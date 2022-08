Top 7 quái vật đáng sợ nhất lịch sử, ai nghe cũng rùng mình

1. Hydra. Hydra là con của Echidna và Typhoon (con trai của mẹ đất Gaea, được mệnh danh là con quái vật mạnh nhất thần thoại Hy Lạp, từng đánh bại Zeus). Văn học và thơ ca Hy Lạp đã nhiều lần nhắc đến quái vật Hydra với nhiều phiên bản, nhưng nó được biết đến nhiều nhất là con quái vật đã bị dũng sĩ Heracles tiêu diệt. Máu của Hydra có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Theo truyền thuyết, việc đánh bại Hydra là điều không thể vì nếu như chặt mất một trong những chiếc đầu của nó thì sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên thay thế. Trong 9 (có phiên bản là 7) cái đầu của nó có 1 chiếc đầu bất tử, không thể tiêu diệt bằng bất cứ thứ vũ khí nào. Để có thể diệt được con quái vật này, Heracles đã nhờ người cháu Iolaus dùng đuốc châm lửa vào mỗi vết chém sau khi anh chặt đầu nó. Như vậy, đầu mới sẽ không thể mọc được từ vết chém, chỉ còn lại chiếc đầu bất tử cuối cùng. Sau khi cái đầu thứ 9 của Hydra bị chặt nốt, Heracles liền chôn nó xuống 3 tấc đất rồi dùng đá to lấp kín. Dù kết cục có phần giống nhau và thậm chí còn yếu hơn Typhoon, nhưng Hydra vẫn nổi tiếng hơn cha mình và liên tục được đưa vào những ý tưởng sáng tác truyện tranh, tiểu thuyết cho đến điện ảnh. 2. Thủy quái Kraken. Đến thế kỷ 18, dân đi biển đã truyền tai nhau câu chuyện về nỗi kinh hoàng mang tên Kraken – con quái vật với xúc tu khổng lồ chuyên đánh chìm tàu bè trên biển. Các nhà khoa học cho rằng truyền thuyết về Kraken có liên hệ với loài mực ống khổng lồ, với chiều dài có thể lên đến 18m và hiếm khi bị con người nhìn thấy vì nó sống ở những nơi cực sâu trong lòng đại dương. Những cuộc chiến ác liệt xảy ra giữa loài mực này và cá nhà táng đã được nhiều cuốn sách miêu tả như cuộc chiến giữa các hải thần. 3. Quái vật hồ Loch Ness. Quái vật hồ Loch Ness là sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, người ta cho rằng chúng sống ở hồ Loch Ness (hồ nước ngọt gần thầnh phố Inverness, Scotland). Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật này là năm 1802. Khi đó, người nông dân tên Anderson đã trông thấy một con vật rất to và đáng sợ, dài chừng 45m, trồi lên mặt nước. Cho tới ngày nay, quái vật hồ Loch Ness có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, dù các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã tốn không ít công sức để nghiên cứu. 4. Godzilla. Không lâu sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, hãng phim Toho của Nhật Bản đã tạo ra quái thú Godzilla để tượng trưng cho sức mạnh tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. Trong bộ phim đầu tiên ra mắt năm 1945, quân đội Nhật đã phải đối đầu với Godzilla – một con quái vật khổng lồ sinh ra do phóng xạ từ bom nguyên tử của Mỹ tại Thái Bình Dương. Trong bộ phim Godzilla, Mothra And King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, quái vật Godzilla được miêu tả như một mối nguy hiểm thật sự với dã tâm tàn phá, chứ không chỉ là một con quái thú đi loanh quanh đánh sập nhà cửa. 5. King Kong. King Kong mang hình dạng một con Gorilla khổng lồ, sinh sống ở một hòn đảo hoang vu chưa từng được con người khám phá (Skull Island) và được các cư dân bản địa nơi đây tôn thờ như một vị thần bảo hộ cho hòn đảo, giúp họ chống lại các sinh vật nguy hiểm khác. Tổ tiên của King Kong có lẽ đã xuất hiện từ thời tiền sử. Tuy là một quái vật nhưng King Kong rất thông minh, có tình cảm và nội tâm vô cùng sâu