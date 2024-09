Top 8 động vật sắp biến mất vĩnh viễn, Việt Nam có 1 loài

1. Cá heo Vaquita: Đây là một trong những loài động vật quý hiếm sắp biến mất vĩnh viễn. Cá heo vaquita, loài cá heo nhỏ nhất thế giới, hiện chỉ còn lại khoảng 10 cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở vùng biển phía bắc Vịnh California, Mexico. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng của chúng là do nạn đánh bắt cá bất hợp pháp và việc sử dụng lưới đánh cá gây chết chóc. (Ảnh:Pixabay) 2. Tê giác Sumatra: Tê giác Sumatra là loài tê giác nhỏ nhất và cũng là loài tê giác duy nhất ở châu Á có hai sừng. Hiện nay, chỉ còn khoảng 220-275 cá thể tê giác Sumatra trong tự nhiên. Nạn săn trộm và mất môi trường sống là những nguyên nhân chính đe dọa sự tồn tại của loài này.(Ảnh:Wikipedia) 3. Đười ươi Bornean: Đười ươi Bornean là loài bản địa của đảo Borneo, Indonesia. Số lượng của chúng đã giảm tới 60% từ năm 1950 và dự kiến sẽ giảm tiếp 22% vào năm 2025. Nguyên nhân chính là do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép.(Ảnh:World Wildlife Fund) 4. Báo Amur: Báo Amur là một trong những loài báo hiếm nhất thế giới, hiện chỉ còn khoảng 60 cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở vùng Viễn Đông Nga và Trung Quốc. Nạn săn trộm và mất môi trường sống là những mối đe dọa lớn đối với loài này.(Ảnh:Wikipedia) 5. Thỏ Pika: Thỏ Pika là loài thú gặm nhấm bản địa tại các vùng núi thuộc Tân Cương, Trung Quốc, đã giảm tới 70% số lượng từ khi được phát hiện vào năm 19832. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.(Ảnh: Tổ quốc) 6. Rái cá khổng lồ: Rái cá khổng lồ, loài rái cá lớn nhất thế giới, hiện chỉ còn vài ngàn cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở Nam Mỹ và đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và ô nhiễm môi trường.(Ảnh: Thiên nhiên) 7. Cáo Darwin: Cáo Darwin hiện chỉ còn tồn tại ở 2 khu vực thuộc Chile: trong công viên quốc gia Nahuelbuta và đảo Chiloè. Chúng rơi vào diện nguy cấp, thậm chí còn được đánh giá là loài "umbrella species" - thuật ngữ dành cho những loài vật rất quan trọng của tự nhiên.(Ảnh:Pixabay) 8. Sao la: Sao la được mệnh danh là "ngựa một sừng của châu Á" (Asian unicorn), chúng hiếm đến nỗi các chuyên gia mới chỉ nhìn thấy chúng ngoài tự nhiên tổng cộng vỏn vẹn 4 lần. Sao la hiện đang bị đe doạ cực kỳ nghiêm trọng, đến mức gần như đã biến mất tại Việt Nam.(Ảnh:WWF) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

1. Cá heo Vaquita: Đây là một trong những loài động vật quý hiếm sắp biến mất vĩnh viễn. Cá heo vaquita, loài cá heo nhỏ nhất thế giới, hiện chỉ còn lại khoảng 10 cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở vùng biển phía bắc Vịnh California, Mexico. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng của chúng là do nạn đánh bắt cá bất hợp pháp và việc sử dụng lưới đánh cá gây chết chóc. (Ảnh:Pixabay) 2. Tê giác Sumatra: Tê giác Sumatra là loài tê giác nhỏ nhất và cũng là loài tê giác duy nhất ở châu Á có hai sừng. Hiện nay, chỉ còn khoảng 220-275 cá thể tê giác Sumatra trong tự nhiên. Nạn săn trộm và mất môi trường sống là những nguyên nhân chính đe dọa sự tồn tại của loài này.(Ảnh:Wikipedia) 3. Đười ươi Bornean: Đười ươi Bornean là loài bản địa của đảo Borneo, Indonesia. Số lượng của chúng đã giảm tới 60% từ năm 1950 và dự kiến sẽ giảm tiếp 22% vào năm 2025. Nguyên nhân chính là do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép .(Ảnh:World Wildlife Fund) 4. Báo Amur: Báo Amur là một trong những loài báo hiếm nhất thế giới, hiện chỉ còn khoảng 60 cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở vùng Viễn Đông Nga và Trung Quốc. Nạn săn trộm và mất môi trường sống là những mối đe dọa lớn đối với loài này.(Ảnh:Wikipedia) 5. Thỏ Pika: Thỏ Pika là loài thú gặm nhấm bản địa tại các vùng núi thuộc Tân Cương, Trung Quốc, đã giảm tới 70% số lượng từ khi được phát hiện vào năm 19832. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.(Ảnh: Tổ quốc) 6. Rái cá khổng lồ: Rái cá khổng lồ, loài rái cá lớn nhất thế giới, hiện chỉ còn vài ngàn cá thể trong tự nhiên. Chúng sống ở Nam Mỹ và đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và ô nhiễm môi trường.(Ảnh: Thiên nhiên) 7. Cáo Darwin: Cáo Darwin hiện chỉ còn tồn tại ở 2 khu vực thuộc Chile: trong công viên quốc gia Nahuelbuta và đảo Chiloè. Chúng rơi vào diện nguy cấp, thậm chí còn được đánh giá là loài "umbrella species" - thuật ngữ dành cho những loài vật rất quan trọng của tự nhiên.(Ảnh:Pixabay) 8. Sao la: Sao la được mệnh danh là "ngựa một sừng của châu Á" (Asian unicorn), chúng hiếm đến nỗi các chuyên gia mới chỉ nhìn thấy chúng ngoài tự nhiên tổng cộng vỏn vẹn 4 lần. Sao la hiện đang bị đe doạ cực kỳ nghiêm trọng, đến mức gần như đã biến mất tại Việt Nam.(Ảnh:WWF) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.