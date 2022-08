Tiết lộ nóng: UFO từng xuất hiện 60 lần trong vòng 1 tháng?

Surender Singh từng giữ chức Tổng chỉ huy Lực lượng an ninh công nghiệp miền trung (CISF) cho biết chỉ trong tháng 4/2016 đã có 60 lần xuất hiện UFO tại sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) tại New Delhi. Được biết, mọi trường hợp bắt gặp UFO đều được báo cáo lên ông Surender Singh. Bên cạnh đó, ông Singh cho biết nhiều trường hợp là khinh khí cầu, diều bay, đèn lồng và bút laser, nhưng vẫn còn những trường hợp chưa thể giải thích. "Các trường hợp này rất đáng để cân nhắc. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả một cách nghiêm túc. Chúng tôi cho rằng UFO có thực và sẽ tiến hành mọi quy trình kiểm tra", Singh nói. Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho hơn 300 khu công nghiệp bao gồm các nhà máy hạt nhân, sân bay, cơ quan vũ trụ, giếng dầu, nhà máy lọc dầu, cảng chính, nhà máy thủy/nhiệt điện, CISF gồm hơn 165.000 người và là lực lượng an ninh công nghiệp lớn nhất thế giới. Ấn Độ là một trong những nền văn minh có lịch sử phát triển lâu đời nhất thế giới. Khi khám phá các bằng chứng khảo cổ tiếng Phạn đã khiến những nhà nghiên cứu bất ngờ bởi sự xuất hiện của UFO. Rất nhiều bằng chứng cổ xưa của các nền văn minh lâu đời xuất hiện những vật thể bay không xác định (UFO) như trong các bức họa hay câu chuyện. Nhưng sự đề cập tới vật thể bay ở Ấn Độ có thể xem là trường hợp cổ xưa nhất. Theo các chuyên gia, "Vedas" là câu chuyện nói về 2 vật thể bay đã tới thăm Ấn Độ thời cổ đại, được mô tả lại trong một bản viết bằng tiếng Phạn cổ. Chúng được mô tả là những vật thể "chưa từng có trên Trái Đất" lúc bấy giờ với công nghệ vượt xa trí tưởng tượng của con người. Trong cuốn sách cổ của Vaimanika Shastra cũng nói về những phi thuyền điều khiển tâm trí con người với công nghệ của họ. Ngoài ra cuốn sách còn đề cập tới sự bay lên và không trọng lượng 6000 năm trước. Theo Tiến sĩ V. Raghavam, người nổi tiếng thông thái tiếng Phạn và Âm nhạc học, tác giả của hơn 120 cuốn sách và 1200 bài báo, đồng thời chiến thắng giải Sahitya Akademi về tiếng Phạn năm 1966, ông cho biết những chữ Phạn cổ nói về một loài người sống ở hành tinh khác và đã tới thăm người Ấn cổ từ hàng ngàn năm trước. Cách đây khoảng 2 thiên niên kỷ, các bài thơ, sử thi và các văn bản tôn giáo có ghi chép về những cỗ máy biết bay được gọi là "Vimanas". Cỗ xe này thường được miêu tả chẳng khác nào một chiếc nón lơ lửng giữa bầu trời! Người Ấn còn miêu tả Vimanas là một vật thể bay hình ống hay hình tròn, có 2 tầng, bay nhanh ngang ngửa tốc độ của gió và phát ra những âm thanh... du dương. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm thấy bức bích họa 10 000 năm tuổi về UFO và hình ảnh người ngoài hành tinh cách thành phố Raipur 130km kể từ hai ngôi làng Chandeli và Gotitola. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