sắc. Nó không hề muốn làm hại con người mà chỉ nổi giận khi ngôi nhà thiên nhiên của nó bị tàn phá. Có lẽ, đặc biệt hơn cả những quái vật khác, King Kong là một biểu tượng đại diện cho sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Điểm yếu duy nhất của King Kong có lẽ là nó không hề có siêu năng lực đặc biệt gì như các quái vậtkhác ngoài sức mạnh cơ bắp thuần túy, nhưng cho dù chỉ có thế, King Kong vẫn vô cùng “bá đạo”, đại náo cả thành phố New York, là một trong số rất ít những sinh vật có thể đối đầu với Godzilla huyền thoại. 6. Quái vật đầu loa - Siren Head. Siren Head là con quái vật cao hơn 10m, với một bộ da khô và nhăn như xác ướp, với phần đầu được gắn 2 chiếc loa phát thanh. Theo truyền thuyết, Siren Head dùng 2 bộ phận hình loa gắn trên đầu để phát ra những âm thanh chói tai và khó chịu, chẳng hạn như là tiếng đài radio rè, còi hú, những âm thanh ở tầng số cao có thể gây hỏng thính giác. Ngoài ra Siren Head còn là quái vật ăn thịt rất hung dữ và dường như rất thông minh khi lợi dụng dáng hình ngụy trang thành cây cối trong rừng, bắt chước âm thanh giọng nói để thu hút con mồi. Siren Head được cho là có nhiều điểm tương đồng với Slenderman, nhưng đáng sợ và kỳ bí hơn nhiều. 7. Cerberus. Trong thần thoại Hy Lạp, Cerberus là chó săn canh cửa địa ngục của Hades, có hình dạng vô cùng kì dị với thân hình khổng lồ có 3 đầu với 1 cái đuôi rắn có thể phun độc. Ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngục khác như Orthrus, người anh em hai đầu của nó. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Hắn là đứa con thứ 2 của Echidna và Typhoon, là anh em của Chimera và Hydra. Về cơ bản, Cerberus là con quái vật canh cửa địa ngục nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhờ vào việc nó luôn là thử thách quan trọng nhất mà vô số anh hùng giả tưởng trong thời đại phải cố gắng vượt qua.

1. Hydra. Hydra là con của Echidna và Typhoon (con trai của mẹ đất Gaea, được mệnh danh là con quái vật mạnh nhất thần thoại Hy Lạp, từng đánh bại Zeus). Văn học và thơ ca Hy Lạp đã nhiều lần nhắc đến quái vật Hydra với nhiều phiên bản, nhưng nó được biết đến nhiều nhất là con quái vật đã bị dũng sĩ Heracles tiêu diệt. Máu của Hydra có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Theo truyền thuyết, việc đánh bại Hydra là điều không thể vì nếu như chặt mất một trong những chiếc đầu của nó thì sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên thay thế. Trong 9 (có phiên bản là 7) cái đầu của nó có 1 chiếc đầu bất tử, không thể tiêu diệt bằng bất cứ thứ vũ khí nào. Để có thể diệt được con quái vật này, Heracles đã nhờ người cháu Iolaus dùng đuốc châm lửa vào mỗi vết chém sau khi anh chặt đầu nó. Như vậy, đầu mới sẽ không thể mọc được từ vết chém, chỉ còn lại chiếc đầu bất tử cuối cùng. Sau khi cái đầu thứ 9 của Hydra bị chặt nốt, Heracles liền chôn nó xuống 3 tấc đất rồi dùng đá to lấp kín. Dù kết cục có phần giống nhau và thậm chí còn yếu hơn Typhoon, nhưng Hydra vẫn nổi tiếng hơn cha mình và liên tục được đưa vào những ý tưởng sáng tác truyện tranh, tiểu thuyết cho đến điện ảnh. 2. Thủy quái Kraken . Đến thế kỷ 18, dân đi biển đã truyền tai nhau câu chuyện về nỗi kinh hoàng mang tên Kraken – con quái vật với xúc tu khổng lồ chuyên đánh chìm tàu bè trên biển. Các nhà khoa học cho rằng truyền thuyết về Kraken có liên hệ với loài mực ống khổng lồ, với chiều dài có thể lên đến 18m và hiếm khi bị con người nhìn thấy vì nó sống ở những nơi cực sâu trong lòng đại dương. Những cuộc chiến ác liệt xảy ra giữa loài mực này và cá nhà táng đã được nhiều cuốn sách miêu tả như cuộc chiến giữa các hải thần. 3. Quái vật hồ Loch Ness. Quái vật hồ Loch Ness là sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, người ta cho rằng chúng sống ở hồ Loch Ness (hồ nước ngọt gần thầnh phố Inverness, Scotland). Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật này là năm 1802. Khi đó, người nông dân tên Anderson đã trông thấy một con vật rất to và đáng sợ, dài chừng 45m, trồi lên mặt nước. Cho tới ngày nay, quái vật hồ Loch Ness có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, dù các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã tốn không ít công sức để nghiên cứu. 4. Godzilla. Không lâu sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, hãng phim Toho của Nhật Bản đã tạo ra quái thú Godzilla để tượng trưng cho sức mạnh tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. Trong bộ phim đầu tiên ra mắt năm 1945, quân đội Nhật đã phải đối đầu với Godzilla – một con quái vật khổng lồ sinh ra do phóng xạ từ bom nguyên tử của Mỹ tại Thái Bình Dương. Trong bộ phim Godzilla, Mothra And King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, quái vật Godzilla được miêu tả như một mối nguy hiểm thật sự với dã tâm tàn phá, chứ không chỉ là một con quái thú đi loanh quanh đánh sập nhà cửa. 5. King Kong. King Kong mang hình dạng một con Gorilla khổng lồ, sinh sống ở một hòn đảo hoang vu chưa từng được con người khám phá (Skull Island) và được các cư dân bản địa nơi đây tôn thờ như một vị thần bảo hộ cho hòn đảo, giúp họ chống lại các sinh vật nguy hiểm khác. Tổ tiên của King Kong có lẽ đã xuất hiện từ thời tiền sử. Tuy là một quái vật nhưng King Kong rất thông minh, có tình cảm và nội tâm vô cùng sâu sắc. Nó không hề muốn làm hại con người mà chỉ nổi giận khi ngôi nhà thiên nhiên của nó bị tàn phá. Có lẽ, đặc biệt hơn cả những quái vật khác, King Kong là một biểu tượng đại diện cho sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Điểm yếu duy nhất của King Kong có lẽ là nó không hề có siêu năng lực đặc biệt gì như các quái vậtkhác ngoài sức mạnh cơ bắp thuần túy, nhưng cho dù chỉ có thế, King Kong vẫn vô cùng “bá đạo”, đại náo cả thành phố New York, là một trong số rất ít những sinh vật có thể đối đầu với Godzilla huyền thoại. 6. Quái vật đầu loa - Siren Head. Siren Head là con quái vật cao hơn 10m, với một bộ da khô và nhăn như xác ướp, với phần đầu được gắn 2 chiếc loa phát thanh. Theo truyền thuyết, Siren Head dùng 2 bộ phận hình loa gắn trên đầu để phát ra những âm thanh chói tai và khó chịu, chẳng hạn như là tiếng đài radio rè, còi hú, những âm thanh ở tầng số cao có thể gây hỏng thính giác. Ngoài ra Siren Head còn là quái vật ăn thịt rất hung dữ và dường như rất thông minh khi lợi dụng dáng hình ngụy trang thành cây cối trong rừng, bắt chước âm thanh giọng nói để thu hút con mồi. Siren Head được cho là có nhiều điểm tương đồng với Slenderman, nhưng đáng sợ và kỳ bí hơn nhiều. 7. Cerberus. Trong thần thoại Hy Lạp, Cerberus là chó săn canh cửa địa ngục của Hades, có hình dạng vô cùng kì dị với thân hình khổng lồ có 3 đầu với 1 cái đuôi rắn có thể phun độc. Ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngục khác như Orthrus, người anh em hai đầu của nó. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Hắn là đứa con thứ 2 của Echidna và Typhoon, là anh em của Chimera và Hydra. Về cơ bản, Cerberus là con quái vật canh cửa địa ngục nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhờ vào việc nó luôn là thử thách quan trọng nhất mà vô số anh hùng giả tưởng trong thời đại phải cố gắng vượt qua.