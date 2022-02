Tìm thấy hạt lạ màu đen, chuyên gia thốt lên: "Báu vật nghìn năm!"

Một người dân sống gần công trường xây dựng ở thị trấn Hình Khẩu, thành phố Khai Phong thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã vô tình phát hiện một vài viên đá màu đen kỳ lạ. Chúng chỉ to bằng hạt lạc, bề ngoài nhẵn bóng, có màu nâu đen. Có người bóc thử ra xem thì phát hiện đây là hạt sen, khi ăn rất bùi và ngọt. Sau khi biết chuyện, một nhóm chuyên gia đã tới xem xét và phân tích. Họ vô cùng bất ngờ khi những hạt sen này đã có tuổi đời lên tới hơn 1200 năm, từ thời nhà Tống. Đây có thể xem là những hạt sen lâu đời nhất được tìm thấy ở Trung Quốc, với các chuyên gia chúng có thể coi như "báu vật nghìn năm". Tuy những hạt sen cổ này không bán được nhiều tiền nhưng đối với các nhà khảo cổ, chúng cũng giống như các di tích văn hóa có giá trị nghiên cứu rất cao. Bởi sự xuất hiện của hạt sen thời Tống đã xác nhận rằng những ghi chép về sự thay đổi của sông Hoàng Hà và sự ra đời của các địa danh trong ghi chép lịch sử là thật. Điều khiến các chuyên gia quan tâm hơn nữa chính là phương pháp bảo quản của người xưa. Không rõ bằng cách nào họ có thể giữ những hạt sen hơn 1.000 tuổi mà không bị phân hủy. Hạt sen có hàm lượng các chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp. Trong y học, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các loại bệnh như suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn kém, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu. Trong 100g hạt sen có chứa 350 calo, 63-68g carbohydrate, 17-18g protein, nhưng chỉ có 1,9-2,5g mỡ, còn lại là các thành phần khác như nước, khoáng chất khác. Theo kết quả nghiên cứu, trung bình cứ 100 gam hạt sen khô có thể cung cấp khoảng 18g protein chất lượng cao và chất xơ. Đặc biệt, hạt sen không chứa đường mà lại có hương vị thơm ngon hợp với sở thích của nhiều người. Hạt sen còn được gọi là liên nhục, có vị ngọt, tính bình và thành phần chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Trong Đông y, hạt sen là một món ăn ngon, bổ và cũng là một vị thuốc quý có tác dụng dưỡng tâm an thần, ích thận, bổ tỳ. Bên cạnh đó có thể cải thiện tình trạng di tinh, mộng tinh ở nam giới hay bệnh tiêu chảy, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV.

