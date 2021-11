Tiết lộ cực choáng về "quái vật” vũ trụ sắp va chạm chúng ta

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Tatsuya Akiba từ Đại học Colorado ở Boulder (Mỹ) vừa qua đã giải mã thành công thứ có hình dạng rất bí ẩn ở trung tâm của thiên hà "Tiên Nữ" (Andromeda). Cụ thể,thứ có hình dạng bí ẩn chính là một cụm sao kỳ dị nằm ở trung tâm của Tiên Nữ. Thông thường ở trung tâm một thiên hà sẽ xuất hiện cụm sao đối xứng, nhưng cụm sao của Tiên Nữ hoàn toàn méo mó, giống như bị một thứ gì đó đập vào làm biến dạng. Nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng đó là dấu hiệu của sự hợp nhất của 2 lỗ đen siêu khối đều từng là lỗ đen trung tâm của thiên hà. Để chứng minh điều này, các tác giả đã chạy mô phỏng máy tính về các vụ va chạm lỗ đen siêu lớn và nhận thấy lực tạo ra đủ để kéo quỹ đạo của các ngôi sao gần trung tâm thiên hà thành một hình bầu dục kéo dài, như những gì đã thấy trong thiên hà Tiên Nữ.Nguyên nhân Tiên Nữ có tới 2 lỗ đen trung tâm là vì nó từng nuốt một thiên hà khác. Khi thiên hà va chạm và hợp nhất, 2 lỗ đen trung tâm sẽ quay quanh nhau, tăng tốc độ trước khi đập vào nhau trong một sự kiện khủng khiếp rồi hợp nhất. Hiện nay Tiên Nữ chỉ còn một lỗ đen duy nhất bởi vụ hợp nhất đã hoàn tất và để lại tàn tích là cụm sao kỳ lạ. Vụ hợp nhất lỗ đen sẽ không gây hủy diệt các ngôi sao của thiên hà, nhưng tạo ra luồng năng lượng cực mạnh đủ để ảnh hưởng đến vị trí của các ngôi sao. Thiên hà Tiên Nữ được dự báo sẽ va chạm với Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta trong 2 tỉ năm tới. Đó sẽ là một cuộc đối đầu khốc liệt bởi cả 2 thiên hà đều to lớn, thuộc dạng "quái vật" ăn thịt trong vũ trụ. Nghiên cứu trước đây tiết lộ để đạt được kích thước khủng khiếp như ngày nay, thiên hà chứa Milky Way chứa Trái đất đã nuốt chửng khoảng 16 thiên hà khác. Vụ va chạm giữa Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta được cho là không làm phá hủy Trái Đất, nhưng có thể gây tuyệt chủng bởi tạo ra một lực đủ làm xô lệch hệ Mặt Trời, hất Trái Đất khỏi "vùng sự sống" hiện tại. Andromeda là một thiên hà xoắn ốc ở bầu trời phía bắc. Trong tiếng Việt nó được gọi là thiên hà Tiên Nữ hay tinh vân Tiên Nữ. Nó cách dải Ngân Hà 2,5 triệu năm ánh sáng và là thiên hà xoắn ốc gần dải Ngân Hà nhất. Tiên Nữ có nhiều điểm đặc biệt. Nó có vùng trung tâm cực lớn được bao quanh bởi đĩa bụi và khí mỏng nhưng rộng. Nó chứa vô số ngôi sao già cỗi và chúng xếp thành nhiều nhánh lớn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

