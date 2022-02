Tìm thấy “á thần” trong các hành tinh, sinh ra từ hư không

Một cặp sao lùn nâu kỳ lạ đã được phát hiện từ dữ liệu của Cơ quan Khảo sát năng lượng tối (DES), sau đó xác nhận thêm bằng Quang phổ kế cận hồng ngoại Echellette (NIRES) đặt trên Kính thiên văn Keck II. Chúng được đặt tên là CWISE J014611.20-050850.0AB. Đây là cặp sao lùn nâu có khoảng cách rộng nhất từng được xác định, bị phân tách đến 129 đơn vị thiên văn. 1 đơn vị thiên văn (AU) bằng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất, tức cặp sao này nằm cách nhau một khoảng không gian gấp 129 lần Mặt Trời với Trái Đất. Dù ở khoảng cách xa như vậy nhưng chúng vẫn là một cặp đôi, vẫn kết nối trong vũ điệu riêng. Sao lùn nâu vốn là các vật thể mờ, mát, có kích thước nằm giữa các hành tinh khí khổng lồ và một ngôi sao nhỏ. Đôi khi chúng được gọi là ngôi sao thất bại. Chúng thường hơi nhỏ để có thể duy trì phải ứng tổng hợp hydro ở lõi. Nhưng nếu coi chúng là hành tinh cũng không đúng vì chúng lại hơi lớn và "cao cấp" hơn, còn giữ được vài thuộc tính của sao. Chúng cũng không có sao mẹ mà nằm lẻ loi, sinh ra trực tiếp từ các đám mây phân tử, giống như một vị "á thần" trong thế giới hành tinh, ra đời từ hư không. Phát hiện mới của nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Bang Arizona (Mỹ) này vô cùng đáng chú ý bởi sao lùn nâu rất hiếm khi được tìm thấy theo cặp. Ngạc nhiên hơn, do rất nhỏ so với sao nên sao lùn nâu nếu thành cặp luôn ở gần nhau. Nhưng CWISE J014611.20-050850.0AB không như thế, chúng cách nhau khoảng cách vô cùng xa. Sao lùn nâu là một vật thể sao nó không có khả năng tạo ra phản ứng hạt nhân như một ngôi sao thông thường. Nó không có đủ khối lượng để tạo ra sự giả mạo của riêng mình như một ngôi sao có thể. Đây là lý do chính khiến nó có thể dễ bị nhầm lẫn với hành tinh. Hầu hết các sao lùn nâu là sao lùn đỏ không kích hoạt phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nó có khả năng có các hành tinh xung quanh nó và có thể phát ra ánh sáng mặc dù nó có phần yếu hơn. Một đặc điểm khác là chúng đủ lạnh để có thể giữ được bầu khí quyển giống như một hành tinh. Đó là một trong những lý do tại sao nó thường bị nhầm với các hành tinh lớn. Nó được tạo thành chủ yếu từ hydro phân tử và rất lạnh vì nhiệt độ không vượt quá 100 độ Kelvin. Khi quan sát qua kính thiên văn, có thể nhìn thấy một điểm tối, mờ đục. Đây là những đám mây được hình thành bởi nguyên liệu thô mà từ đó tạo ra sao lùn nâu. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

