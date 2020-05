Thục Chi - Thánh nữ cosplay lại khiến fan "đau tim" vì... quá xinh

Hẳn cộng đồng LMHT vẫn còn nhớ màn cosplay nữ tướng Kai'Sa ấn tượng của cô nàng Nguyễn Thục Chi - một nữ game thủ LMHT xinh đẹp và đầy thần thái. Dù khẳng định chỉ make up theo sở thích chứ không hề có ý định cosplay Thục Chi vẫn khiến các fan của LMHT phải "điên đảo" vì quá thu hút khi hóa thân hoàn hảo thành Ái Nữ Hư Không. Sau đó không lâu, nữ game thủ còn thử thách biến hình thành vị tướng Yasuo phiên bản nữ, nhận được bão like của dân mạng. Vẫn là lối make up tinh tế, Thục Chi sử dụng thêm một vài đạo cụ đơn giản khăn choàng và giáp vai, thậm chí là cả cây sáo của Yasuo. Và lần này, thánh nữ cosplay Việt Nam đã tái xuất và lợi hại hơn xưa khi khi chấp nhận "make up challenge" nhân vật Illaoi - cô nàng xúc tu gu cực "mặn" của LMHT. Vẫn là lối make up đầy cuốn hút như trước, để nhập vai thật hoàn hảo thành nữ tướng xúc tu siêu khó, Thục Chi còn vẽ cả minh họa xúc tu trên mặt và tay. Thêm vào đó là vài thủ thuật photoshop, chèn ghép hình ảnh xúc tu xanh để hình tượng trở nên chân thật hơn. Vui nhất có lẽ là các main Illaoi khi vị tướng mình yêu thích lại được một nữ game thủ xinh đẹp thế này cosplay. Illaoi luôn được mệnh danh là "người phụ nữ lực điền" lại có thể trở nên xinh đẹp và đáng yêu như thế này dưới tài hóa thân cực đỉnh của Thục Chi. Và khỏi phải nói, fan của Thục Chi ''say như điếu đổ'' màn nhập vai Illaoi xuất sắc của cô nàng. Những hình ảnh selfie "sương sương'' nhanh chóng nhận được lượng like và comment khủng, và được một số fanpage của cộng đồng game thủ LMHT chia sẻ lại. Illaoi thuộc Top 2 những vị tướng khó cosplay nhất (sau Rek'sai) tuy nhiên thử thách đã được hoàn thành xuất sắc bởi Thục Chi. Được biết, thánh nữ cosplay Việt cực kỳ mê make up. Cô bạn xinh đẹp này đã từng nhiều lần thử thách mình ở các hình tượng nhân vật khác nhau từ tướng LMHT đến các nhân vật game cổ trang, hay hiện đại,... Hiện tại, trang cá nhân của Thục Chi sở hữu hơn 43 nghìn lượt theo dõi. Còn những bộ ảnh cosplay của cô luôn nhận được sự yêu thích của phần lớn cộng đồng mạng. Bắt chước giọng của 115 tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Nguồn: Youtube

