Top 32 giống mèo nhà hot nhất thế giới (2)

Mèo tai cụp (Scottish Fold) là một giống mèo nhà có đột biến gen trội tự nhiên ảnh hưởng đến sụn khắp cơ thể, khiến tai “gập” lại, cụp xuống phía trước đầu. Điều này khiến chúnghay được mô tả là có ngoại hình “giống cú mèo”. Singapura là một trong những giống mèo nhỏ nhất, nổi tiếng với đôi mắt và đôi tai to, bộ lông màu nâu và chiếc đuôi nhỏ nhắn. Abyssinian là một giống mèo nhà lông ngắn có bộ lông mang màu cát đặc trưng. Chúng được cho là có nguồn gốc từ Abyssinian, vùng đất lịch sử mà ngày nay là một phần của Ethiopia. Mèo Bali là một giống mèo nhà lông dài với màu lông kiểu mèo Xiêm và đôi mắt xanh quyến rũ. Mèo giày tuyết hay mèo Snowshoe là một giống mèo được tạo ra ở Mỹ vào những năm 1960. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở Philadelphia, khi một con mèo Xiêm sinh ra ba chú mèo con có bàn chân trắng. Mèo Korat là một giống mèo nhà lông ngắn, màu xám, có thân hình từ nhỏ đến trung bình. Tỷ lệ mỡ cơ thể thấp khiến cơ thể của chúng nặng bất thường so với vẻ bên ngoài. Toyger là giống mèo ra đời từ việc nhân giống mèo mướp lông ngắn để khiến chúng trông giống như một “con hổ đồ chơi”, vì bộ lông sọc của chúng gợi nhớ đến loài hổ. Nebelung là một giống mèo có thân hình dài, đôi mắt to màu xanh lá cây, bộ lông dài và rậm và tính tình ôn hòa. Mèo Miến Điện là một giống mèo nhà có nguồn gốc từ khu vực biên giới Thái Lan - Miến Điện hiện nay và được phát triển ở Mỹ và Anh. Mèo lông ngắn châu Âu là một giống mèo nhà có nguồn gốc từ Thụy Điển. Chúng thường bị nhầm lẫn với những con mèo nhà điển hình trên khắp châu Âu. Kiểu lông mướp rất phổ biến ở giống mèo này. Giống mèo Ragamuffin là một biến thể của giống mèo Ragdoll, được công nhận như một giống riêng biệt vào năm 1994. Chúng có tính cách thân thiện và bộ lông dày giống thỏ. Chartreux là một giống mèo quý hiếm của Pháp. Chúng có cơ thể vạm vỡ với các chi tương đối ngắn, màu lông xám đặc trưng. Ocicat là một giống mèo có diện mạo rất giống mèo rừng nhưng tính khí ôn hòa và không mang trong mình nguồn gen hoang dã. Tên của chúng được đặt phỏng theo tên loài mèo gấm ocelot. Mèo Van Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Van) là một giống mèo nhà lông ngắn, được phát triển ở Vương quốc Anh từ việc tuyển chọn những con mèo thu được từ các thành phố khác nhau ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mèo Ba Tư là một giống mèo lông dài có nguồn gốc từ vùng đất Ba Tư (nay là Iran). Chúng có bộ mặt ngắn đặc trưng, không thể nhầm với các giống mèo khác. Mèo cộc đuôi Nhật Bản là một nòi mèo nhà có đặc điểm nổi bật là chiếc đuôi rất ngắn, giống như đuôi của thỏ. Dạng tam thể của chúng rất được ưa chuộng trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Mèo tai cụp (Scottish Fold) là một giống mèo nhà có đột biến gen trội tự nhiên ảnh hưởng đến sụn khắp cơ thể, khiến tai “gập” lại, cụp xuống phía trước đầu. Điều này khiến chúnghay được mô tả là có ngoại hình “giống cú mèo”. Singapura là một trong những giống mèo nhỏ nhất, nổi tiếng với đôi mắt và đôi tai to, bộ lông màu nâu và chiếc đuôi nhỏ nhắn. Abyssinian là một giống mèo nhà lông ngắn có bộ lông mang màu cát đặc trưng. Chúng được cho là có nguồn gốc từ Abyssinian, vùng đất lịch sử mà ngày nay là một phần của Ethiopia. Mèo Bali là một giống mèo nhà lông dài với màu lông kiểu mèo Xiêm và đôi mắt xanh quyến rũ. Mèo giày tuyết hay mèo Snowshoe là một giống mèo được tạo ra ở Mỹ vào những năm 1960. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở Philadelphia, khi một con mèo Xiêm sinh ra ba chú mèo con có bàn chân trắng. Mèo Korat là một giống mèo nhà lông ngắn, màu xám, có thân hình từ nhỏ đến trung bình. Tỷ lệ mỡ cơ thể thấp khiến cơ thể của chúng nặng bất thường so với vẻ bên ngoài. Toyger là giống mèo ra đời từ việc nhân giống mèo mướp lông ngắn để khiến chúng trông giống như một “con hổ đồ chơi”, vì bộ lông sọc của chúng gợi nhớ đến loài hổ. Nebelung là một giống mèo có thân hình dài, đôi mắt to màu xanh lá cây, bộ lông dài và rậm và tính tình ôn hòa. Mèo Miến Điện là một giống mèo nhà có nguồn gốc từ khu vực biên giới Thái Lan - Miến Điện hiện nay và được phát triển ở Mỹ và Anh. Mèo lông ngắn châu Âu là một giống mèo nhà có nguồn gốc từ Thụy Điển. Chúng thường bị nhầm lẫn với những con mèo nhà điển hình trên khắp châu Âu. Kiểu lông mướp rất phổ biến ở giống mèo này. Giống mèo Ragamuffin là một biến thể của giống mèo Ragdoll, được công nhận như một giống riêng biệt vào năm 1994. Chúng có tính cách thân thiện và bộ lông dày giống thỏ. Chartreux là một giống mèo quý hiếm của Pháp. Chúng có cơ thể vạm vỡ với các chi tương đối ngắn, màu lông xám đặc trưng. Ocicat là một giống mèo có diện mạo rất giống mèo rừng nhưng tính khí ôn hòa và không mang trong mình nguồn gen hoang dã. Tên của chúng được đặt phỏng theo tên loài mèo gấm ocelot. Mèo Van Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Van) là một giống mèo nhà lông ngắn, được phát triển ở Vương quốc Anh từ việc tuyển chọn những con mèo thu được từ các thành phố khác nhau ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mèo Ba Tư là một giống mèo lông dài có nguồn gốc từ vùng đất Ba Tư (nay là Iran). Chúng có bộ mặt ngắn đặc trưng, không thể nhầm với các giống mèo khác. Mèo cộc đuôi Nhật Bản là một nòi mèo nhà có đặc điểm nổi bật là chiếc đuôi rất ngắn, giống như đuôi của thỏ. Dạng tam thể của chúng rất được ưa chuộng trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.