thể giải thích bằng cách khoa học truyền thống. Một số người cho rằng năng lực tâm linh và khả năng ngoại cảm là một loại giác quan thứ sáu. Các nỗ lực để kiểm tra những người tuyên bố có những khả năng này thường không mang lại kết quả rõ ràng. Có thể vì tính chất không thể đo lường của chúng hoặc vì sự hiện diện của nhà khoa học đã làm suy yếu chúng. 3. Những tiếng vo ve tại Mexico: Một bí ẩn khó giải "thách thức" giới khoa học tìm ra lời giải là The Hum - âm thanh tần số thấp chỉ có khoảng 2% dân số nghe thấy. Âm thanh bí ẩn này được báo cáo xuất hiện từ những năm 1950. Người dân ở Bristol (Anh), Taos (New Mexico, Mỹ) và một số thành phố ven biển nghe thấy âm thanh kỳ quái trên và cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí, một số người còn mất ngủ, đau đầu vì mẫn cảm với âm thanh này. Dù các nhà khoa học tìm kiếm những nguồn phát gây ra âm thanh tần số thấp trên nhưng chưa tìm được lời giải thích hợp lý nhất. Trong khi các nhà khoa học chưa giải mã được thì những người nghe thấy The Hum phải sử dụng máy chống ồn và các thiết bị khác để giảm thiểu hay loại bỏ âm thanh khó chịu ra khỏi cuộc sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Nguồn gốc bí ẩn của thiên thạch boomerang đầu tiên trên thế giới.