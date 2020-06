Tộc trưởng Độ Mixi bị fan "bóc mẽ" biệt tài độc nhất làng eSports

Là một trong tứ hoàng streamer của làng eSports Việt, Độ Mixi sở hữu lượng fan khủng nhờ kỹ năng chơi game đỉnh cao, lối nói chuyện hài hước và những lời khuyên chân thành mỗi khi lên sóng stream. Chính vì vậy mỗi khi Tộc trưởng có thông báo nghỉ stream là dân tình lại được phen kêu trời kêu đất. Bởi lẽ "trốn stream" dường như đã trở thành món đặc sản không thể thiếu của kênh Độ Mixi, từ gia đình, bạn bè đến công việc đều trở thành cái cớ để Tộc trưởng ''lươn lẹo''. Những lý do này cũng khiến fan của anh cảm thấy thú vị, chính là dịp để bóc mẽ, troll ngược idol. Lý do điển hình nhất trong 1001 lần trốn livestream của Độ Mixi là nhờ tới sự giúp đỡ của hai nhóc tì Sói và Cáo. Hình ảnh ông bố trẻ ''một nách hai con'' hay những bức ảnh con trai Tùng Sói xuất hiện đã trở nên quá quen thuộc với Bộ Tộc Mixi Gaming, giúp cho Độ Mixi trốn stream dễ dàng. Loạt ảnh đáng yêu của hai nhóc tì nhà Mixigaming hay thậm chí cả chú mèo ''quái thú'' đã nhận được lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng vì sự lầy chuẩn phong cách có bố là gamer. ''Bóc mẽ'' là vậy nhưng phần lớn người hâm mộ đều bị thuyết phục bởi lý do đặc biệt này. Bởi khi Độ Mixi phải dành quá nhiều thời gian cho việc livestream với khung giờ có phần "trái khoáy" thì việc đôi lúc tranh thủ thời gian chăm lo cho gia đình là điều đúng đắn. Khi bản thân ra tay hay nhờ đến hình ảnh thương hiệu của con trai đã không còn tác dụng, nam streamer Độ Mixi còn nhờ đến cả bà xã giúp mình trốn stream. Hay những tình huống mất điện đúng giờ stream khiến fan tranh thủ liên tục thả biểu tượng haha. Bức ảnh demo dự án "Độ Ca 2" cũng được lấy để làm công cụ "trốn stream". Vẫn là câu chào quen thuộc trước khi lôi cả bạn thân làm ''công cụ'' trốn lên sóng hoàn hảo. Khi Độ Mixi chơi Tiktok. Nguồn: Youtube

Là một trong tứ hoàng streamer của làng eSports Việt, Độ Mixi sở hữu lượng fan khủng nhờ kỹ năng chơi game đỉnh cao, lối nói chuyện hài hước và những lời khuyên chân thành mỗi khi lên sóng stream. Chính vì vậy mỗi khi Tộc trưởng có thông báo nghỉ stream là dân tình lại được phen kêu trời kêu đất. Bởi lẽ "trốn stream" dường như đã trở thành món đặc sản không thể thiếu của kênh Độ Mixi, từ gia đình, bạn bè đến công việc đều trở thành cái cớ để Tộc trưởng ''lươn lẹo''. Những lý do này cũng khiến fan của anh cảm thấy thú vị, chính là dịp để bóc mẽ, troll ngược idol. Lý do điển hình nhất trong 1001 lần trốn livestream của Độ Mixi là nhờ tới sự giúp đỡ của hai nhóc tì Sói và Cáo. Hình ảnh ông bố trẻ ''một nách hai con'' hay những bức ảnh con trai Tùng Sói xuất hiện đã trở nên quá quen thuộc với Bộ Tộc Mixi Gaming, giúp cho Độ Mixi trốn stream dễ dàng. Loạt ảnh đáng yêu của hai nhóc tì nhà Mixigaming hay thậm chí cả chú mèo ''quái thú'' đã nhận được lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng vì sự lầy chuẩn phong cách có bố là gamer. ''Bóc mẽ'' là vậy nhưng phần lớn người hâm mộ đều bị thuyết phục bởi lý do đặc biệt này. Bởi khi Độ Mixi phải dành quá nhiều thời gian cho việc livestream với khung giờ có phần "trái khoáy" thì việc đôi lúc tranh thủ thời gian chăm lo cho gia đình là điều đúng đắn. Khi bản thân ra tay hay nhờ đến hình ảnh thương hiệu của con trai đã không còn tác dụng, nam streamer Độ Mixi còn nhờ đến cả bà xã giúp mình trốn stream. Hay những tình huống mất điện đúng giờ stream khiến fan tranh thủ liên tục thả biểu tượng haha. Bức ảnh demo dự án "Độ Ca 2" cũng được lấy để làm công cụ "trốn stream". Vẫn là câu chào quen thuộc trước khi lôi cả bạn thân làm ''công cụ'' trốn lên sóng hoàn hảo. Khi Độ Mixi chơi Tiktok. Nguồn: Youtube