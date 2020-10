Top 10 phát minh thay đổi thế giới nhưng sớm “chết yểu”

Đối với những người thuộc một thế hệ trước, hiếm có công nghệ nào mang tính hoài cổ như băng cassette VHS, được phát triển vào những năm 1970 tại Nhật Bản. Tuy sau đó được thay thế bởi DVD vào năm 1997, cho đến nay băng VHS vẫn là một trong những món đồ công nghệ được đánh giá vào được sưu tầm bởi những người đam mê, yêu thích phẩm vật từ quá khứ. Được mệnh danh là thần chết, kẻ hủy diệt thế giới, bom hạt nhân giáng xuống Nhật Bản ngày 16/7 năm 1945 khiến khoảng 200.000 người tử vong là một trong những sự kiện chết chóc đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Máy chụp ảnh dương bản được phát minh bởi người Pháp Louis Daguerre vào năm 1839. Hình ảnh thành phẩm tuy không có pixel nhưng lại có độ nét đáng kinh ngạc khi phóng đại. Khoảng giữa thế kỷ 19, kỹ thuật này bị thay thế bởi kỹ thuật chụp hình âm bản vì rẻ hơn và dễ tái tạo hơn dù chất lượng không bằng. Đĩa than là lưu trữ âm thanh chính yếu cho tới tận cuối của thế kỷ 20, thay thế cho lưu trữ âm thanh dạng ống kể từ những năm 1920. Cho tới thập niên 1980, lưu trữ kỹ thuật số, đặc biệt với sự ra đời của CD, chiếm ưu thế trên thị trường, và đĩa than bớt xuất hiện kể từ năm 1991. Năm 1970, đồng hồ điện tử là một phần trong cơn sốt lớn gồm TV di động đeo tay và trò chơi điện tử. Nhưng dòng đồng hồ Databank Casio ra mắt vào năm 1983 đã đẩy sự cuồng nhiệt lên một tầm cao mới. Dòng đồng hồ Databank vẫn mang tính biểu tượng và sản xuất cho đến ngày nay dù bị thay thế bởi các dòng đồng hộ đeo tay thông minh khác. Khí cầu bay lên nhờ bơm khí hydro - nguyên tố nhẹ nhất và dồi dào nhất trên Trái Đất nhưng do có phản ứng cháy đã gây ra nhiều thương vong trong quá khứ. Giair pháp thay thế là khí trơ heli nhưng lại quá hiếm và đắt tiền. Nhưng vì lợi ích giảm khí nhà kính hiện tại, khí cầu dùng hydro được được nghiên cứu để hồi sinh lại trong ngành vận chuyển hàng hóa. Mô hình thương mại của máy đánh chữ đầu tiên là Malling-Hansen Writing Ball, được phát minh tại Copenhagen, Đan Mạch vào năm 1865. Một hình dạng gây tò mò giống như một con nhím cơ học, Writing Ball được ví như MacBook Pro thời đó. Mặc dù được những người đam mê sưu tầm, nhưng máy đánh chữ thủ công cũng lỗi thời như bút lông. Morse đã phát minh công nghệ tức thời đầu tiên trên thế giới của ngành truyền thông. Nhưng vào năm 1876, một phát minh khác đã làm lu mờ công nghệ đáng chú ý của Morse - điện thoại. Tuy nhiên, đến nay, mã Morse vẫn còn được sử dụng để truyền tin khẩn trong quân đội. Phòng thay đồ trên xe kéo được tạo nên vào thế kỷ 18 nhằm hạn chế cái nhìn soi mói của phái mạnh từ bờ biển. Nhưng khi thế kỷ 20 phát triển, phong tục tắm biển công cộng cả nam cả nữ từng bị cấm đã được chấp nhận rộng rãi. Cỗ xe thay đồ di động đã trở thành đồ bỏ đi theo đó là sự nở rộ phá cách - những bộ bikini. Súng máy hoạt động bằng giật đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Hiram Maxim, người Mỹ vào năm 1884 và đã làm thay đổi cục diện chiến tranh bởi sức mạnh chết chóc. Mặc dù dễ bị gây nhiễu và cuối cùng bị loại bỏ bởi vũ khí hiệu quả hơn, Súng Maxim vẫn được phục vụ trong quân đội phương Tây trong suốt Thế chiến thứ nhất.

