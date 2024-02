Tiếc hùi hụi top động vật “quý như vàng” bỗng dưng tuyệt chủng

1. Khủng long bạo chúa T. Rex: Loài động vật này tuyệt chủng vào khoảng 65 triệu năm trước sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta. Chiều dài của T. Rex là 12,8m, chiều ngang hông 4m, trọng lượng lên đến 7 tấn. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Bắc Mỹ. 2. Hươu khổng lồ Irish Deer tuyệt chủng 7.700 năm trước. Loài động vật tuyệt chủng nổi tiếng này cao khoảng 2,1m, sừng dài tối đa 3,65m. Tuyệt chủng do nạn săn bắn lấy sừng. 3. Bò biển Steller tuyệt chủng từ năm 1768 do tác động của con người. Loài này dài 7,9m, nặng 3 tấn, giống hải cẩu với đuôi như cá voi. 4. Chim Dodo tuyệt chủng từ cuối thế kỷ 17 do hoạt động săn bắn và phá hủy tổ trứng. Chúng có chiều cao 1m, sống trên đảo Mauritius. 5. Hổ Caspi tuyệt chủng từ năm 1970 do mất môi trường sống và săn bắn. Là một trong những động vật tuyệt chủng nổi tiếng nhất thế giới, Hổ Caspi sống ở Iran, Iraq, Afghanistan. 6. Chim Great Auk (Anca lớn) tuyệt chủng từ năm 1844 do săn bắn. Chúng cao 75cm, nặng 5kg, sống ở khu vực Đại Tây Dương 7. Ngựa Vằn Quagga tuyệt chủng từ năm 1883 do săn bắn. Loài này sống ở châu Phi, sọc tập trung ở phần trước cơ thể. 8. Hổ Tasmania tuyệt chủng từ năm 1936 do săn bắn, dịch bệnh, xâm lấn của con người và chó. Hổ Tasmania có nguồn gốc từ Australia và New Guinea. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.

