Tiếc nuối những công nghệ quen thuộc bị khai tử năm 2020

Kể từ ngày 14/1/2020, Microsoft sẽ chính thức "khai tử" hệ điều hành Windows 7, đồng nghĩa với việc ngừng mọi hỗ trợ cũng như phát hành bản nâng cấp vá lỗi cho hệ điều hành này. Windows 7 là hệ điều hành được ra mắt vào năm 2009 để thay thế "thảm họa" Windows Vista. Ưu điểm lớn nhất của Windows 7 đó là hoạt động ổn định, vượt trội hẳn so với "người tiền nhiệm" Windows Vista và có giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn hẳn phiên bản kế tiếp là Windows 8. Năm 2010, ông Steve Jobs bắn phát súng đầu tiên nhằm vào Flash với bức thư ngỏ nổi tiếng của mình. Nhưng mãi đến năm 2017, Adobe cho biết họ sẽ ngừng hỗ trợ Flash vào cuối năm 2020. Từ đây các nhà lập trình web dần ngừng sử dụng Flash. Ngày 31/12/2020, Adobe tuyên bố dừng hỗ trợ Adobe Flash Player đồng thời ngưng các nội dung chạy Flash Player bắt đầu từ 12/1. Dù thiết bị VR vẫn đang phát triển và ngày càng thân thiện với người dùng. Dù vậy, năm 2020 người dùng vẫn phải nói lời chia tay với rất nhiều thiết bị VR, điển hình trong đó là Oculus Go và Oculus Rift S. Bên cạnh đó, Google cho biết Daydream VR sẽ không hỗ trợ các phần mềm của Daydream VR. Điều này dẫn đến việc các ứng dụng Daydream VR không thể chạy mượt mà trên Android 11. Ứng dụng Facebook trên Windows sở hữu những lợi thế nhất định như hỗ trợ tính năng thông báo của Windows 10 và Live Tiles. Nhưng điều này lại không thiết thực vì người dùng PC chỉ dùng Facebook trên web. Điều này dẫn đến tháng 2/2020, Facebook đưa ra quyết định hủy bỏ ứng dụng của hãng trên Windows 10. Trong tương lai gần, có lẽ Microsoft cũng sẽ lên kế hoạch ngưng hoạt động các ứng dụng như Facebook. Vào tháng 1/2020, Google ra thông báo ngưng hoạt động Chrome Apps trên máy tính. Đây không phải lần đầu tiên Chrome Apps đón nhận tin khai tử, trước đó vào năm 2016 Google cũng từng đưa ra thông báo tương tự. Tuy nhiên lần này Google đã quyết tâm với động thái đầu tiên là chặn Chrome Apps trên Chrome Web Store vào tháng 3/2020. Từ tháng 6/2021 sẽ ngưng hỗ trợ Chrome Apps trên các hệ điều hành Windows, Mac và Linux. Chrome OS vẫn còn hỗ trợ đến tháng 6/2022. Phiên bản 3DS đầu tiên được ra mắt vào năm 2011 như phần tiếp theo của dòng máy chơi game DS với màn hình hỗ trợ 3D từ Nintendo. Một phiên bản XL với màn hình lớn hơn được ra mắt một năm sau đó trước khi công ty tung các phiên bản làm mới của chúng vào năm 2014. Sau gần 10 năm với 76 triệu máy được bán ra, Nintendo cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với Nintendo 3DS vào tháng 9/2020. Google đã công bố kế hoạch khai tử dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Google Play Music. Bắt đầu từ tháng 9, người dùng tại New Zealand và Nam Phi sẽ không thể truy cập vào dịch vụ này nữa. Bắt đầu từ tháng 10, người dùng tại các khu vực khác trên thế giới sẽ không thể truy cập vào Google Play Music. Đến tháng 12, dịch vụ sẽ bị khai tử hoàn toàn và người dùng không thể chuyển nội dung của mình sang nền tảng khác. Google Play Music là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, được ra mắt vào năm 2013, hiện có hơn 40 triệu bài hát. Điều đặc biệt là người dùng có thể tải 50.000 bài hát của mình lên Google Play Music và phát trực tuyến để nhiều người khác nghe. Phí thuê bao cho một tài khoản là 9,99 USD/tháng.