Đối với những người thuộc một thế hệ trước, hiếm có công nghệ nào mang tính hoài cổ như băng cassette VHS, được phát triển vào những năm 1970 tại Nhật Bản. Tuy sau đó được thay thế bởi DVD vào năm 1997, cho đến nay băng VHS vẫn là một trong những món đồ công nghệ được đánh giá vào được sưu tầm bởi những người đam mê, yêu thích phẩm vật từ quá khứ. Được mệnh danh là thần chết, kẻ hủy diệt thế giới, bom hạt nhân giáng xuống Nhật Bản ngày 16/7 năm 1945 khiến khoảng 200.000 người tử vong là một trong những sự kiện chết chóc đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Máy chụp ảnh dương bản được phát minh bởi người Pháp Louis Daguerre vào năm 1839. Hình ảnh thành phẩm tuy không có pixel nhưng lại có độ nét đáng kinh ngạc khi phóng đại. Khoảng giữa thế kỷ 19, kỹ thuật này bị thay thế bởi kỹ thuật chụp hình âm bản vì rẻ hơn và dễ tái tạo hơn dù chất lượng không bằng. Đĩa than là lưu trữ âm thanh chính yếu cho tới tận cuối của thế kỷ 20, thay thế cho lưu trữ âm thanh dạng ống kể từ những năm 1920. Cho tới thập niên 1980, lưu trữ kỹ thuật số, đặc biệt với sự ra đời của CD, chiếm ưu thế trên thị trường, và đĩa than bớt xuất hiện kể từ năm 1991. Năm 1970, đồng hồ điện tử là một phần trong cơn sốt lớn gồm TV di động đeo tay và trò chơi điện tử. Nhưng dòng đồng hồ Databank Casio ra mắt vào năm 1983 đã đẩy sự cuồng nhiệt lên một tầm cao mới. Dòng đồng hồ Databank vẫn mang tính biểu tượng và sản xuất cho đến ngày nay dù bị thay thế bởi các dòng đồng hộ đeo tay thông minh khác. Khí cầu bay lên nhờ bơm khí hydro - nguyên tố nhẹ nhất và dồi dào nhất trên Trái Đất nhưng do có phản ứng cháy đã gây ra nhiều thương vong trong quá khứ. Giair pháp thay thế là khí trơ heli nhưng lại quá hiếm và đắt tiền. Nhưng vì lợi ích giảm khí nhà kính hiện tại, khí cầu dùng hydro được được nghiên cứu để hồi sinh lại trong ngành vận chuyển hàng hóa. Mô hình thương mại của máy đánh chữ đầu tiên là Malling-Hansen Writing Ball, được phát minh tại Copenhagen, Đan Mạch vào năm 1865. Một hình dạng gây tò mò giống như một con nhím cơ học, Writing Ball được ví như MacBook Pro thời đó. Mặc dù được những người đam mê sưu tầm, nhưng máy đánh chữ thủ công cũng lỗi thời như bút lông. Morse đã phát minh công nghệ tức thời đầu tiên trên thế giới của ngành truyền thông. Nhưng vào năm 1876, một phát minh khác đã làm lu mờ công nghệ đáng chú ý của Morse - điện thoại. Tuy nhiên, đến nay, mã Morse vẫn còn được sử dụng để truyền tin khẩn trong quân đội. Phòng thay đồ trên xe kéo được tạo nên vào thế kỷ 18 nhằm hạn chế cái nhìn soi mói của phái mạnh từ bờ biển. Nhưng khi thế kỷ 20 phát triển, phong tục tắm biển công cộng cả nam cả nữ từng bị cấm đã được chấp nhận rộng rãi. Cỗ xe thay đồ di động đã trở thành đồ bỏ đi theo đó là sự nở rộ phá cách - những bộ bikini. Súng máy hoạt động bằng giật đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Hiram Maxim, người Mỹ vào năm 1884 và đã làm thay đổi cục diện chiến tranh bởi sức mạnh chết chóc. Mặc dù dễ bị gây nhiễu và cuối cùng bị loại bỏ bởi vũ khí hiệu quả hơn, Súng Maxim vẫn được phục vụ trong quân đội phương Tây trong suốt Thế chiến thứ nhất.