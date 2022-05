Tiết lộ loạt màu sắc xuất hiện trên iPhone 14 Pro Max: Cực ấn tượng!

Theo những hình ảnh được Front Page Tech tiết lộ, iPhone 14 Pro Max sẽ có 4 màu sắc ấn tượng: Vàng, Đen, Trắng, Tím. Thiết kế của iPhone 14 Pro Max gần giống iPhone 13 Pro Max và chỉ nhỉnh hơn một chút về độ dày của thiết bị. Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ.Bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có hai phần đục lỗ được đặt cạnh nhau. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display). Tính năng này cho phép thiết bị có thể hiển thị thời gian và một số thông báo quan trọng mà không cần phải bật sáng màn hình. Có nguồn tin cho biết, Apple sẽ hợp tác với LG Innotek để trang bị camera selfie chất lượng cao cho thế hệ iPhone 14. Camera selfie trên iPhone 14 được cho là sẽ hỗ trợ khả năng lấy nét tự động, cùng với khẩu độ lớn f/1.9, cho phép chụp ảnh tốt hơn và sắc nét hơn trong môi trường thiếu sáng. Bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ được trang bị chip đời mới, trong khi các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ dùng chip A15. Dù vậy, để tránh nhận phải sự chỉ trích từ phía người dùng, nhiều khả năng Apple sẽ sửa lại con chip A15 và đổi tên thành A16. Ngoài ra, Apple có thể sẽ sử dụng lại bộ vi xử lý A16 Bionic trên iPhone 14 Pro Max với các tùy chọn bộ nhớ: RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB, 512 GB hoặc có thể lên đến 1 TB. Giá bán của thế hệ iPhone 14 được cho là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Một điểm đáng chú ý khác đến từ pin Lithium-ion không thể tháo rời và hỗ trợ sạc nhanh 35 W. Đây được xem là nâng cấp đáng giá của Apple giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc thiết bị. Dự kiến, iPhone 14 Pro Max vẫn sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6,7 inch, trong khi phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có màn hình 6,1 inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

