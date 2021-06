Thảo dược quý “4 năm có 1” khiến hàng trăm người đổ vào rừng

Hàng trăm người dân địa phương ở nhiều huyện vùng cao đang đổ xô vào các cánh rừng để khai thác ươi. Giá thu mua ươi bình quân khoảng 190 nghìn đến 220 nghìn đồng mỗi ký, mang lại thu nhập tốt cho người dân. Hạt ươi (hay còn được gọi là hạt đười ươi) là một loại quả được lấy từ cây ươi, tên tiếng Anh của loại cây này là Scaphium macropodum. Cây ươi được trồng nhiều ở những vùng như Biên Hòa, Bà Rịa, Bình Định... ngoài ra còn thấy ở Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Cây ươi là một loại cây thân gỗ, 4 năm lại cho trái chín 1 lần, quả ươi chín bên ngoài có màu nâu vàng, vỏ quả mỏng. Người ta thường thu hoạch hạt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến hết tháng 5. Quả được phơi hoặc sấy khô để bảo quản được lâu, khi ngâm với nước thì hạt nở rất to (gấp 8 - 10 lần) thành một chất như thạch màu nâu nhạt, vị hơi chát và mát. Thành phần của hạt ươi có chứa tinh bột, sterculin, bassorin, chất béo, chất nhầy, chất đắng và tanin. Phần đường trong hạt gồm chủ yếu là galactose, pentose và arabinose. Trong hạt có chứa nhiều thành phần dưỡng chất mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và chữa bệnh. Hạt ươi có tính hàn, vị ngọt, mang lại tác dụng giải độc, thanh nhiệt, làm mát gan, loại bỏ độc tố gây hại cho cơ thể ra ngoài rất hiệu quả. Tác dụng chữa ho, viêm họng của hạt ươi đến từ ba loại đường là galactose, pentose và arabinose. Ba loại đường này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp sát khuẩn khoang miệng, tiêu diệt vi khuẩn, virus trong cổ họng, ngăn ngừa tình trạng viêm nhễm, sưng đau. Hạt ươi có nhiều giá trị trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về cột sống, xương khớp và đặc biệt là bệnh gai cột sống. Nhiều nghiên cứu y học trên thế giới đã chỉ ra: Tất cả 3 loại đường trong hạt ươi có khả năng làm thuyên giảm nhanh cơn đau nhức, cơ cứng khớp do các bệnh lý xương khớp gây ra. Bên cạnh đó, phần nhân của hạt ươi còn chứa 2 loại hoạt chất có giá trị y học cao là bassorin và sterculin. 2 hoạt chất này có tác dụng làm giảm nhanh các cơn đau nhức, kiểm soát và phục hồi tình trạng rối loạn thần kinh thực vật, đi tiểu thất thường và mất cân bằng do gai cột sống gây ra. Hạt ươi giúp giải nhiệt, thải độc cơ thể nên cũng có tác dụng điều trị táo bón do nhiệt. Bên cạnh đó, hạt ươi là loại hạt hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, được nhiều người kiểm chứng và hiệu quả thật sự, giúp thuyên giảm bệnh tình chỉ sau vài ngày sử dụng. Một trong những công dụng hữu ích nhất của hạt ươi đó chính là lợi tiểu. Sử dụng hạt đười ươi lâu dài, các cơn đau do tiểu rắt, tiểu buốt, đi tiểu nhiều lần sẽ thuyên giảm rõ rệt, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như sỏi thận, sỏi mật... Mặc dù hạt ươi có nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu sử dụng quá liều có thể gây một số tác dụng phụ như buồn nôn, ho ra đờm. Nếu gặp tác dụng phụ hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để điều chỉnh lại liều lượng uống mỗi ngày. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui Khỏe Mỗi Ngày

